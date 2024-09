Akademija za žene poduzetnice Hrvatska: Kombinacija emocija, odnosa, energije, potpore, zajedništva i mentora

Program cjeloživotnog obrazovanja pokrenuo je U.S. State Department‘s Bureau of Educational and Cultural Affairs i do sada se proširio u gotovo sto zemalja, a ove godine pridružila se i Hrvatska. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci u siječnju 2024. pokrenuo je Akademiju za žene poduzetnice. Prvi krug uspješno je završen, a sljedeći organizira Ekonomski fakultet u Zagrebu

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci u siječnju je pod punim pokroviteljstvom Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu pokrenuo prvu generaciju Akademije za žene poduzetnice u Hrvatskoj. Riječ je programu cjeloživotnog obrazovanja koji je 2019. započeo U.S. State Department‘s Bureau of Educational and Cultural Affairs. Od tada se program proširio u gotovo sto zemalja i potpomogao je više od dvadeset pet tisuća žena.

Njegov je cilj osnažiti žene i pružiti im znanje i informacije o tome kako pokrenuti ili povećati vlastito poslovanje te ih povezati s pojedincima u lokalnoj zajednici koji im mogu pomoći svojim dugogodišnjem iskustvom i stručnošću.

Online obrazovanje

Dvije su skupine aktivnosti Akademije u cijelosti online. Prva su skupina predavanja na online platformi Dreambuilder. Podijeljena su u trinaest cjelina od kojih je svaka posvećena jednom dijelu rada poduzetnica. Druga skupina aktivnosti odgovara specifičnostima hrvatskog okružja u kojem posluju poduzetnice. Na temelju prijavljenog cilja i problema svaka polaznica povezana je s mentorom/icom koji imaju poduzetničko iskustvo upravo u tom području rada. Održavaju se i tematski susreti o poduzetničkim temama i specifičnim hrvatskim odgovorima iskusnih pojedinaca. Predavači/ce i mentori/ce stručnjaci su i stručnjakinje iz redova poduzetnika, zatim polaznika akademskih i profesionalnih programa razmjene i usavršavanja u SAD-u (U.S. Exchange Alumni) te sveučilišnih profesora. Polaznice se k tome grupiraju u parove i tako pružaju prijateljsku žensku potporu jedna drugoj.

Snažna ženska mreža

Program je završio u lipnju svečanom podjelom diploma na Ekonomskom fakultetu u Rijeci u prisutnosti veleposlanice SAD-a u Hrvatskoj Nathalie Rayes. Završilo ga je ukupno 29 polaznica. Među njima je bilo i šest polaznica iz Ukrajine kojima je to bila jedinstvena prilika za novi početak, povezivanje s drugim ukrajinskim, ali i hrvatskim polaznicama. Jedna od polaznica opisala je program kao kombinaciju ‘emocija, odnosa, energije, potpore, zajedništva i mentora‘, a druga je istaknula dobre strane Akademije: dinamiku predavanja, izbor tema i predavača te cjelokupnu organizaciju pod voditeljstvom prof. dr. sc. Lare Jelenc i izv. prof. dr. sc. Ane Marije Sikirić Simčić.

Ova Akademija rezultirala je prije svega snažnim zajedništvom i stvaranjem snažne mreže poduzetnica od kojih će se neke zasigurno naći u nekim novim ulogama u drugoj generaciji koja se pokreće u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Akademija ide dalje

Prijavni postupak započet će 1. listopada 2024. putem online prijavnog formulara koji će biti dostupan na mrežnoj stranici programa AWE i na službenom profilu na LinkedInu AWE-a Croatia. Nakon evaluacije i odabira polaznica program će se početi provoditi početkom 2025. godine.

– U duhu projekta čiji je cilj osnaživanje žena posebno me veseli izvrsna ženska suradnja s koordinatoricama ovogodišnjeg programa AWE iz Rijeke, koje su ljestvicu postavile visoko. Naš je cilj održati tu visoku kvalitetu u provedbi programa pa će projektni tim Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu okupiti izvrsne stručnjake za poduzetništvo kako bismo to i ostvarili. Treba spomenuti i ono najvažnije: program je besplatan za polaznice, stoga nemojte propustiti priliku za dodatno obrazovanje u novoj godini – poručuje prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić, prodekanica za strateška partnerstva i projekte Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i koordinatorica programa AWE u 2025. godini.