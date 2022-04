Zbog digitalnih nomada i startupovaca isplati se ulagati u splitsku ‘coworking‘ infrastrukturu

U blizini splitskog sveučilišnog kampusa nedavno je svoja vrata otvorio scaleup Office Split, coworking prostor koji osim open space prostora za rad i soba za sastanke nudi i privatne urede. Da u središte Dalmacije dovede nove, tzv. office-as-a-service usluge, Ivica Perić, osnivač i izvršni direktor scaleup Officea te njemački poduzetnik hrvatskih korijena, došao je na ideju kada je čuo da Hrvatska uvodi vizu za digitalne nomade.

Iako smatra da je Hrvatska tek u posljednje vrijeme postala poznata u svijetu digitalnih nomada, povezao je to s privlačnošću Hrvatske kao turističke destinacije, ali i sve većom važnosti remote rada na koju je ukazala pandemija, te odlučio

– Ideja je tu, stoga zašto ne spojiti remote rad i turistički obilazak, odnosno volim kazati 'workation' (work + vacation). Zajedno s partnerima gledao sam tržište i shvatio da u Splitu neopisivo nedostaje ureda, a posebno coworking prostora. Uvidio sam da nema coworking ureda u Splitu koji nude privatni ured u samom coworkingu – priča Perić.

Rastuća IT zajednica

Uz digitalne nomade česti stanari coworking prostora su i startup tvrtke. Kako objašnjava Perić, mnogi startupovci žele se povezati s drugima, ali im je ipak potrebna i njihova privatnost, a upravo im scaleup to omogućuje.

– Prvi članovi scaleup ureda dvije su strane IT tvrtke – Revendo i Unique People – koje su otvorile nove podružnice u Splitu – kaže Perić.

Tvrtki Revendo koja se bavi nadogradnjom i popravcima elektroničkih uređaja sjedište je u švicarskom gradu Baselu, dok je tvrtka Unique People specijalizirana za IT outsourcing i savjetovanje, upravljanje IT projektima, razvoj softvera i HR usluge osnovana u drugom najvećem slovačkom gradu Košicama. Obje su za svoje podružnice odabrale Split.

Unique People s radom u splitskoj podružnici počeo je ove godine i to, kako objašnjava, direktor Unique Peoplea za Hrvatsku, zbog sličnosti metropolitanskog područja Košica i Splita, ali ii dovoljnog broja stručnjaka s lokalnih obrazovnih institucija. Trenutno posluju uglavnom na tržištima zapadne Europe, prije svega na njemačkom tržištu, gdje surađuju s nekim od najvećih tvrtki u zdravstvenim i telekomunikacijskim sektorima.

– Prije otprilike tri godine javila se ideja o otvaranju još jednog ureda u jugoistočnoj Europi kako bismo prenijeli naša pozitivna iskustva i sve ono što smo naučili do sada. Zbog globalne pandemije projekt je pauziran na neko vrijeme, no nismo odustali od prvobitne ideje. Tako je krajem ljeta prošle godine intenziviran rad na projektu i pala je odluka na Split – priča Jakus čiji tim u Splitu trenutno broji 12 članova s ciljem da do kraja godine imaju preko 20 djelatnika.

S obzriom na mogućnosti privatnih ureda, odabrali raditi iz coworking prostora scaleup.

– No, uz privatne urede, uživamo i u poticajnom radnom okruženju koje pruža coworking kao i u networkingu, spajajući na taj način najbolje od oba svijeta – ističe Jakus te dodaje da se zahvaljujući timu scaleupa osjećaju kao doma.

Sve potrebno za digitalni život

U Hrvatskoj očekuju širenje poslovanja i suradnji s hrvatskim klijentima, ali i s lokalnom zajednicom u Splitu, kao što to čine u Košicama.

– Od poslovanja u Splitu očekujemo obogaćivanje našeg tima novim talentima koji će doprinijeti razvoju tvrtke u cjelini. Želimo aktivno sudjelovati u razvoju Splita i pomoći u stvaranju prosperiteta – napominje Jakus, a sličnu želju ima i Perić koji je odrastao u Njemačkoj, ali se uz otvaranje coworkinga u Splitu i sam vratio u svoj rodni grad.

On pak smatra da je Split ima ogroman potencijal za dobar život, ne samo zbog mora, sunca i poželjne klime, već zbog izuzetno manjih troškova života digitalnih nomada u odnosu na, primjerice, SAD, a pritom i svega potrebnog za današnji 'digitalni' život. U usporedbi s vanjskim tržištem, kaže, ne može reći da su u Splitu coworking prostori toliko poznati, no vidi se mali porast trenda.

– Mislim da potencijala za širenje coworking prostora ima i to upravo zato što je takvih prostora još uvijek malo te su im u velikoj većini kapaciteti popunjeni, kako sa startupovcima, tako i s digitalnim nomadima. Što se tiče digitalnih nomada, svakako očekujemo sve veći odaziv s početkom sezone i kada pojačamo marketinške aktivnosti na društvenim mrežama koje smo nedavno otvorili – zaključuje Perić.