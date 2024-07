Adventure Dubrovnik osvojio Tripadvisor nagradu Best of the Best za 2024. godinu

U Tripadvisor Choice Awards Best of the Best, Adventure Dubrovnik prepoznat je u kategoriji ‘Things to Do‘ za 2024. godinu. Adventure Dubrovnik izlet kajakom i ronjenje s maskom osvojio je 16. mjesto u kategoriji najboljih vodenih sportova u svijetu. Nijedna druga europska tvrtka za kajakarenje nije osvojila mjesto u svjetskoj kategoriji nagrada. Time se Adventure Dubrovnik ponovno pozicionira kao broj jedan u kajak turama i tvrtkama u Hrvatskoj i Europi.

- Tripadvisor je s više od 1,4 milijuna aktivnosti i iskustava glavni izvor za putnike koji žele otkriti i rezervirati svoju sljedeću avanturu, bez obzira što za njih znači ‘avantura‘ - istaknula je Kristen Dalton, predsjednica Tripadvisora.

- Iskustva čine putovanje, a naše Best of the Best Things to Do nagrade nude neke od najviše ocijenjenih aktivnosti iz cijelog svijeta, istaknute od strane naše zajednice putnika. Bilo da ste ljubitelj uzbuđenja ili lagani istraživač, oznaka ‘Best of the Best‘ ima odobrenje globalnih putnika kao izvor inspiracije za nezaboravan odmor - dodala je Dalton.

Nagrade Travelers‘ Choice Best of the Best Things to Do za 2024. godinu određuju se na temelju kvalitete i kvantitete recenzija i ocjena putnika objavljenih na Tripadvisoru tijekom 12-mjesečnog razdoblja između 1. travnja 2023. i 31. ožujka 2024.

- Adventure Dubrovnik je istinski počašćen što je ponovno dobio željeno mjesto među najboljim svjetskim iskustvima. Zahvalni smo našim gostima što su nam omogućili priliku da ih ugostimo tijekom godina i što su odvojili vrijeme da nam pruže važne povratne informacije i podršku, bez kojih ne bismo mogli nastaviti poboljšavati našu ponudu. Posebna zahvala našem prekrasnom timu za 2023.-2024. godinu na njihovoj odanosti, snazi i ogromnim naporima u protekloj godini - rekla je Alexandra Vidak, vlasnica i generalna direktorica Adventure Dubrovnika.