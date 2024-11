Željko i Ana Fresl: Radimo na svjetlosnim inovacijama kojima ćemo sezonu produljiti na cijelu godinu

Od djetinjstva je Željko Fresl bio siguran da će postati poduzetnikom. Već u osnovnoj školi radio je za vrijeme praznika, i to u tvrtki za sklapanje računala i instalaciju softvera; snimao je također kasete, CD-ove, nekoliko godina proveo na radiju. A onda je 1999. prvi put na jedan samoborski ugostiteljski objekt postavio božićni rope light, svjetlosno crijevo sa žaruljicama dugo šesnaest metara. Nakon toga otvorio je obrt za kićenje iako je usporedno za prijatelja organizirao postavljanje reklama na kolica po svim trgovačkim centrima i na Jadrolinijinim trajektima. Radio je čak kao DJ po manjim klubovima i kafićima te 2003. otvorio svoj prvi koktel-bar, u kojem upoznaje buduću suprugu Anu.

Ugostiteljstvom se bavio petnaest godina, ali kako su oba posla rasla, morao je odlučiti čime će se dalje baviti. Odluka je pala na kićenje. U međuvremenu je njegova samoborska tvrtka Blachere Illumination – Gospodari svjetla postala dio francuske grupacije koja svjetlosnim dekoracima uljepšava Pariz, New York, London, Helsinki, Dubai ili Šangaj, odnosno turističke atrakcije poput pariškoga Eiffelova tornja ili njujorške Pete avenije.

Cjelogodišnja ponuda

Tvrtka Blachere Illumination – Gospodari svjetla djeluje kao 26. podružnica grupacije od zasad njih 28 u SAD-u, Kanadi, Brazilu, Meksiku, Aziji, Bliskom istoku, Africi te cijeloj Europi. Zadužena je za jugoistočnu Europu, područje u kojem su Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija te Kosovo. Njezini profesionalni svjetlosni ukrasi namijenjeni su gradovima i općinama, trgovačkim centrima, hotelima i restoranima, festivalima i sajmovima, vjenčanjima i proslavi Valentinova, sportskim objektima te poslovnim prostorima. U Hrvatskoj su tako Gospodari svjetla ukrasili većinu trgovačkih centara, mnogo gradova i općina te pojedinačnih lokacija, kao i privatnih kuća. Tvrtka stoga svakako teži većinskom osvajanju domaćeg i regionalnog tržišta.

– Naše svjetlosne dekoracije vrhunske kvalitete uključuju 2D i 3D dekoracije, dekoracije za različite događaje, prigodnu i dekorativnu rasvjetu te umjetna božićna drvca. Iako su blagdanski ukrasi većina naše ponude, imamo i cjelogodišnju ponudu koju redovito dopunjavamo novim kreacijama. Izrađujemo i dekoracije po narudžbi, pa klijentima omogućujemo potpunu uslugu od rješenja, kreativnoga koncepta, simulacija do postavljanja. Naše dekoracije mogu se i unajmiti jer ih nakon sezone ispravno skladištimo, servisiramo i pripremamo za novo razdoblje. Uz profesionalnost, inače, volimo zadržati prijateljski odnos s klijentima, dobavljačima i kooperantima s obzirom na to da se to nekako prirodno uklapa u proizvod koji nudimo – rekla je Ana Fresl.

Suradnja s Francuzima

Kad se Ana Fresl 2012. pridružila malom timu od pet-šest ljudi, Gospodari svjetla postali su distributeri Blachere Illuminationa te su brzo rasli, naglašava Fresl, ali kako su ih Francuzi zavoljeli zbog entuzijazma i pristupa poslu, 2020. postaju njihova podružnica. U vlasništvu Blachere Illuminationa 60 je posto tvrtke, ostatak pripada Željku Freslu, koji je zadužen za nabavu, logistiku i montažu, a Ana za prodaju.

–​ Blachere Illumination francuska je obiteljska tvrtka koja već više od pedeset godina dizajnira i proizvodi svjetlosne ukrase kojima oduševljava posjetitelje diljem svijeta, no uspjela je zadržati svoje vrijednosti i istodobno se razviti u ozbiljnoga tržišnog lidera. Tijekom godina u kojima smo surađivali s njima u ulozi kupca Francuzi su prepoznali naše vrijednosti i odlučili ponuditi nam suradnju u vlasništvu. Ispostavilo se da je to bio odličan potez za obje strane. Izrađujemo s njima godišnje planove i proračune, a u dnevnom i operativnom poslovanju imamo veliku samostalnost i gajimo uzajamno povjerenje – iznosi Željko Fresl.

Surađuju ujedno s velikim brojem domaćih i stranih tvrtki, dugogodišnjih poslovnih partnera, imaju dobavljače s europskog tržišta te klijente izvan Hrvatske jer posluju po cijeloj regiji. Ana Fresl ističe da odlično surađuju s domaćim tvrtkama u nabavi materijala i usluzi montaže, pa u najvažnije projekte svrstava dugogodišnje klijente poput Avenue Malla, grupacije Supernova, Arena centra, mnogih gradova i općina. Posebno izdvaja ukrašavanje trgovačkog centra Galerije Beograd 2020., kada je kratak rok bio uspješno realiziran unatoč impozantnoj veličini i pregršt dekoracija koje je trebalo isporučiti, postaviti i zatim skinuti, i to uz angažman velikog broja ljudi i izazove povezane s pandemijom COVID-a.

O ulaganju u novo sjedište, poslovnim rezultatima te o planovima za budućnost ove samoborske tvrtke čitajte u tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.