ASEE novi ured u Rijeci: Inspirativno okruženje za IT stručnjake

ASEE već godinama uspješno surađuje s akademskom zajednicom u Rijeci na razvoju budućih IT profesionalaca, a sada šire prostor i za buduća zapošljavanja

Tvrtka ASEE (Asseco SEE) preselila je ured u Rijeci na novu lokaciju. Potpuno novih 350 kvadrata prostora uređeno je sukladno najmodernijim standardima te je stvoreno inspirativno radno okruženje za kolegice i kolege iz Rijeke. Kao jedna od najvećih IT kompanija u Europi, ASEE u Hrvatskoj posluje na četiri lokacije – Zagreb, Split, Koprivnica i Rijeka. Trenutno se u Rijeci nalazi 30-ak zaposlenih i studenata koji rade na razvoju IT produkata s međunarodnom primjenom.

– Iznimno nam je bitno okruženje u kojem naši kolege rade i razvijaju se. Čvrsto vjerujemo, a to se u IT industriji nebrojno puta pokazalo točnim, kako nije nužno biti u najvećem gradu, čak niti državi, kako bi se postigao uspjeh. Svojim uredima izvan Zagreba htjeli smo pokazati kako se na velikim internacionalnim projektima, s dobrim timom, može uspješno raditi od bilo kuda. Naročito mi je drago što smo upravo zbog rasta svog riječkog tima i nadolazećih planova za dodatno širenje morali preseliti u veće urede.

Rijeka je iznimno okruženje za poslovni i privatni razvoj gdje i dalje želimo nastaviti ulagati. Upravo s riječkih fakulteta potekao je i veliki broj naših zaposlenih, no vjerujem da možemo privući i one iz drugih sredina koji žele balansirati privatni i poslovni život u gradu poput Rijeke – izjavio je Igor Gržalja, predsjednik Uprave ASEE Hrvatska te dodao 'na nama je da našim timovima osiguramo najbolje uvjete za rad bilo da rade u uredu, remote ili kombinirano'.

Već petu godinu, u suradnji s Tehničkim fakultetom u Rijeci, djeluje i ASEE studentska akademija na kojoj godišnje, na plaćenim praksama, znanja stječe 30-ak studenata. Nakon odrađenih praksi najboljim studentima se pruža prilika za rad na pola radnog vremena, a po završetku studija i stalno zaposlenje. Pokazalo se to kao dobitna kombinacija kako za kompaniju koja pomaže edukaciji mladih kadrova i dobiva mogućnost zapošljavanja najboljih, tako i za sve polaznike akademije koji dobivaju dobar start u poslovnom svijetu, gdje god se kasnije zaposlili.

– Drago mi je da globalno priznata IT kompanija poput ASEE proširuje svoje urede u Rijeci te tako potiče rast i ostanak naših stručnjaka. Širenje njihovog poslovanja potvrda je i stručnosti i kvalitete kadrova koje obrazujemo na našem fakultetu, ali i priznanje našoj dugogodišnjoj suradnji iz koje su potekli i neki od današnjih zaposlenika ASEE – istaknuo je Jonatan Lerga, predstojnik Zavoda za računarstvo na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

ASEE je jedna od najvećih IT kompanija u Europi na području proizvodnje i implementacije vlastitih softverskih rješenja. Tvrtka pruža ICT rješenja za različite industrijske vertikale, uključujući financijski sektor, industriju plaćanja, javnu upravu i telekomunikacije, dok proizvode i usluge u okviru područja paymenta nudi pod imenom Payten. ASEE Grupa posluje u 23 zemlje i zapošljava više od 3000 ljudi diljem svijeta.

ASEE Grupa i u nadolazećem razdoblju planira dodatna zapošljavanja i širenje poslovanja u Rijeci. Potvrda tome je i prošlogodišnja akvizicija tvrtke WSPay, jednog od vodećih regionalnih pružatelja platnih usluga usmjerenih na e-trgovinu i prvih Payment Gatewaya u Europi.