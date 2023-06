Zsuzsanna Ortutay nova predsjednica Uprave INE

INA ima novu predsjednicu Uprave, Zsuzsanne Ortutay. Nju je danas imenovao Nadzorni odbor i to na razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2026.

Osim nove predsjednice Uprave, imenovini su i Krisztián Pulay i Zsombor Marton članovima Uprave za isto razdoblje. Nakon isteka mandata predsjednika Uprave Ine 30. lipnja 2023., Péter Ratatics nastavit će svoju profesionalnu karijeru kao izvršni potpredsjednik MOL Grupe za Usluge kupcima te član uprave drugih velikih mađarskih kompanija.

Nadzorni odbor također je izabrao Damira Mikuljana za predsjednika Nadzornog odbora. Na Glavnoj skupštini Ine održanoj prethodno isti dan, mandat članova Nadzornog odbora Damira Mikuljana, Ive Ivančića i Branimira Škurle koji ističe 15. lipnja produžen je na narednih šest mjeseci. Zsuzsana Ortutay podnijela je ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora, a za novog člana imenovan je Viktor Sverla, s mandatom od četiri godine.

CV nove CEO

Inače, Zsuzsanna Ortutay bila je članica Nadzornog odbora Ine posljednje 2,5 godine, viša potpredsjednica Poslovnih rješenja MOL Grupe od 2019. te članica Uprave Slovnafta od 2020. Karijeru je započela 1998. kao voditelj odnosa s investitorima u TVK, petrokemijskoj tvrtki MOL Grupe. Voditeljica riznice TVK-a bila je 2003. godine, kada se preselila u Zagreb i do 2006. radila u Ini kao savjetnica za riznicu glavnog financijskog direktora. Od 2007. do 2009. bila je voditeljica kontrolinga maloprodaje MOL Grupe. Od 2009. do 2010. bila je voditeljica projekta integracije i poboljšanja učinkovitosti Ine s fokusom na financijsku stabilizaciju i održivu učinkovitost.

Bila je rizničarka MOL Grupe između 2013. i 2018. a između 2018. i 2019. obnašala je ulogu financijske direktorice u MOL-u Mađarska. Od 2018. do 2020. bila je članica Upravnog odbora JMSR-a, zajedničkog pothvata MOL-a s japanskom korporacijom za sintetičku gumu Japanese Synthetic Rubber. Od 2019. izvršna je direktorica MOL GBS-a, centra za financije i usluge ljudskih resursa MOL Grupe, organizacije od 500+ zaposlenika, koja pokriva aktivnosti 100+ kompanija MOL Grupe u osam zemalja.

Nakon akvizicije poljske maloprodajne mreže goriva, Ortutay je 2022. postala članica Nadzornog odbora MOL-a Poljska. Diplomirala je na Sveučilištu Baker u Kanzasu, magistrirala ekonomiju na Sveučilištu u Miskolcu i završila postdiplomski studij DESS (Diplôme d‘études supérieures spécialisées) iz bankarstva i financija na Panthéon-Assas, na Sveučilištu u Parizu.

Plinski skandal

Kao jednom od najpouzdanijih i najstručnijih menadžera MOL Grupe, Péteru Rataticsu povjerena je uloga da unaprijedi poslovne procese u Ini nakon plinske prijevare koja je uzdrmala ne samo Inu, već i cijelu MOL Grupu. Tijekom njegovog devetomjesečnog mandata očuvana je stabilnost svakodnevnog poslovanja i promijenjeno je kontrolno okruženje kako bi se spriječili slični događaji u budućnosti. Osim kriznog upravljanja posljedicama plinskog skandala, cjelovito se upravljalo kontinuitetom poslovanja. U tom je razdoblju INA, unatoč polugodišnjem zaustavljanju proizvodnje u Rafineriji nafte Rijeka zbog radova na projektu njezine modernizacije, osigurala sigurnu opskrbu tržišta bez ikakvih zastoja i poremećaja u opskrbi. Također je uspješno ispregovaran novi ugovor s izvođačem na postrojenju za obradu teških ostataka kako bi se osiguralo pravovremeno zatvaranje projekta modernizacije rafinerije.

Tijekom Rataticsevog mandata INA je potpisala i zaključila prodaju kutinske Petrokemije. Također, usred neviđenog rasta cijene energije i inflacije, INA je potpisala nove kolektivne ugovore sa sindikatima za 2023. Ratatics se kao čelnik tvrtke pobrinuo da postoji jasna vizija kako poboljšati uvjete rada zaposlenika te je proveo najveće povećanje primanja zaposlenika Ine u posljednjih 10 godina.

- Inu ostavljam u sigurnim rukama. Ponosan sam na postignuća koja je kompanija postigla tijekom mog mandata. Sada, devet mjeseci kasnije, sa sigurnošću mogu reći da je INA opet na dobrom putu. Ne samo da je upravljanje rizicima u kompaniji danas na iznimno visokoj razini, nego što je najvažnije, Inin intenzivan investicijski ciklus nastavlja se punom parom. INA ima puno dobrih poslovnih prilika i moja je želja biti njezinim ambasadorom u Budimpešti - poručio je Ratatics, predsjednik Uprave na odlasku.

Nova predsjednica Uprave ima nove ciljeve:

- Nakon dvije i pol godine u Nadzornom odboru Ine, veselim se povratku u Zagreb i preuzimanju ove odgovorne uloge. Dobro sam upoznata s poslovanjem kompanije, a moj će glavni cilj biti održati jaku i stabilnu Inu, dok istovremeno nastavljamo graditi čvrstu budućnost za sljedećih 20 i više godina - izjavila je Zsuzsanna Ortutay.