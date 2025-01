Željko Hanžek: Neopravdan je strah hrvatskih tvrtki od poslovanja u zemljama Zaljeva

To je kvalitetno, organizirano i stabilno tržište, sa svim zakonima koji vrijede i na području Europe, bez ikakve opasnosti od neke štete u poslovanju, ali eto... Rekao bih da je posrijedi velika neinformiranost, zato nastojim tu zapreku što više smanjiti i otvoriti kanale suradnje

Na poticaj Željka Hanžeka, poslovnog savjetnika čiji ured u Omanu zastupa interese europskih kompanija u regiji GCC-a (Gulf Cooperation Council, Vijeće za suradnju u Zaljevu: Bahrein, Kuvajt, Katar, Oman, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati), a u organizaciji tvrtke Business Club 5, u tijeku je okupljanje hrvatske poslovne delegacije za posjet Saudijskoj Arabiji planiran za sredinu veljače. Kako ističe Hanžek, sve države Zaljeva, a napose Saudijska Arabija, veliko su gradilište i prostor razvoja velikih kapitalnih projekata u kojima hrvatske kompanije mogu ravnopravno sudjelovati. Prije svega, velik je prostor otvoren za softverska rješenja, pa je i naglasak toga prvog posjeta delegacije na IT tvrtkama. Dosad ih se za posjet Saudijskoj Arabiji prijavilo dvadesetak, ali mjesta za povećanje delegacije još ima.

Hanžek je u Omanu od 2021., ali u zaljevskim zemljama profesionalno je prisutan još od 2012. Među njegovim klijentima pretežito su tvrtke iz raznih europskih zemalja te različitih profila koje traže ulazak na to područje. U manjem broju riječ je o kompanijama koje ondje već rade, ali trebaju im dodatna potpora i pomoć u prevladavanju specifičnih problema koje iz svoje europske perspektive ne razumiju baš najbolje. Dosad mu nije uspijevalo dvoje: dobiti klijenta iz Hrvatske te objasniti sebi i drugima zašto je to tako.

Što vas je nagnalo da nakon karijere menadžera u zdravstvu postanete konzultant u Omanu?

– Imao sam malo jaču odskočnu dasku, suradnju s Austrijskom gospodarskom komorom. Došavši u te zemlje, predstavio sam se austrijskim veleposlanicima u njima i oni su to oduševljeno prihvatili jer su u tome vidjeli veliku mogućnost suradnje. I danas imamo službeni ugovor. Ja, dakle, surađujem u gotovo svim tim zemljama, a i šire, s austrijskim veleposlanstvima.

Surađujete li na sličan način s Hrvatskom gospodarskom komorom?

– Imao sam niz sastanaka s HGK-om, ali iz njega mi od 2013. nisu proslijedili nijednoga klijenta. Za razliku od austrijske, njemačke, turske ili malteške komore, koje sa mnom kontaktiraju gotovo svakodnevno i pitaju za mišljenje. Naime, u Hrvatskoj gospodarskoj komori objasnili su mi da imaju svoj ured i svoje ljude koji se time bave te da ne surađuju s konzultantima. Meni je to O. K., ali ne vidim nikakav rezultat. Otkako živim u Omanu, nisam vidio nijednu njihovu aktivnost ondje, osim gostovanja na Expu u Dubaiju.

Hrvatska, doduše, nema veleposlanstvo u svim tim zemljama, ali ima više predstavništava. Jeste li se predstavili i njima?

– Jesam. Nažalost, Hrvatska nema svoje veleposlanstvo u Omanu i Saudijskoj Arabiji. Za Saudijsku Arabiju mjerodavan je Egipat. Imamo ga tek u Katru i Kuvajtu. Na liniji sam s našim veleposlanicima koji su aktivni na tom području, od Teherana do Katra i Kuvajta. Iznimno cijenim rad našeg veleposlanika u Kuvajtu Amira Muharemija, jako se zauzima za razvoj odnosa između Kuvajta i Hrvatske, ali nekako Hrvatska tu ne pokazuje interes.

Što time želite reći?

– Hoću reći da hrvatske kompanije, iako ih pozivamo na suradnju koju im Kuvajt nudi, čak i ne odgovaraju na naša pisma i informacije. Ne znamo zašto je to tako. Moj je dojam da postoji potpuno neopravdan strah od te regije, a ne vidim nijedan ozbiljan razlog za to. To je kvalitetno, organizirano i stabilno tržište, sa svim zakonima koji vrijede i na području Europe, bez ikakve opasnosti od neke štete u poslovanju, ali eto... Rekao bih da je posrijedi velika neinformiranost, zato nastojim tu zapreku što više smanjiti i otvoriti kanale suradnje.

