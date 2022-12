Zsombor Marton imenovan novim članom Uprave Ine

Nadzorni odbor Ine imenovao Zsombora Martona novim članom Uprave Ine na razdoblje od 16. siječnja do 30. lipnja 2023. Marton će na toj će poziciji zamijeniti Berislava Gašu koji odlazi iz kompanije.

Kako je navedeno u priopćenju, Marton je tijekom svoje karijere stekao iskustvo u mnogim područjima naftne i plinske industrije te je sudjelovao u realizaciji nekoliko velikih ulaganja, uključujući izgradnju i puštanje u rad strateškog skladišta plina u Šuricama.

Diplomirao je ekonomiju na Sveučilištu u Miskolcu, a kasnije i inženjering za naftu i plin. MOL Grupi pridružio se 2007. godine. Međunarodno iskustvo stekao je tijekom dvogodišnjeg rada u Kurdistanu u Iraku, gdje je obavljao dužnosti financijskog direktora društva i zamjenika generalnog direktora. Krajem 2015. vratio se u MOL Mađarska na poziciju glavnog financijskog direktora. Vodio je MOL-ovu djelatnost Istraživanja i proizvodnje nafte i plina u Mađarskoj od listopada 2017. do travnja 2021.

Potom je, od travnja 2021. do rujna 2022., obnašao funkciju potpredsjednika MOL-a za Rafinerije i marketing, a uz to je trenutno i glavni izvršni direktor društva MOL Petrochemicals Co. Ltd. Od 1. listopada 2022. godine, Marton je viši potpredsjednik novoosnovane organizacije MOL Grupe Downstream Chemicals.