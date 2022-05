Aplikacija Kliker: Alat za lakše donošenje poslovnih odluka

Zadnjih šest godina tvrtka Strategio uspješno gradi i širi tržište za Kliker, aplikaciju za naprednu tržišnu analitiku. ‘Market intelligence‘ aplikacija za analizu ‘online‘ ponude u realnom vremenu sakuplja i isporučuje podatke o cijenama i dostupnosti proizvoda na ‘webshopovima‘

Dok se medijski stupci svakodnevno pune člancima o uspješnim hrvatskim IT kompanijama koje ponosno ističemo kao perjanice našega gospodarstva, u jednom zagrebačkom uredu upravo se stvara nova takva priča. Zadnjih šest godina tvrtka Strategio uspješno gradi i širi tržište za Kliker, aplikaciju za naprednu tržišnu analitiku kojom se koriste vodeći svjetski brendovi te regionalni distributeri i trgovci.

Menadžeri pokrenuli 'startup'

Prije nekoliko godina dogodio se ključan trenutak za svaki startup – iz prave poslovne potrebe rodila se ideja. Dva iskusna menadžera iz industrije potrošačke elektronike Zoran Pažin i Marko Dragić uvidjela su tada da u cijelom supply chainu nedostaje kvalitetan alat za praćenje stanja na tržištu u realnom vremenu. Mjesečni i kvartalni izvještaji velikih svjetskih analitičkih kuća postali su nedovoljni u kontekstu agilnog online tržišta koje je u svim kategorijama robe, a posebno u potrošačkoj elektronici, uzimalo sve veći market share.

Tako je nastao Kliker, market intelligence aplikacija za analizu online ponude koja u realnom vremenu sakuplja i isporučuje podatke o cijenama i dostupnosti proizvoda na webshopovima.

Osnivači su se tada nakon bogate internacionalne menadžerske karijere odlučili riskirati i pokrenuti Strategio, tvrtku koja stoji iza Klikera. Uskoro im se pridružio Davor Španić te danas taj trojac uspješno navigira putevima razvoja SaaS B2B aplikacije.

Napredna tržišna analitika

– Kliker je u niši market intelligencea, dijelu šireg business intelligencea, discipline koja poslovne podatke sakuplja, analizira i obrađuje na način koji omogućuje donošenje informiranih poslovnih odluka. Upravo to čini i Kliker – prezentira kompletnu online ponudu na nekom tržištu. Osim toga, nizom konkretnih KPI-jeva kreiranih na temelju našega vlastitog iskustva iz industrije olakšava korisniku donošenje svakodnevnih poslovnih odluka, pritom mu znatno štedeći vrijeme – govori Marko Dragić, jedan od osnivača i managing director u Strategiju, zadužen za prodaju i internacionalnu ekspanziju.

– Kliker danas pokriva 17 europskih tržišta, na kojima pratimo 40-ak kategorija robe, što uključuje potrošačku elektroniku, bijelu tehniku, sportsku opremu, alate i druge kategorije za uređenje doma itd. Razvili smo i posebni modul za praćenje telekom tržišta i ponude mobilnih uređaja u tarifama – objašnjava Dragić. – Koliko to god zvuči sjajno, ti brojevi su okvir iz kojeg smo mentalno davno izašli. Potencijal Klikera je skoro neograničen. Platforma je kreirana na način da može prikupljati i analizirati doslovce sve što je dostupno za kupnju online i vrlo lako možemo zamisliti da u dvije do tri godine pokrivamo 80 tržišta diljem svijeta s 250 ili 300 kategorija robe i usluga.

Interpretacija podataka

Prikupljanje podataka s interneta danas više nije ništa novo, no ključ je u njihovoj interpretaciji. Klikerov tim upravo u tome vidi svoju konkurentsku prednost. S obzirom na to da okuplja stručnjake s iskustvom u brend-menadžmentu, upravljanju distribucijskim kanalom te vođenju maloprodaje i e-commerce kanala, prava dodana vrijednost dolazi iz načina na koji se prikupljeni podaci interpretiraju, tj. pripremaju za klijente. Upravo to bila je tema predavanja koje je na 'Data Science Conferenceu' u Zagrebu održao Dragić, dotičući na taj način najkompleksniji korak u decision intelligenceu.

Pred nama je strelovit rast

– U Kliker-priču ušli smo s pozamašnih poslovnim iskustvom i strategija koju smo postavili na početku u potpunosti se realizirala. Naš proizvod ima dokazani product-market fit, klijente s kojima surađujemo već godinama, imamo agente, tj. lokalne urede u nekoliko europskih zemalja te gradimo kvalitetan i motiviran tim. Sljedeći korak je ekspanzija na globalno tržište, s naglaskom na SAD i zapadnu Europu. Za tu fazu pripremamo se u smislu novih izvora financiranja rasta, razvoja novih proizvoda i dodatnog pojačavanja tima – zaključuje Dragić.

S obzirom na dosadašnju realizaciju zacrtanih ciljeva te na nove module koji su upravo u produkciji (Embedded BI modul i AI modul za predikciju tržišnih trendova), ne sumnjamo da ćemo o Klikeru još pisati i čitati..