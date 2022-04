Adrijan Ježina, predsjednik Uprave Telemacha: Telemachova 5G mreža najbrža je u Hrvatskoj

Na današnjoj konferenciji za medije Adrijan Ježina, predsjednik Uprave Telemacha, izjavio je da je Ookla, svjetski lider u testiranju i analizi interneta, potvrdila da Telemach postiže najveće 5G brzine downloada i uploada u Hrvatskoj. U tom je periodu Telemach, koji ima 20 posto udjela na hrvatskom tržištu telekomunikacija, uložio je milijardu kuna u 5G infrastrukturu, a uz modernizaciju više od tisuću baznih stanica, izgradio je i nekoliko stotina novih. Telemachova 5G mreža dostupna je u velikim hrvatskim gradovima Zagrebu, Splitu, Osijeku, Puli, Rijeci i Zadru te u manjim gradovima, a do početka turističke sezone Telemach namjerava 5G signalom pokriti cijelu Hrvatsku.

-Ponosni smo što uz najbržu 10 Giga optičku mrežu, koju smo lansirali prije više od šest mjeseci, imamo sada i najbržu 5G mrežu. To je rezultat naših ulaganja u izgradnju i modernizaciju mobilne mreže što je prepoznala Ookla na temelju tisuća testiranja koje su pokrenuli korisnici putem Speedtesta. Danas Telemach ima najveći footprint brze 5G mreže te je naša najbrža 5G mreža dostupna za oko milijun hrvatskih građana, a ovaj broj svakim danom raste. Ovo pokazuje koliko smo ozbiljni u namjeri da u Hrvatsku dovedemo state of the art tehnologiju i ubrzamo pozicioniranje Hrvatske visoko na digitalnoj karti Europe - izjavio je Ježina te dodao kako istodobno s izgradnjom najbrže 5G mreže, Telemach intenzivno radi na nadogradnji postojeće 4G mobilne mreže kako bi osigurao vrhunsko mobilno broadband iskustvo svim korisnicima. No naglasio je kako danas velika većina korisnika, zbog mobilnog uređaja koji nije 5G, i dalje koristi 4G tehnologiju te da će taj prelazak trajati godinama. Govorio je i o prednostima 5G u ubrzavanju digitalizacije, pozitivnog utjecaja na rast gospodarstva i rast BDP-a. Zahvaljujući sadržajno i cjenovno najizdašnijoj ponudi na tržištu Telemach donosi korisnicima najveću vrijednost za novac. Telemachovi mobilni paketi uključuju 5G brzine bez dodatne naknade, a nedavno su trajno obogaćeni s dvostruko više gigabajta, uz neograničene minute i SMS-ove. Neovisno o postojanju ugovorne obveze, pakete pod istim uvjetima mogu koristiti novi i postojeći korisnici.

- Želimo biti najbrže rastući operater na hrvatskom tržištu i sve radimo da ulaganjem u nove tehnologije i davanjem veće vrijednosti za novac korisnicima da to i postignemo – naglasio je Ježina.