Wall Street porastao nakon četiri dana, ali na burzama se trguje s oprezom

Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica porasle, nakon četiri dana pada, no trguje se nestabilno jer se očekuje da će, zbog povišene inflacije, američka središnja banka nastaviti podizati kamatne stope.

Dow Jones ojačao je 0,33 posto, na 33.153 boda, dok je S&P 500 porastao 0,53 posto, na 4.012 bodova, a Nasdaq indeks 0,72 posto, na 11.590 bodova. Nakon snažnog rasta u siječnju, u veljači su indeksi izgubili dio tih dobitaka jer su splasnule nade da će američka središnja banka uskoro završiti ciklus povećanja kamata. Jučer su Dow Jones i S&P 500 indeks porasli, nakon četiri dana pada, no cijelu su se vrijeme izmjenjivali u pozitivnom i negativnom području jer su ulagači nesigurni.

Svi posljednji podaci pokazuju da je gospodarstvo vrlo otporno na agresivno povećanje kamatnih stopa Feda, što znači da bi inflacijski pritisci mogli ostati pojačani dulje razdoblje nego što se na tržištu očekivalo.

Tako je jučer objavljeno da je u četvrtom lanjskom tromjesečju američki bruto domaći proizvod (BDP) porastao 2,7 posto, nešto manje od očekivanja analitičara, ali ipak solidno. Objavljeno je, također, da je prošloga tjedna broj prvih zahtjeva za pomoć nezaposlenima neočekivano pao, što pokazuje da je tržište rada i dalje čvrsto. A to podržava inflaciju.

Zbog toga se procjenjuju da će Fed još barem u dva ili tri navrata povećati kamatne stope, i to na 5,35 posto do srpnja, a na tim bi se razinama cijena novca zadržala do iduće godine.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,29 posto, na 7.907 bodova, no frankfurtski DAX ojačao je 0,49 posto, na 15.475 bodova, a pariški CAC 0,25 posto, na 7.317 bodova.

Na azijskim se burzama trguje oprezno jer nema puno razloga za kupnju dionica, s obzirom da se očekuje daljnje povećanje kamata. MSCI indeks azijsko-pacifičke regije, bez Japana, bio je oko 7,00 sati u minusu 0,2 posto, pa je na putu tjednog gubitka od oko 1,5 posto. Jutros je japanski Nikkei indeks porastao 1,3 posto, a porasle su i cijene dionica u Australiji, 0,3 posto. U Šangaju, Južnoj Koreji i Hong Kongu pale su, pak, između 0,4 i 1,3 posto.

Nikkei indeks ojačao je jutros jer je Kazuo Ueda, novi guverner japanske središnje banke koji će tu dužnost preuzeti u travnju, kazao u parlamentu da će zadržati vrlo popustljivu monetarnu politiku, s obzirom da inflacija nije predaleko od ciljane razine od 2 posto. Jutros je objavljeno da je temeljna stopa inflacije u Japanu u siječnju dosegnula 4,2 posto, najvišu razinu od 1981. godine.

Dolar ojačao, cijene nafte porasle

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta blago porasla i kreće se nedaleko najviših razina u sedam tjedana. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se oko 104,55 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 104,50 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 134,80 na 134,70 jena.

No, američka je valuta ojačala u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,0600 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,0610 dolara.

Cijene su nafte, pak, porasle drugi dan zaredom. Cijena barela na londonskom tržištu ojačala je 0,60 posto, na 82,70 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,70 posto, na 75,90 dolara.