Zbog rasta i širenja M+ Grupa promijenila naziv i ujedinila sve članice u brend M Plus

M+GRUPE Meritus ulaganja, odnosno M+ Grupa objavila je novo brend ime M Plus. Time će se niz članica iz BPTO sektora stečenih Grupnom proaktivnom strategijom spajanja i preuzimanja sada će se ujediniti pod brendom M Plus, kako bi svim klijentima, korisnicima i zaposlenicima pružile usklađeno i jedinstveno iskustvo koje dolazi s novim logotipom, vizualnim identitetom, redefiniranom strukturom usluga te novom web stranicom koja je trenutno u finalnom procesu izrade, navedeno je u priopćenju putem Zagrebačke burze.

Odgovor na rasta i širenje

Novo brend ime te vizualni identitet odgovor je na značajni rast i širenje kompanije čija su ciljana tržišta i usluge značajno evoluirali, a odražava snažnu sinergiju svih njenih članica, viziju i planove.

Oblik “M” simbolizira rast s posebnim naglaskom na “Mastery”, dok Plus predstavlja dodanu vrijednost koja se isporučuje zaposlenicima i klijentima Grupe.

Iz tih osnova proizlazi jedinstveni, holistički stručni pristup koji je usmjeren na čovjeka i podržan najmodernijom tehnologijom izražen novim motom “Mastery and Beyond…” (više od vještine…). Obnovljeni logotip plavom bojom podržava dugoročne vrijednosti kompanije; samouvjerenost, uspjeh, hrabrost, mudrost, povjerenje i inspiraciju, ali dodaje i novousvojene vrijednosti koje je M Plus stekao kao rastuća, raznolika, multinacionalna i prilagodljiva Grupa. Crvena boja izražava energiju, uzbuđenje, snagu, ambiciju i entuzijazam, dok žuta izražava kreativnost, radost i sreću.

Fokus M Plusa ostaje na izgradnji zdravog timskog okruženja, pružanju prilika za rast i razvoj, poticanju inkluzije, poštivanju kultura te korištenju svoje raznolikosti s ciljem pružanja vrhunskih usluga svojim klijentima i njihovim korisnicima. Ovim procesom rebrendinga M Plus ulazi u novu fazu rasta kao jedan od vodećih igrača europskog BPTO tržišta s ambicijom osvajanja globalnog tržišta. Postojeće M Plus članice iz BPTO sektora započeti proces rebrendinga planiraju provesti do kraja 2022.