APIS IT domaćin dvodnevnog strateškog sastanka EURITAS-a

Strateški sastanak u Splitu okuplja čelnike 11 europskih tvrtki koje pružaju IT podršku javnom sektoru a zajedno imaju 27.000 zaposlenih i osiguravaju e-usluge za više od 113 milijuna europskih građana

Hrvatska IT tvrtka APIS IT domaćin je dvodnevnog strateškog sastanka EURITAS-a, europske organizacije javnih pružatelja IT usluga javnoj upravi iz osam europskih zemalja koji će se u četvrtak i petak održati u Splitu. Cilj sastanka na kojem su predstavljene tvrtke i organizacije iz Austrije, Danske, Finske, Hrvatske, Nizozemske, Italije, Njemačke i Švicarske je definirati ciljeve za sljedeće dvogodišnje razdoblje nakon izbora novog vodstva EURITAS-a u ožujku.

EURITAS je organizacija koja predstavlja 11 IT tvrtki u većinskom javnom vlasništvu koje su okrenute potrebama javne uprave svojih zemalja. Zajedno imaju 27.000 zaposlenih i osiguravaju usluge koje koristi više od 113 milijuna europskih građana, a uz pružanje usluga javnom sektoru i održavanje kritične IT infrastrukture, osnovna zadaća organizacije na razini EU-a je jačati digitalnu suverenost javne uprave, odnosno osigurati tehnološku neovisnost od velikih ne-europskih dobavljača i kontrolu nad podacima vlastitih građana.

Digitalni suverenitet danas je pitanje od prvorazrednog značaja za EU uzimajući u obzir činjenicu da je više od 90 posto podataka iz zapadnog svijeta pohranjeno na serverima u vlasništvu tvrtki izvan EU-a koje ne podliježu europskim zakonima o zaštititi osobnih podatka, dok istodobno među top 20 najvećih tech kompanija nema nijedne iz EU-a. Takvo stanje stvari i ovisnost o monopolističkim dobavljačima koji ne podliježu europskim pravilima igre očita je strateška slabost EU-a, koju je prepoznala Europska komisija pa će su u sljedećem proračunskom razdoblju kroz niz ulaganja i mjera na razini Unije poticati jačanje digitalnog suvereniteta. Kontrola nad podacima, ali i hardverom i softverom, nije samo važno gospodarsko nego i prvorazredno društveno i sigurnosno pitanje na razini EU-a kojem je bio posvećen i prošlogodišnji summit EURITAS-a održan u Bruxellesu.

APIS IT je članica EURITAS-a od 2018., a predsjednik Uprave APIS IT-a Saša Bilić u ožujku je ponovo izabran za potpredsjednika te organizacije u novom dvogodišnjem mandatu.

- Sigurnost i dostupnost infrastrukture i podataka od presudne je važnosti za funkcioniranje javne uprave. Uloga APIS IT-a, kao i uloga sličnih tvrtki u nizu europskih država, jest kroz razvoj vlastitih softverskih rješenja i infrastrukture osigurati tehnološku neovisnost hrvatske javne uprave i brinuti o sigurnosti podataka naših građana, što će biti i centralna tema sastanka u Splitu - najavio je Bilić.