Vižljasti ‘startupovi‘ i dalje računaju na internetske platforme i poslovne anđele

Piše: Roko Kalafatić

Iza nas su mjeseci opadanja vrijednosti kriptovaluta, a konstantne gubitke bilježe i divovi poput etheriuma i bitcoina. Makar je nekad bilo interesantno zaviriti u virtualni svijet u kojem centralne banke nemaju glavnu ulogu ne bismo li pronašli nove načine za financiranje poslovanja, ovih je dana možda bolje istražiti drugačije metode dolaska do svježega kapitala, ali i pouzdanijih partnera i investitora.

Crowdfunding je prije nekoliko godinu za hrvatsku javnost bio prilično nepoznat pojam, a danas sve više startupova kapital potreban za razvoj akumulira upravo pomoću crowdfundinga, dakle preko interneta. Takvo prikupljanje novca brzo je i efikasno, uklanja lepezu tradicionalnih prepreka na koje bi poduzetnici sigurno naišli da sami financiraju svoje projekte i traže ulagače, a uložiti može svatko, ne samo najbogatiji.

Investicijska kampanja

Prva e-sportska gaming-igraonica u Hrvatskoj Friendly Fire svoju je prvu igraonicu otvorila 2017., a danas ih broji devet u Hrvatskoj, BiH i Austriji. Nedavno je potpisala master franšizu u Meksiku pa će u idućim godinama u toj zemlji otvoriti nekoliko igraonica, a prva u Mexico Cityju otvara se već u prosincu ove godine. Istina je da njezina priča danas postaje sve uspješnija, ali to ne bi bilo moguće bez investitora koji su vjerovali u realizaciju ideje.

– To nam nije bila ideja od samog starta, ali kako je vrijeme odmicalo imali smo nekoliko manjih investitora (anđela) i mnogo zainteresiranih mikroinvestitora, od kojih su mnogi naši posjetitelji – rekao je direktor David Kosir.

Nisu to bila nikakva nepovratna sredstva ili obiteljska štednja, već investicijska kampanja s Funderbeamom SEE, koji u suradnji sa Zagrebačkom burzom omogućuje investitorima da ulažu u hrvatske i regionalne kompanije. Friendly Fire je do sada na taj način prikupio 184 tisuće eura za razvijanje prve hrvatske e-sportske gaming-franšize.

– Equity crowdfunding se s obzirom na našu situaciju nametnuo kao logično rješenje. Odabrali smo ići preko Funderbeama jer ima ured u Hrvatskoj i mnogo iskustva u prikupljanju kapitala kod nas. Trenutačno privodimo kraju privatni dio svoje kampanje i uskoro planiramo izaći i javno s ponudom za investiciju u Friendly Fire – istaknuo je Kosir.

Regionalna platforma

Funderbeam SEE primarno je usmjeren na hrvatske, slovenske i srpske kompanije, ali će se u budućnosti širiti na ostale regije. Osnovan u Estoniji kao novi način financiranja startupova, Funderbeam je postao crowdfunding-platforma za startupove na kojoj ulagači već nakon prve faze ulaganja mogu trgovati svojim udjelima, baš kao na burzi. Da projekt ima budućnost dokazale su i prve investicije, a jedan od prvih ulagača u njega bio je Jaan Taalin, osnivač Skypea. Prvi startup koji je na Funderbeamu došao do svog cilja bio je Shipitwise, estonski startup koji je putem platforme prikupio čak 218 tisuća dolara, a uz domaći Friendly Fire ne možemo preskočiti ni solinski Include.

Riječ je o mnogima poznatoj ideji koju je realizirao Ivan Mrvoš, a bavi se proizvodnjom pametnih klupa i Smart City rješenja. U prvih pet godina proizveo je nešto više od 1600 klupa, a Funderbeamom se koristi od početka. Include je 2017. godine postao prva hrvatska tvrtka na platformi, a nedugo nakon toga pokrenuo je prve equity crowdfunding kampanje.

– Prva kampanja realizirana je 2017. kada smo kao prva hrvatska tvrtka na Funderbeamu zatvorili financiranje od 465 tisuća eura. Zatim smo 2019. godine imali do danas najveću hrvatsku investiciju na Funderbeamu, a koja je bila dio većega investicijskog ciklusa. Cijela investicija u 2019. godini iznosila je oko 2,6 milijuna eura, od čega je putem Funderbeama prikupljeno 1,5 milijuna eura – nabrojila je Ivona Mrvoš, marketinška menadžerica u Includeu.

Nerealni zahtjevi

Vrijedno je spomenuti da je kompanija ove godine realizirala i treće financiranje, s ciljem skaliranja proizvodnih procesa i zadovoljavanja povećane potražnje. Financiranje je također realizirano putem Funderbeama i iznosilo je oko 400 tisuća eura.

– U posljednjih nekoliko godina, nažalost, nismo realizirali mnogo nepovratnih sredstava putem EU fondova, posebice kada su takve natječaje provodile naše institucije. Naime, vrlo često naše institucije kao kriterij zahtijevaju pozitivnu EBITDA-u, što nije realno u tvrtkama koje troše kapital na R&D i operativne troškove iz investicija koje su realizirale. S druge strane, natječaji za nepovratna sredstva koje provodi izravno Europska komisija većinom ne zahtijevaju pozitivnu EBITDA-u i tu smo do sada postigli dobre rezultate. Još 2016. godine realizirali smo prvu fazu natječaja 'Obzor 2020', koji je financiran izravno iz Bruxellesa, a prošle smo godine uspješno prošli i Fazu 1 EIC akceleratora. Sada smo u pripremi Faze 2, gdje bismo u slučaju prolaska mogli primiti oko pet milijuna eura investicije (equity) i još 500 tisuća eura nepovratne potpore – poručila je Mrvoš.

Privatni investitori

Albert Gajšak i Jack Daly začetnici su hrvatsko-britanskog startupa STEM Studio, usmjerena na edukaciju korisnika, koji je u pre-seed rundi financiranja osigurao 500 tisuća eura investicije. Glavni cilj im je, kaže Tomičić, doći do milijuna, a već sada broje 17 zaposlenih te je njihova edukacijska platforma korištena u brojnim školama i fakultetima diljem svijeta. Njihova priča nešto je drugačija od prije navedenih crowdfunding-uspješnica, s obzirom na to da su Tomičić i Daly kapital privukli od privatnih investitora. U njihov je projekt investirao Meynald Weerman, osnivač Typeqasta i voditelj razvoja STEM Studija, koji za projekt vidi blistavu budućnost.

– Razlog zašto sam odlučio uložiti u taj inovativni edukacijski startup je njegov potencijal za rast i nevjerojatna strast koju imaju oba osnivača. U jednogodišnjoj suradnji s Marinom uvjerio sam se da s punim povjerenjem mogu uložiti u STEM Studio. Siguran sam u njihov uspjeh i veselim se vidjeti kakve će koristi obrazovni sustav i naše buduće generacije imati od toga – rekao je Weerman.

Tomičić pak savjetuje onima koji tek započinju razvoj svojih poslovnih pothvata da se prije svega ne brinu o prikupljanju sredstava jer to u većini slučajeva nije prevelik problem ako imate dobar proizvod u rukama.

Ponudi svom poslodavcu

– Postoje razni načini privlačenja kapitala, ali prvo što možete napraviti je obratiti se svom poslodavcu, pogotovo ako ste u IT sektoru. Prva investicija može doći upravo od njega vjeruje li u vašu ideju i vas kao poduzetnika – poručio je Tomičić.

Postoji na desetke različitih načina za prikupljanje kapitala, od poslovnih anđela i nepovratnih EU sredstava do investicijskih fondova i obveznica. Platforme za equity crowdfunding u zadnjih su nekoliko godina znatno pomogle osnivačima startupova i malim investitorima jer takve platforme omogućavaju dolazak do kapitala u vrlo ranim fazama poslovanja, kad još nema dovoljno atrakcije za dijalog s investicijskim društvima.

– Jedna od zvučnijih platformi je svakako Seedrs, gdje je 2017. godine Revolut realizirao investiciju od tri milijuna eura. Sada su trend platforme koje listaju isključivo startupove čiji proizvodi i usluge imaju pozitivan utjecaj na okoliš i/ili zdravlje, poput platforme Grünfin – zaključila je Mrvoš.