A1 Student eChallenge studentima donosi priliku za nezaboravnu zabavu i osobni rast u gejmingu

A1 Hrvatska kreirao je potpuno novi format esport natjecanja u suradnji s istaknutim tehničkim fakultetima

Započela je ‘A1 Student eChallenge‘ esport liga koja okuplja najveće gejming entuzijaste Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), Visokog učilišta Algebra, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) i Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (TVZ). Tako po prvi puta A1 Hrvatska, u suradnji s najistaknutijim tehničkim fakultetima u Hrvatskoj, studentima donosi posebno iskustvo gejmanja, ali i mogućnost sudjelovanja u organizaciji i administraciji ovog uzbudljivog esport natjecanja.

Kako bi još jednom pružili podršku i istaknuli važnost gejming industrije i osobnog razvoja i obrazovanja mladih, A1 Hrvatska omogućio je nezaboravnu zabavu studentima i strastvenim zaljubljenicima u video igre CS:GO i FIFA. No ovog puta, osim u ulozi gejmera, svi zainteresirani mogu se naći i u organizacijskim ulogama iza gejming ekrana.

Sve sudionike A1 Student eChallenge-a tako očekuje nezaboravno iskustvo u magičnom svijetu esporta koje će završiti velikim finalom 9. do 11. lipnja na Zagrebačkom Velesajmu, na finalu 11. sezone A1 Adria League u sklopu Reboot Games Weekenda powered by A1. Tamo će najbolji među njima iskazati svoje vještine na pozornici dostojnoj svjetskih gejmerskih zvijezda i izboriti svoj put do ukupnog nagradnog fonda u vrijednosti većoj od 1500 eura.

- Kako smo i najavili, kvalifikacijama za finale jedanaeste sezone A1 Adria League zakoračili smo u potpuno novo i uzbudljivo poglavlje koje nam je donijelo i zanimljiv format A1 Student eChallenge esport lige. Raduje nas što smo ostvarili suradnje s najistaknutijim tehničkim fakultetima i pružili priliku mladima da se uključe u projekt kako bi se upoznali sa svim ulogama ispred i iza gejming ekrana. Još jednom smo potvrdili da prepoznajemo vrijednost ulaganja u one koji pokazuju interes u području esporta. Također, nastavljamo s našim dugogodišnjim partnerstvom s Rebootom i drago nam je da zajedno koračamo kroz nevjerojatne gejming avanture koje su pred nama - izjavila je Iva Ančić, rukovoditeljica brenda, marketinških komunikacija i digitalnog poslovanja, A1 Hrvatska.

Kao telekom koji pruža iskustvo igre uz najnižu latenciju na optičkoj mreži, A1 Hrvatska ovog je proljeća najavio jedanaestu po redu sezonu najdugovječnije regionalne A1 Adria League, koja okuplja veliku zajednicu gejmera uz pravilo nulte tolerancije govora mržnje.

Tijekom travnja i svibnja, strastveni esportaši imaju priliku pokazati svoje najbolje gejmerske vještine u tri ‘glavne‘ video igre – CS:GO, Rainbow Six Siege i FIFA-23 te u dosad odigranih pet turnira u igrama PUBG, League of Legends, Fortnite, Trackmania, Valorant. Što ih čeka u finalu ostat će tajna do samog kraja koji će obradovati najbolje među njima najvećim do sad nagradnim fondom u iznosu od 16.800 eura za ukupnu sezonu.

Kako bi prvi saznali sve o nadolazećim novostima u svijetu A1 Adria League posjetite mrežnu stranicu.