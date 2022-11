Veliki rast cijena tech dionica možda je gotov, ali postoje iznimke

Bila je ovo brutalna godina za vodeće tvrtke Silicijske doline. Appleove dionice pale su za oko 16 posto u 2022. a taj pad ga čini ‘najboljom‘ tj. najučinkovitijom dionicom od takozvanih FAANG dionica. Vlasnik Facebooka Meta, Amazon, Netflix i Googleov Alphabet svi su prošli daleko gore, s tim da je Meta ove godine pala za 66 posto.

Drugi titani Nasdaqa, poput Microsofta, Nvidije i Tesle Elona Muska također su pali između 25 i 45 posto u 2022. godini a i sam Nasdaq je pao gotovo 30 posto. Sve ovo što se im se dogodilo ove godine, koja još nije gotova, pa možda bude i gore, povećalo je zabrinutost ulagača koji su sve više zabrinuti za svoje uloge u tehnološkim tvrtkama.

A osim što im padaju cijene dionica ni profiti nisu na zavidnim razinama. Liz Young, voditeljica investicijske strategije u SoFi-ju, primijetila je u izvješću krajem prošlog tjedna da su tehnološki profiti tijekom trećeg tromjesečja pali za 1 posto u odnosu na godinu prije te da su revizije za četvrti kvartal smanjene za gotovo 10 posto u posljednjih nekoliko tjedana a moglo bi biti gore.

Nove strategije

Ovakav veliki pad tehnološkog sektora primorao je tvrtke da smisle nove strategije kako bi se izvukli iz ponora u koji su upale ove godine. Tako je Meta uložila sve u proširenu i virtualnu stvarnost, takozvani metaverse, što im se obilo o glavu jer nisu postigli željeni efekt ni zanimanje koje su očekivali, dok, recimo, Netflix sada prihvaća oglašavanje nakon što je godinama obećavao da neće imati oglase na svojim platformama. Također, uz nove strategije idu i nova otpuštanja kako bi se smanjili izdaci, pa su to učinili i u Twitteru (8 tisuća otpuštenih), Meti (11 tisuća otpuštenih), Amazon (10 tisuća otpuštenih).

Brige oko recesije zabrinule su i potrošače što je posebno loše za Amazon i Apple.

Nova godina nove mogućnosti

Ipak, neki tvrde da će se tech sektor oporaviti 2023 ali će investitori možda morati gledati dalje od FAANG-a, Microsofta, Nvidije, Tesle i drugih mega kompanija.

BlackRock, vlasnik popularne obitelji iShares ETF-ova, preporučuje nekoliko vlastitih sektorskih fondova na koje treba obratiti pažnju, uključujući iShares Cybersecurity and Tech (IHAK), iShares Robotics and Artificial Intelligence (IRBO), BlackRock (BLK) Future Tech, iShares Evolved U.S. Technolog (IETC)y i iShares Semiconductor ETF-ovi.

Shawn Cruz, glavni trgovački strateg u tvrtki TD Ameritrade u vlasništvu Charlesa Schwaba rekao je da se tehnološki investitori sve više okreću kibernetičkoj sigurnosti budući da je ona obavezna za korporacije, bez obzira na ekonomske uvjete, s obzirom na visokoprofilne incidente hakiranja.

Drugim riječima, ulagači u tehnologiju trebali bi tražiti dosadnije dijelove sektora, a ne imovinu poput kripta koja je više o hypeu nego o sadržaju. Cruz je rekao da pobjednici u tehnologiji neće biti oni sa sljedećom sjajnom idejom ili aplikacijom. Riječ je o pružanju usluge koju će poduzeća trebati čak i ako gospodarstvo sklizne u recesiju.

Pobjednici godine

Ipak, nekima i nije bilo tako loše ove krizne tech godine. Recimo, indijski IT gigant Infosys. Brojke tvrtke Infosys za drugo tromjesečje prilično su ohrabrujuće ako se pogleda na ‘kolege‘ iz Silicijske doline. Tvrtka je izvijestila o povećanju neto prihoda od 11 posto na 60,2 milijarde rupija (oko 747 milijuna dolara od studenog 2022.), nadmašivši predviđanja analitičara Bloombergove ankete od 59,02 milijarde rupija (oko 733 milijuna dolara). Diljem svijeta tvrtka ostvaruje 61,8 posto svojih prihoda u digitalnim uslugama i više od milijardu dolara prihoda samo od svojih usluga u oblaku u prošlom kvartalu.

Zanimljivo je da je novi britanski premijer Rishi Sunak, koji je preuzeo dužnost 25. listopada, zet osnivača Infosysa N. R. Narayane Murthyja.

Kao i sve tehnološke tvrtke, Infosys se suočava s ekonomskim okruženjem u kojem korisnici povlače troškove i preispituju ulaganja u softvere. No, bez obzira na to, tvrtka je zabilježila solidan rast te su objavili kako se novi poslovi za njezine IT i usluge u oblaku i dalje sklapaju.

Što se tiče otpuštanja, njih neće biti. Naime, cijela regija Azija-Pacifik se suočava s nedostatkom od preko 2 milijuna radnih mjesta u IT-u, prema studiji radne snage ISC2 Cybersecurity 2022.

S obzirom na tu pozadinu, nije iznenađujuće da je Infosys svoje izvješće o zaradi pratio objavom da je velikom broju zaposlenika dao povišicu od 10 do 13 posto, pri čemu su neki najuspješniji ostvarili povećanje od 20 – 25 posto. Povišice se odnose na zadržavanje zaposlenika i dugoročno smanjenje troškova, rekao je Infosysov izvršni potpredsjednik i voditelj ljudskih resursa Krish Shankar za indijski Mint.

Najpovoljnije tehnološke dionice

Široko prihvaćena metrika vrijednosti je omjer cijene i zarade (P/E) a ovo su tehnološke dionice s najnižim omjerom P/E u 12 mjeseci. Prije svih tu je HP Inc. koji prodaje stolna računala, zaslone, pisače i hardver te podršku i usluge a trenutna cijena dionice mu iznosi 27.48 dolar.

Zatim imamo i Arrow Electronics koji proizvodi elektroničke komponente s cijenom dionice od 99.39 dolara. Hewlett Packard Enterprise Co. prodaje širok raspon proizvoda i usluga u područjima uključujući usluge u oblaku, računalstvo visokih performansi i AI, softver i pohranu s cijenom dionice od 13.98 dolara.

Dell Technologies prodaje računalne proizvode i usluge potrošačima i tvrtkama, uključujući hardver, softver, periferne uređaje, infrastrukturu podatkovnog centra i tehnologiju oblaka. cijena dionice trenutno iznosi 37.79 dolara. Tu je još i Intel Corp, tehnološka tvrtka koja dizajnira i izrađuje poluvodiče te pruža proizvode i usluge povezane s oblakom, mrežnom i rubnom tehnologijom a cijena dionice iznosi 27.21 dolar.