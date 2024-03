Vuk Vuković o izlasku Reddita na burzu: Ni Facebook nije puno zarađivao prije IPO-a

Popularna društvena platforma Reddit u četvrtak je izašla na burzu i svoj prvi dan trgovanja u New Yorku završila s porastom vrijednosti dionica za 48 posto, što je znak da bi se apetit ulagača za inicijalnim javnim ponudama (IPO) obećavajućih, ali gubitaških tvrtki mogao vratiti.

Makar je platforma u prosincu prošle godine brojala čak 73 milijuna korisnika, realnost je takva da nije ostvarila godišnju dobit od pokretanja, odnosno od 2005. godine. Ipak, Reddit je uspio privući ulagače pozicioniranjem svog sadržaja kao poligona za programe umjetne inteligencije (AI). Reuters je prošlog mjeseca izvijestio da je Reddit s Googleom sklopio ugovor o licenciranju podataka vrijedan oko 60 milijuna dolara godišnje.

Pretpostavlja se da će Google koristiti podatke, odnosno razgovore s Reddita da poboljša svoje jezične AI modele. Postojeće, a možda i one koji će tek nastati.

- Takve firme izlaze na burzu jer im treba nekakva likvidnost. Idu na tzv. raise, a to gotovo sigurno traže njihovi investitori za koje je to dobar izlazak iz investicije. Većinom su takve firme rasle na temelju venture capitala ili angel investora i uvijek je pritisak na tome da ih se razvije i pripremi za IPO, nakon čega ulagači mogu dobro unovčiti inicijalnu investiciju. Firma dobije potrebnu likvidnost i to je najviše vezano za ekspanziju - objasnio je za Lider Vuk Vuković, vodeći domaći makroekonomist i suosnivač Oraclum Capital LLC-a sa sjedištem u New Yorku.

Izlazak na burzu također je koristan ako tvrtka želi dići kredibilitet, dodao je. Naime, kada tvrtka izađe na burzu, njeni financijski izvještaji postaju javni i samim time priča postaje ozbiljnija jer su najvažniji podaci uvijek dostupni javnosti, odnosno ulagačima i dioničarima. Makar se neke tvrtke nikada ne odluče za izlazak na burzu, ovo je primjer ‘pozitivnog pritiska od investitora‘, smatra Vuković.

- S Facebookom je bila ista priča. Mnogi su se pitali ima li dobar poslovni model kojim će upravljati kada izađe na burzu. Facebook prije IPO-a nije puno zarađivao, a kasnije su to dobro monetizirali i kritičari nisu bili u pravu. Od tada je napravio fantastične rezultate. Hoće li Redditov model biti jednako uspješan, to ne znamo. Sumnjam da će narasti jednako kao Meta, ali mislim da je dobra priča - dodao je.

Iako se Reddit još uvijek oslanja na oglašavanje za veliku većinu svojih prihoda, naveo je umjetnu inteligenciju kao potencijalno područje rasta dok se pripremao za izlazak na burzu. Dionice tvrtke sa sjedištem u San Franciscu otvorile su se u četvrtak na 47 dolara na njujorškoj burzi nakon što su u IPO-u iznosile 34 dolara, što je najviši cjenovni raspon tvrtke. Trgovanje su završili na 50,44 dolara.

Nagrade za korisnike

IPO je procijenio Reddit na 6,4 milijarde dolara, a tvrtka i njeni dioničari prodavači prikupili su 748 milijuna dolara. Reddit je procijenjen na deset milijardi dolara u privatnom krugu prikupljanja sredstava 2021., a snažan prijem na burzi pokazao je da tvrtka možda nije morala toliko obuzdati svoja očekivanja u procjeni kako bi pokrenula IPO.

Podsjećamo, Redditov izlazak na burzu čekao se prilično dugo. Zahtjev za IPO podnio je još u prosincu 2021., ali pad dionica uzrokovan ruskim ratom u Ukrajini i podizanjem kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi zamrznuo je velik dio IPO tržišta i usporio Redditove planove.

Josh White, docent u Katedri za financije na Sveučilištu Vanderbilt, rekao je za Reuters da je Redditov IPO pokazao da su ulagači spremni zanemariti gubitke tvrtke zbog njenog potencijalnog rasta. Takav trend nije viđen najmanje tri godine.

- Nemamo mnogo velikih tehnoloških IPO-a. Oni su obično vrlo popularni jer je teško kupiti takav rast - rekao je White.

Kao dio svog plana nagrađivanja korisnika, Reddit je rezervirao osam posto dionica u ponudi za kvalificirane korisnike i moderatore, određene članove odbora, kao i prijatelje i članove obitelji zaposlenika i direktora. Također je ponudio neke dionice malim ulagačima putem online brokerskih platformi Robinhood, SoFi, Morgan Stanley Wealth Management i Fidelity Brokerage Services.

Ali taj je potez prepun rizika, smatraju analitičari. Obično isključeni iz nadmetanja u IPO-u, maloprodajni trgovci željni izlaganja novouvrštenoj tvrtki kupuju dionice tek kada počnu trgovati. Omogućavanje ranog pristupa IPO-u moglo bi smanjiti potražnju. Takvi kupci također nisu pod razdobljem blokade i mogli bi odlučiti prodati kada se dionicama počne trgovati, što potencijalno povećava volatilnost cijene.

- Ne poznajem nijednu tvrtku koja stvarno ima koristi od dodjele dionica svojim korisnicima - rekao je Alan Vaksman, osnivač investicijske tvrtke Launchbay Capital.