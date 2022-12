Viktor Lenac: Rat je nekomu rat, nekomu brat

Rekordne financijske rezultate u ovoj godini nekadašnji pojam neuspjeha domaće brodogradnje može donekle zahvaliti i ratu u Ukrajini. Naime, jedan od razloga zaposlenosti kapaciteta jest rusko-ukrajinski rat i blokada Crnoga mora, zbog čega se brodari, kad trebaju remont, okreću sigurnijim brodogradilištima. No to je tek dio priče

Poput Strojoprometa, o kojem smo pisali u prošlom broju Lidera, i Brodogradilište ‘Viktor Lenac‘ ozbiljan je kandidat za plaćanje najavljenog poreza na ekstraprofit. Prema profitu posljednjih godina ionako bi bio kandidat, no ironijom sudbine upravo ova godina za koju će se plaćati spomenuti porez u poslovnom je smislu izvrsna za ‘Lenac‘. U prvih devet mjeseci to je remontno brodogradilište ostvarilo (prema konsolidiranom izvještaju) ukupno 488,4 milijuna kuna prihoda uz neto dobit od 78,5 milijuna kuna. To je čak dvostruko veći prihod i 56 milijuna kuna veća dobit. Nastavi li poslovati tako, a kapaciteti su puni, ‘Lenac‘ će ostvariti rekordni prihod i rekordnu dobit na kraju godine.

Prije 15 godina kompanija je bila u stečaju, na rubu ponora, a vidi je sada, rekao bi neki ironični promatrač sa strane, kao da se gura platiti državi što više poreza. I to baš u trenutku kad je planirala ulagati u svoje dokove, ponajprije Dok 11, koji nosi najviše posla. Ali država je ispred svega, rekao bi ironični promatrač.

Ovu možda i neslanu šalu na stranu, ali riječko Brodogradilište ‘Viktor Lenac‘ zaista nema sreće. Čini se da je taj porez, uz mnogo posla, kompaniju toliko zaokupio posljednjih dana da su nam se iz nje ispričali što ne mogu izdvojiti vrijeme za Lider. No protekli vikend na televiziji Al Jazeera Balkans prikazana je reportaža o sudbini ‘Lenca‘ u kojoj sindikalac Damir Bačinović govori da su svi kapaciteti zakupljeni te da su i prethodnih godina imali nekoliko projekata, no ova je godina posebno dobra. Već deset godina na remont dio svojih brodova dovozi i Šesta flota Američke mornarice, što je svakako sjajna referencija. U financijskom izvještaju za treći kvartal ove godine, objavljenom na Zagrebačkoj burzi, piše da su u ovoj godini na remontu četiri opsežnija posla za Amerikance, s tim da je za ovu godinu ugovoreno još nekoliko manjih poslova na brodovima gdje su usidreni (voyage repair). Od većih poslova spomenimo i jahtu saudijske kraljevske obitelji ‘Prince Abdulaziz‘, čiji će remont trajati do proljeća, ili pak trajekta ‘Eurocargo Sicilia‘ u vlasništvu meksičkog brodara, kao i nastavak suradnje s uglednim belgijskim naručiteljem za kojega je u tijeku tehnički zahtjevan zahvat na brodu jaružalu.

Jedan od razloga zaposlenosti ‘Lenčevih‘ kapaciteta jest u rusko-ukrajinskom ratu i blokadi Crnoga mora, piše u financijskom izvještaju. Zbog toga se brodari, kad trebaju remont, okreću sigurnijim brodogradilištima. Međutim, ‘Lenac‘ u zapošljavanju svojih kapaciteta ima još jedan adut: prije četiri godine to je brodogradilište preuzeo talijanski Palumbo Group zajedno s tvrtkom P&L Shiprepair Holding, s ukupnim udjelom od gotovo 82 posto u vlasničkoj strukturi. Najviše tih poslova ugovoreno je sa stalnim klijentima ‘Viktora Lenca‘ i Palumbo Groupa, kao rezultat zajedničke sinergije prodajnih i marketinških resursa koji takve remontne poslove nude za sva brodogradilišta u sastavu Palumbo Groupa, a na klijentima je odabir pojedinoga brodogradilišta ovisno o njihovim preferencijama i raspoloživosti traženih kapaciteta.

Slabija je strana ‘Viktora Lenca‘ infrastruktura, odnosno dokovi, koji su stari nekoliko desetaka godina i treba ih tehnološki obnoviti, što je tvrtka planirala upravo za sljedeću godinu na temelju vrlo dobrog poslovanja prethodnih godina (od 2019.) i odličnoga ovogodišnjeg poslovanja.

– Upravo smo ove godine dobili taj vjetar u leđa da možemo akumulirati sredstva za obnovu postojećeg doka kako bismo zadržali poslovanje barem u postojećim okvirima – rekla je za Al Jazeeru Balkan direktorica Lenca Sandra Uzelac.

Već desetak godina ulažu u Dok 11; na njemu provode remont polovice svih brodova u brodogradilištu, a rade i druge preinake. Sljedeće godine u ‘Lencu‘ su željeli uložiti najviše do sada, no kažu da su planovi poremećeni zbog poreza na ekstraprofit.

‘Viktoru Lencu‘ najveći su konkurenti strana brodogradilišta, posebno ona mediteranska, koja također ulažu u osuvremenjenje infrastrukture. Uvođenjem poreza na ekstraprofit, ističe Uzelac u Al Jazeerenoj reportaži, umanjuje se mogućnost opstanka i održivog poslovanja u sadašnjim zadanim uvjetima. Dakle, nastavlja, nije riječ o ekstrarazvoju, čak i da sav novac od ovogodišnjeg poslovanja koji će otići na spomenuti ad hoc porez ostane u kompaniji, što je stavlja u nejednaku poziciju u odnosu na konkurente. Osim toga, kažu da će sljedeća godina za sve biti teška, ali i još nepredvidivih razmjera, premda u ‘Lencu‘ ističu da ne traže pomoć od države, nego da mu ne odmaže, a sindikalac Bačinović kaže da će hrvatska vlada tim porezom ubiti kravu radi jednog šnicla.

Konzultant Nikola Nikšić, vlasnik konzultantske tvrtke Konter, bio je poprilično ugodno iznenađen rezultatima poslovanja te kompanije.

–​ Interesantno, očekivao sam lošije pokazatelje jer je riječ o starom igraču iz djelatnosti brodogradnje. Više nego solidno – rekao je Nikšić.

