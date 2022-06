Aircash o budućnosti digitalnih plaćanja u EU

U Bruxellesu održana konferencija s predstavnicima Europske komisije, Središnje europske banke i tehnoloških kompanija

Vodeće udruženje za digitalna plaćanja u EU (The European Digital Payments Industry Alliance – EDPIA) jučer poslijepodne u Bruxellesu je na konferenciji Transformacija digitalnih plaćanja: Bolji uvjeti za građane (Payments Transformed: A Better Deal for Citizens) okupilo najvažnije predstavnike financijske industrije i europskih krovnih politika s ciljem razvoja jedinstvenog tržišta digitalnih plaćanja na razini cijele Europske Unije.

Konferencija je održana na vrhunskoj europskoj razini, a na njoj su sudjelovali brojni predstavnici eminentnih europskih kompanija i europski povjerenici: Paolo Gentiloni (europski povjerenik za ekonomiju), Thierry Breton (europski povjerenik za unutarnje tržište), Paolo Bertoluzzo (Nexi Group CEO), Bo Nilsson (član Uprave Nexi Group i Nets Group Chairman), Gilles Grapinet (Worldline CEO) i mnogi drugi.

Tom je prilikom Hrvoje Ćosić, Aircash CEO, sudjelovao na panelu o najvažnijim temama digitalnog plaćanja, poput potencijalne revizije direktive o platnim uslugama (PSD2), otvorenog bankarstva i financija, instant plaćanja i pitanja centralnobankarskog digitalnog novca (CBDC), zajedno sa Ericom Ducoulombierom (Europska komisija), Holgerom Neuhausom (Europska centralna banka), Ritom Camporeale (Europska bankovna federacija) i Jeanom Allixom (BEUC – Europska organizacija potrošača).

Hrvoje Ćosić se tijekom panela između ostaloga osvrnuo i na moguću reviziju PSD2 direktive kao krovnog akta koji uređuje platne usluge EU.

- Cilj revizije PSD2 trebao bi imati za cilj stvaranje usklađenog tržišta EU-a i platnog okruženja u EU-u. S jedne strane poticati inovacije i razvoj tvrtki iz EU-a, ali s druge strane omogućiti transparentnost i jednake uvjete za natjecanje s velikim tehnološkim tvrtkama na globalnoj razini - rekao je Ćosić.

Aircash u New Yorku među najuspješnijim predstavnicima hrvatske Tech industrije

Sredinom ovoga mjeseca Aircash je sudjelovao i na konferenciji održanoj u New Yorku 16. do 19. lipnja 2022.

Udruga hrvatsko-američkih profesionalaca (ACAP) tom je prilikom okupila predstavnike uspješnih hrvatskih tehnoloških tvrtki, a tijekom održanog panela Najuspješniji predstavnici hrvatske Tech industrije na globalnom tržištu (Croatian Tech Superstars Competing on a Global Market) Hrvoje Ćosić je pričao o pozicioniranju Aircasha na globalnom Fintech tržištu i važnosti pronalaska najboljih poslovnih partnera za suradnju.

Rezultati i ciljevi

Sa širenjem u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i Rumunjskoj, broj korisnika je skočio na više od 350.000 korisnika. Funkcionalnosti aplikacije i usluga prilagođavaju se potrebama lokalnog tržišta, a danas je Aircash prisutan na više od 50.000 prodajnih mjesta diljem Europe.

Uspoređujući zadnje dvije godine poslovanja, EBITDA je u 2020. godini iznosila 1,2 milijuna eura, a u 2021. godini je iznosila više od 5 milijuna eura.

To je porast preko 300 posto i jedan od najboljih pokazatelja poslovne uspješnosti.

Broj aktivnih korisnika raste iz dana u dan, a uspješno pozicioniranje na europskom tržištu je motivacija za kontinuirano uvođenje novih mogućnosti za korisnike.