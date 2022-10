Veliki popusti vladat će blagdanskom sezonom, ali hoće li to kupiti potrošače?

Cijene namirnica i energenata naglo su porasle, kamate na kreditne kartice rastu, ali zato ove godine možemo očekivati bolje cijene kada krenemo u blagdansku kupnju. Od trgovaca na malo, koji očajnički žele natjerati potrošače umorne od inflacije da potroše što više novaca, očekuje se da će pojačati promocije ne bi li se riješili već sniženog viška zaliha.

- Ovo će biti godina trajnog dogovora za Božić - rekao je za CNBC Marshal Cohen, glavni industrijski savjetnik u tvrtci NPD Group koja se bavi istraživanjem tržišta.

U nekim kategorijama darova, roba bi mogla biti snižena za više od 20 posto na web-lokacijama trgovaca, prema Adobe Analyticsu koji prati online prodaju. Očekuje se da će računala, elektronika i igračke doseći najviše razine popusta otkako je Adobe počeo pratiti brojke 2017. godine.

Bogata je ponuda veliki odmak od prethodne godine. Prošle blagdanske sezone kupci su rano počeli kupovati darove ne bi li izbjegli nedostatak zaliha i kašnjenja u isporuci. Zabrinutost oko toga da kupci neće dobiti ‘vruće artikle‘ bila je jasan signal trgovcima da su potrošači spremni platiti nešto više, samo da Božić bude kao i svake godine.

Ove godine, međutim, trgovci imaju obilje robe. Kupci nerado troše jer plaćaju više za hranu, stanovanje, gorivo i ostale potrepštine dok se inflacija kreće oko najviše razine u četiri desetljeća. Ljudi također troše više na putovanja i druga iskustva nakon više od dvije godine negdje strožih, a negdje blažih Covid ograničenja. Sukladno tome, ove su godine rano počela bombardiranja raznim popustima i akcijama.

HP, Dell i Lenovo već su izvijestili o padu isporuka računala

Dok se većina ljudi ljetos izležavala na plažama i bazenima na dugoočekivanom godišnjem odmoru, bubnjanje promocija već je počelo. Više je artikala bilo na rasprodaji tijekom sezone roštiljanja u dvorištu nego tijekom vrhunca blagdanske sezone prije godinu dana.

Tijekom drugog tjedna srpnja, 46 posto jedinica bilo je na promociji, prema NPD grupi. To je više od 41 posto jedinica na promociji tijekom četvrtog tjedna studenog 2021. godine - početka sezonske blagdanske kupovine. Čak i uz veće popuste, analitičari očekuju prigušenu blagdansku sezonu zbog prenapetih proračuna kućanstava. Konzultantska tvrtka Bain & Co. predviđa rast od čak 7,5 posto u odnosu na prošlu blagdansku sezonu, ali kad se uračuna inflacija, to je samo 1 do 3 posto rasta.

Konzultantska kompanija Alix Partners predviđa porast prodaje od 4 do 7 posto u odnosu na prethodnu godinu, ali to je pad kada se uračuna trenutna godišnja stopa inflacije od 8,2 posto.

- To je hrana, to je medicinska njega, to su troškovi smještaja i skloništa. Riječ je o osnovnim uslugama kao što su veterinarska skrb i skrb o djeci. Sve ove stvari dolaze na prvo mjesto prije nego što potrošači kupe blagdanske darove - rekao je Leo Feler, glavni ekonomist tvrtke za istraživanje tržišta, Numerator.

Osim toga, kupci možda čak i ne žele neke artike koje trgovci stavljaju na prodaju. Računala, kategorija za koju se očekuje da će imati najvišu razinu popusta tijekom blagdanske sezone, zabilježila je osjetno smanjenje potražnje. HP, Dell i Lenovo već su izvijestili o padu isporuka osobnih računala.

Povratak ‘strmog diskontiranja‘ će bez sumnje zadati težak udarac određenim kompanijama, a pritišće i profitne marže trgovaca na malo jer se već sada bore s povećanim troškovima. Veliki trgovački lanci kao što su Already, Walmart, Target i Best Buy već su smanjili svoje izglede za profit jer se trgovci na malo danas kreću u više promotivnom okruženju. Čelnici Walmarta rekli su da čak i kućanstva s višim prihodima kupuju jeftinije namirnice, što izaziva opravdanu zabrinutost da bi se kupci ove godine mogli opametiti.

Iz Konzuma nisu htjeli komentirati nadolazeću blagdansku sezonu, kao ni promjenu cijena koju bi kupci mogli očekivati, a od većine kompanija nismo ni dobili odgovor.