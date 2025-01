Vedran Turković (DeepIT): Među rijetkim IT tvrtkama okrenutima uglavnom domaćim klijentima

Zagrebački DeepIT osnovan je 2017., a na tržište se probio ponudom razvoja mrežnih i mobilnih aplikacija prilagođenih potrebama klijenata. Posluje kao IT agencija koja pruža punu uslugu, od konzultacija za izradu aplikacije, njezina dizajna i razvoja do testiranja i održavanja u produkcijskoj okolini. Razvio je i vlastite aplikacije, a priliku za rast vidi u primjeni novih tehnologija poput umjetne inteligencije

Izazovi na hrvatskom tržištu informacijskotehnološke djelatnosti, koja je nezaustavljivo jačala sve do koronakrize i rata u Ukrajini, mnoge IT tvrtke stavlja pred još jedan ispit zrelosti. Očito je da ni poslovanje sa stranim klijentima ne jamči da će uspjeh biti siguran i postojan pa se nameće pitanje hoće li možda barem nešto bolje proći IT tvrtke vezane više uz domaće tržište (iako je ono ograničeno). Jedna od onih okrenutih uglavnom hrvatskim klijentima zagrebački je DeepIT čiji vlasnik i izvršni direktor Vedran Turković ističe da uspijeva biti održiv upravo zbog toga u ovako izazovnim vremenima.

I dok se sve više IT tvrtki u Hrvatskoj prodaje, rekao je, ili se, nažalost, zatvaraju respektabilne IT tvrtke s višegodišnjim iskustvom i velikim brojem projekata, DeepIT održava se na uzburkanom IT moru zahvaljujući domaćim partnerstvima i klijentima, stručnosti zaposlenika te sposobnosti brze prilagodbe i organizacije. Naravno, nestabilna gospodarska kretanja utječu i na financijske planove klijenata i partnera u Hrvatskoj, što može smanjiti potrebu za IT uslugama ovdje. Međutim, spas za IT Turković vidi svakako u primjeni novih tehnologija poput umjetne inteligencije.

Inozemni kotačić

U biti, ništa nova u poslovanju, kaže Turković, jer od osnutka 2017. pred DeepIT-jem stalno se izmjenjuju novi izazovi. Od početaka je, primjerice, namjeravao uspostaviti poslovne suradnje s klijentima izvan Hrvatske, ali nekako to nije išlo pa je većinu dosadašnjih projekata tvrtka odradila za hrvatsko tržište.

– Imali smo nekoliko pokušaja u kojima smo angažirali stručnjake za razvoj poslovanja za neke europske zemlje te za Sjedinjene Američke Države, no nismo uspjeli uspostaviti poslovnu suradnju s nekima od stranih klijenata. Naše iskustvo govori da vam netko u inozemstvu mora na preporuku dati priliku za angažman. Kad se to dogodi, tu priliku morate iskoristiti i tako pokrenuti kotačić inozemnih angažmana. Budući da je Hrvatska malo tržište, normalno je da njegujete suradnju s pojedinim tvrtkama. S nekoliko poslovnih partnera izvrsno surađujemo i stalno smo u kontaktu zbog budućih projekata jer zajedno imamo više izgleda za ugovaranje novoga posla – navodi Turković i dodaje da je život poduzetnika jednostavno takav i da se mora biti predan poslovanju 24/7 i u bilo kojem trenu otvoren za razgovor o uspostavi nove poslovne suradnje.

Biti poduzetnik nije lako, naglašava, poduzetništvo se doista mora voljeti.

– Dogodilo se dosad toliko situacija u kojima sam se našao pred zidom i pomislio: ‘Što je meni ovo trebalo?!‘ Ali riješite problem i idete dalje. Kad ste poduzetnik, morate biti potpuno predani poslovanju u svakom trenutku, cijeli dan, bez obzira na to je li riječ o radnom danu ili vikendu. Neovisno o tome što je bilo izazova i što će ih biti i dalje, smatram da je najveća dobrobit poduzetništva to što sami upravljate svojim vremenom i odlučujete o svojim poslovnim potezima – siguran je Turković.

San o svojoj tvrtki

Putovanje do poduzetništva Turković je započeo još na završnim godinama studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, a prve tri poslovne godine proveo je u jednom od vodećih telekoma. Nakon toga je malo manje od deset godina bio zaposlen u najvećoj banci u hrvatskom vlasništvu u kojoj je prošao uobičajen, školski razvojni put od mjesta sistemskog analitičara, voditelja pojedinih odjela, direktora razvoja aplikacija te do direktora IT-a u posljednje nešto manje od dvije godine.

– Iako sam bio zadovoljan poslom i svim uvjetima, godinama je u meni sazrijevala ideja o pokretanju svoje tvrtke jer sam bez obzira na tehničko obrazovanje oduvijek više naginjao menadžerskom dijelu poslovanja. Novac za pokretanje tvrtke osigurao sam ušteđevinom iskoristivši je za kupnju osnovne opreme i razvoj mrežne stranice. DeepIT obiteljska je tvrtka jer je uz mene supruga Adela Puškarić Turković na mjestu financijske direktorice. Nudimo razvoj mrežnih i mobilnih aplikacija prilagođenih potrebama klijenata, poslujemo kao IT agencija te pružamo punu uslugu, od konzultacija za izradu specifikacije buduće aplikacije, dizajna ekrana aplikacije, razvoja aplikacije, njezina testiranja i održavanja u produkcijskoj okolini. Moguć je i najam naših resursa klijentima pa se njihovim timovima pridružuju naši zaposlenici. Prodajemo i svoje rješenje Deep Human za upravljanje procesima povezanima s ljudskim potencijalima te, kao najnoviju uslugu, imamo znanja o primjeni umjetne inteligencije u aplikacijama. Surađujemo s klijentima iz raznih djelatnosti, od zdravstva, telekomunikacija, javnih ustanova do privatnih ulagača, iako nismo vezani uz određenu djelatnost. Svaki je projekt poseban na svoj način – naglašava Turković.

