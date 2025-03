Amadria Park hotel Ivan sa svojim Konvencijskim centrom postaje središte poslovnog turizma

Opuštenost potiče i kreativno razmišljanje, pa kada se sve dodatno spoji s krajolikom i kulturnom baštinom, recept za uspjeh je potpun. Upravo ta rješenja primijenio je šibenski Amadria Park i ona su se pokazala ispravnom odlukom

Nerijetko se čuje da je izazovno produžiti turističku sezonu izvan udarnih ljetnih mjeseci, no rješenje je zapravo vrlo jednostavno i nadohvat ruke. Ponudu naime treba osmisliti i omogućiti kroz cijelu godinu, pa će interesa zasigurno biti. Ponajprije za održavanje skupova, incentivea (poticaj, motivacija), konferencija i ostalih poslovnih događanja (meetings, incentives, conferences, exhibitions - MICE), a koristi od cjelogodišnjih turističkih događanja osjetit će i šira zajednica. Važnost cjelogodišnje ponude uz pomoć jačanja kongresnog i poslovnog turizma dokazuje očekivanje Fortune Business Insightsa da će svjetsko MICE tržište porasti s 970,76 milijardi dolara u 2024. godini na 1.932,73 milijarde dolara do 2032. U tom razdoblju godišnji rast bi trebao biti 8,99 posto.

Najveći kongresni centar na Jadranu

Također, iako je digitalni svijet ušao u sve društvene pore izravno međuljudsko povezivanje ne gubi na snazi. U ugodnom okruženju poslovne obveze izmjenjuju se s opuštenim druženjem, a razmjena informacija možda će stvoriti nove poslovne veze i suradnje. Opuštenost potiče i kreativno razmišljanje, pa kada se sve dodatno spoji s krajolikom i kulturnom baštinom, recept za uspjeh je potpun. Upravo ta rješenja primijenio je šibenski Amadria Park i ona su se pokazala ispravnom odlukom. Konvencijski centar Šibenik stoga je prvi, najveći i najsuvremeniji kongresni centar na Jadranu koji je s hotelom Ivan u studenom na Danima hrvatskog turizma osvojio nagradu u kategoriji poslovnog turizma. Otvoren je 2017. te s ukupno 4000 četvornih metara na tri razine može ugostiti 3000 posjetitelja. Njima je na raspolaganju 11 dvorana za male i velike skupove pri čemu najveća prima 1500 gostiju i opremljena je najsuvremenijom multimedijskom tehnologijom te je osigurano 1500 parkirnih mjesta. Budući da je Konvencijski centar spojen s hotelom Ivan, brz je i jednostavan pristup restoranu koji nudi bogat buffet doručak i večeru, dok se ručak može unaprijed dogovoriti kao kongresna usluga. Dvorane Konvencijskog centra imaju bijele zidove i prazne su kako bi ih svaki klijent mogao prilagoditi svojim potrebama i željama. Danas je to posebno traženo jer konferencije nisu više jednolične, nemaju samo projektor i kazališnu postavu. Uvođenjem takve raznolikosti sudionicima se nudi ugodan rad u zanimljivom okružju.

Raznovrsna događanja

Konferencije se održavaju prosječno tri do četiri dana, ponekad čak 12 do 15 dana pri čemu klijenti organiziraju naizmjenično niz okupljanja različitih odjela tvrtke, a može se predstaviti i neki novi proizvod. Retreat pak traje prosječno tri do pet dana. Uz prirodno svjetlo prednost Konvencijskog centra je ta da su gospodarski ulazi za produkcije u prizemlju i na katu ispod, pa se korištenjem pristupnih putova ne ometaju drugi gosti.

Dvorane se mogu prilagoditi različitim događanjima poput konferencija, plenarnih sjednica, seminara, izložbi, banketa i gala večera te se pregraditi na manje. Kako hotelska poslovna ponuda završava sredinom srpnja i kreće ponovo od 20. kolovoza u međurazdoblju održavaju se incentive putovanja tvrtki koje zaposlenicima omogućuju kupanje i uživanje. Godišnje se inače organizira 160 do 180 konferencija koje se često ponovo održavaju, jer postoje stalni korisnici, ali i novi. Tvrtke koje organiziraju kongrese dolaze iz farmaceutske ili automobilske djelatnosti, informacijskih tehnologija, bankarstva, često su to i državne institucije.

Konvencijski centar Šibenik i hotel Ivan s četiri plus zvjezdice namijenjeni za posao i opuštanje, a u sklopu Amadria Parka nalaze se i hoteli Jure, Jakov, Andrija te Niko. Svi hoteli imaju istu, ali raznovrsnu ponudu bara i restorana, a gosti mogu uživati na plaži dugoj 2,5 kilometra i sportskim terenima.

Dalmatinsko etno selo i Mediteranski grad

Sudionicima konferencija hotel Ivan uz vanjski bazen s morskom vodom nudi spa & wellness Mediterranean Garden, obnovljene grijane bazene sa slanom vodom, novi pool bar, a pristup plaži za hotelske goste je zasebno uređen. Najveći bazen Mediterranean Gardena od 240 četvornih metara i dubine 130 centimetara grijan je na temperaturi od 28 stupnjeva Celzijevih, dok su ostala tri bazena sa slanom i slatkom vodom te podvodnim masažnim mlaznicama, grijana na 30 do 33 stupnja Celzijevih. U ponudi je također parna sauna, prostori za opuštanje, masažu i spa tretmane te teretana. Hotel Ivan izgrađen je u 1969., a sve je hotele Amadria Parka u Šibeniku projektirao hrvatski arhitekt Boris Magaš čije su smjernice i konture zadržane pri obnovi.

Okupljanja je također moguće organizirati u Dalmatinskom etno selu koje svojim posebnim ugođajem, proslave i korporativne događaje seli u davna vremena u kojima se živjelo u malim kamenim kućama okruženima krivudavim popločenim uličicama. Bogata baština juga Hrvatske vjerno je prikazana i kroz gastronomiju od plodova mora do mesnih i vegetarijanskih jela. Odmah pored nalazi se i Mediteranski grad s nekoliko kongresnih dvorana i mogućnošću ugošćavanja 3600 osoba. Travnjak s dva paviljona dodatno povećava prostor, a zasebna kuhinja, komora, spremišta i skladišta koji su povezani dizalima omogućuju održavanje zahtjevnih događanja. Četiri službena ulaza u grad mogu se zatvoriti te na trgu u središtu grada postaviti stolovi i stolice. Lani otvoren tapas restoran vrlo je tražen u sezoni, a pivnica u gradu koristi se za manje teambuildinge i zabave za 180 do 200 osoba.

Povijesni Šibenik

Amadria Park Šibenik može imati do 10.000 posjetitelja dnevno u ljetnim mjesecima budući da plaže posjećuju i vanjski gosti. No, kao što vanjske goste privlači ponuda Amadria Parka, tako sudionike poslovnih događanja svakako privlači Šibenik svojim povijesnim znamenitostima. Najpoznatiji su katedrala sv. Jakova te utvrda sv. Nikole koji se nalaze na popisu UNESCO-ve svjetske baštine. Nezaobilazni kulturni i povijesni mamci također su tvrđave sv. Mihovila, sv. Ivana te Barone, pri čemu je Tvrđava sv. Mihovila, obnovljena 2014., postala značajno koncertno odredište u Hrvatskoj i šire.

Spajajući poslovne skupove s bogatom smještajnom i gastronomskom ponudom te sredozemnom kulturom, običajima i gostoprimstvom, Amadria Park Šibenik sa svojim Konvencijskim centrom sudionicima kongresa omogućuje drugačija poslovna okupljanja. Udobnost je dodatno naglašena povezivanjem vanjskog i unutarnjeg prostora, pa su mogućnosti za organizaciju velikih i malih događanja brojne, a raznovrsnost sadržaja i zabave unutar Amadria Parka Šibenik neiscrpna.

*Sadržaj omogućio Amadria Park