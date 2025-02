A1 Hrvatska donosi SkyShowtime – najnovije serije i filmovi na dohvat ruke

A1 Hrvatska proširila je svoj portfelj sadržaja i usluga novim strateškim partnerstvom sa SkyShowtimeom, najnovijim streaming servisom u njihovoj ponudi. Ekskluzivna projekcija prve epizode serije The Agency, koja je dostupna na platformi SkyShowtime, okupila je brojna poznata lica, a A1 Hrvatska još je jednom potvrdila svoju predanost dovođenju vrhunskih sadržaja izravno u domove i na ekrane korisnika.

- U A1 Hrvatska uvijek smo usmjereni na pružanje najboljeg korisničkog iskustva, a strateška partnerstva poput ovoga sa SkyShowtimeom dio su naše kontinuirane posvećenosti inovacijama. Prepoznajemo koliko je zabavni sadržaj važan našim korisnicima te im želimo omogućiti pristup najnovijim globalnim hitovima i originalnim serijama na jednostavan i povoljan način. SkyShowtime savršeno se uklapa u našu viziju stvaranja platforme koja nudi više od tradicionalnih telekomunikacijskih usluga – platforme koja unosi zabavu i inspiraciju u svakodnevni život - ističe Dejan Turk, predsjednik Uprave A1 Hrvatska i A1 Slovenija.

A1 korisnici tako mogu uživati ​​u opsežnoj kolekciji holivudskih blockbustera, hit serija i jedinstvenim lokalnim programima dostupnima na SkyShowtimeu — po trajno sniženoj cijeni od 4,99 €. Svi novi i postojeći korisnici uživat će i u jednom mjesecu besplatnog korištenja u sklopu Savršena+ i Apsolutna tarifa te Mega Net i Giga Net tarifa.

- Jako smo uzbuđeni zbog partnerstva s A1 Hrvatska, koje vidimo kao priliku da vrhunski SkyShowtime sadržaj učinimo još dostupnijim gledateljima diljem Hrvatske - izjavila je Gabor Harsanyi, SVP, Distribution & Partnerships & Regional General Manager, CEE, SkyShowtime.

Blockbusteri, ekskluzivne serije i lokalni originalni sadržaj

Korisnici A1 Hrvatska moći će gledati najveće filmske hitove i ekskluzivne serije, poput globalnog fenomena Yellowstone i njegovih spinoffova 1883 i 1923 (druga sezona izlazi u ožujku), te serija poput Apples Never Fall, Douglas is Cancelled, Dexter: New Blood, Dexter: Original Sin, Landman, Lioness (s1-2), Star Trek: Section 31, Sweetpea, The Day of the Jackal, The Holdovers, The Tattooist of Auschwitz, Tulsa King i ostale nadolazeće serije kao što je Deadly Ties, i treća sezona serije Yellowjackets.