AstraZeneca Hrvatska i AstraZeneca Balkan: Globalna kompanija koja je u regiju donijela inovativnu biofarmaciju

Kompanija koja posluje u više od stotinu zemalja u Hrvatskoj je osnovana 2000. godine, a 2021. proširila je poslovanje i na ostale zemlje jugoistoka Europe. O AstraZenecinu poslovanju u Hrvatskoj i na Balkanu razgovarali smo s nekima od vodećih ljudi te kompanije koji su, uz ostale članove tima, nositelji ostvarivanja njezinih ambicioznih planova u regiji

Globalna, inovativna biofarmaceutska tvrtka AstraZeneca razvija i prodaje inovativne lijekove za liječenje bolesti u pet terapijskih područja: onkologiji, kardiometaboličkim i bubrežnim bolestima, respiratornim bolestima, cjepivima i imunoterapiji te rijetkim bolestima. Posluje u više od stotinu zemalja, a u Hrvatskoj je osnovana 2000. godine kao predstavništvo kompanije AstraZeneca UK Limited te je 2004. registrirana kao AstraZeneca d.o.o. U ožujku 2021. formiran je regionalni klaster koji uz Hrvatsku uključuje Bugarsku, Srbiju i Sloveniju. Ove godine priključile su mu se Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Albanija i Kosovo, zahvaljujući čemu je pacijentima i u tim zemljama uz pomoć partnera omogućen pristup inovativnim AstraZenecinim lijekovima.

U tom klasteru radi više od 250 visokoobrazovanih zaposlenika širokog spektra stručnosti u različitim područjima, a do 2025. u timu će biti 350 stručnjaka. Tvrtka trenutačno ostvaruje više od 150 milijuna dolara godišnje prodaje u regiji, a u sljedeće tri godine namjerava je i udvostručiti te predstaviti više od stotinu novih lijekova i indikacija.

Od 2021. direktor klastera je Dejan Lakovski, koji ima bogato poslovno iskustvo s više od dvadeset godina rada u farmaceutskoj industriji te koji je tijekom proteklih dvanaest godina obnašao funkciju direktora u različitim tvrtkama. S bogatim iskustvom u upravljanju multikulturnim i međufunkcionalnim timovima, u trenutačnoj ulozi predan je izgradnji raznolikog, vrlo angažiranog i na pacijente usmjerenog tima koji je posvećen tvrtkinim vrijednostima i ambicioznoj agendi održivosti. Lakovski je doktor medicine i ima MBA iz ekonomije sa Sveučilišta u Skoplju. Upravo je dinamičan razvoj tvrtke AstraZeneca u Hrvatskoj u posljednje dvije godine, ali i njegova uloga u timu povod razgovora s njim, ali i drugim vodećim ljudima kompanije koji su, uz ostale članove tima, nositelji ostvarivanja tvrtkinih ambicioznih planova.

Dejan Lakovski, direktor klastera AstraZeneca Balkan

Po čemu se AstraZeneca razlikuje od konkurenata i što je transformacija donijela strukturi klastera?

– Formiranje regionalnog klastera omogućilo nam je da izgradimo snažan i raznolik liderski tim u kojem imamo predstavnike iz svih zemalja. Oni ne samo da izvrsno komuniciraju nego i stječu jedinstveno iskustvo u upravljanju multikulturnim timovima. Zapravo, nova struktura omogućuje poslovni razvoj svih kolega u klasteru. Zahvaljujući tomu naši stručnjaci rade na međunarodnim projektima u međufunkcionalnim timovima neprestano obogaćujući svoje znanje i iskustvo te mogu napredovati u karijeri vertikalno i horizontalno. Ali ključni su kontinuirani rast i razvoj. U sljedeće dvije godine očekujemo da će tim porasti za 35 posto. Drugim riječima, pružamo radno okružje koje omogućuje daljnji razvoj zaposlenika, ali i privlačenje novih talenata koji će postati dio globalne tvrtke s nevjerojatnom poviješću koja je usmjerena na budućnost i inovacije.

Koji je najveći izazov s kojim ste se suočili tijekom transformacije?

– Na izazove uvijek gledam kao na prilike. Transformacija u klastersku strukturu događa se u procesu tvrtkina brzog i dinamičnog rasta. To sa sobom nosi potrebu za pronalaženjem stručnih ljudi za određene pozicije koji prepoznaju našu kulturu i vrijednosti. Vrlo nam je važno da nove kolege dijele našu snažnu usmjerenost na dobrobit pacijenata i održivost, kao i da pridonose stvaranju pozitivne radne atmosfere. Kombinacija svega toga pomaže u postizanju uspjeha i boljih poslovnih rezultata. Naravno, sve je to moguće jer uvijek imam potporu ostalih voditelja i tima, na čemu im zahvaljujem.

Zaposlenici imaju ključnu ulogu u tvrtkinu uspjehu. Kako uspijevate stvoriti poticajno radno okružje?

– Čvrsto vjerujem da su ljudi najvažniji čimbenik u organizaciji. Ponosan sam na to što bi prema tvrtkinu ‘pulsu‘, internom istraživanju, 92 posto zaposlenika u Hrvatskoj preporučilo AstraZenecu kao izvrsno mjesto za rad. Prema istom istraživanju, 95 posto zaposlenika slaže se da su njihovi menadžeri predani promicanju naših programa uključivosti i raznolikosti. Ti rezultati viši su od uobičajenih rezultata velikih globalnih tvrtki, a posebno onih u procesu transformacije. Pozdravljamo raznolikost i nove ideje. Poticanje kulture govora i dvosmjerne komunikacije također je ključno. Imamo niz internih komunikacijskih kanala koji omogućuju zaposlenicima da vokaliziraju teme i prioritete koji su im važni. Također, redoviti sastanci u formi otvorenih rasprava, koje održavamo sa svim kolegama u različitim zemljama, pomažu u izgradnji povjerenja, zajedništva i kolegijalnosti. I, naravno, imamo atraktivan program dodatnih pogodnosti prilagođen potrebama i željama svojih zaposlenika.

Što je tvrtkina vizija kad je u pitanju održivi razvoj i kakvu ulogu ima društvena odgovornost za AstraZenecu?

– Kao globalna tvrtka imamo ključnu ulogu u suočavanju s najvećim izazovima našeg vremena. Slijedimo UN-ove globalne ciljeve održivog razvoja i imamo plan za postizanje negativnog ugljikova otiska do 2030. godine. Kako bismo pomogli u ostvarenju tog cilja u svojem klasteru, a posebno u Hrvatskoj, imamo mnoge inicijative. Od početka ove godine naručujemo potpuno električne automobile kako bismo do 2025. postigli cilj: da svi službeni automobili budu električni. U proteklih godinu dana na inicijativu naših kolega u klasteru provedeno je više od trideset akcija koje promiču društvenu odgovornost. Ponosni smo na to što je upravo iz našega klastera prije nekoliko godina proizišla inicijativa ‘AstraZeneca Forest‘ s ambicijom da posadimo i održavamo 50 milijuna stabala diljem svijeta do 2025. godine, što će pomoći u zaštiti bioraznolikosti i revitalizaciji osjetljivih ekosustava izgrađujući ekološku otpornost. Ta je inicijativa prepoznata na razini cijele tvrtke i provodi se u svim zemljama. Prošle su godine u Hrvatskoj AstraZenecini zaposlenici posadili tisuću stabala na Sljemenu i tako dodatno osnažili našu predanost zaštiti okolišu i održivosti. Od ostalih aktivnosti izdvajamo ‘udomljavanje‘ košnica, program prevencije pušenja kod djece i mladih te mnoge druge inicijative. Najbolje je od svega što se nove kolege slažu kako je jedan od ključnih čimbenika za pridruživanje tvrtki upravo naš impresivni program održivosti.

Imate vrlo visoke ciljeve u pristupu pacijenata suvremenom liječenju i morate paziti na održivost poslovanja. Kako uravnotežujete ta dva aspekta?

– Kao globalni lider usmjeren na razvoj inovativnih lijekova sve što radimo za pacijente vidim kao ulaganje, a ne kao trošak. Moja je uloga prije svega biti poslovni partner i potpora kolegama u zajedničkom rastu, pritom dobro analizirajući sve aspekte i predlažući rješenja za postizanje što boljih zajedničkih rezultata. Također, ulažemo isključivo u provođenje programa ranog pristupa suvremenim terapijama i ranoj dijagnostici, u edukacijske programe, informativne kampanje za razne bolesti i mnoge druge. Održivi rast otvara nam mogućnost ulaganja u daljnji razvoj klastera. Zahvaljujući tomu prisutni smo i u zemljama južnoga Balkana. Na taj će način još deset milijuna ljudi iz regije imati pristup našim inovativnim lijekovima.

Nikolina Škaron, Government Affairs and Market Access, AstraZeneca Hrvatska

Koje zdravstvene izazove AstraZeneca pokušava riješiti?

– Svjedoci smo vala novih terapijskih rješenja koja mijenjaju ishode pacijenata u pozitivnom smjeru. Sve je veći udio stanovništva starijeg od 65 godina, što rezultira porastom kroničnih i onkoloških bolesti. U partnerstvu s javnozdravstenim institucijama radimo na promjeni načina razmišljanja o zdravstvenoj skrbi kako bismo ispunili očekivanja društva. Potrošnja u zdravstvu, posebice za terapije lijekovima, javno je ulaganje, kako u dobrobit građana tako i u našu gospodarsku budućnost. Bolje zdravlje vodi u prosperitet. Zdraviji ljudi uživaju dulji i produktivniji radni vijek te troše manje na zdravstvenu skrb.

Među AstraZenecinim je prioritetima omogućiti većem broju pacijenata pristup inovativnim terapijama. Kako to postižete u Hrvatskoj?

– Svojim programima ranog pristupa dajemo priliku pacijentima u Hrvatskoj za besplatno liječenje tvrtkinim inovativnim proizvodima koji još nisu na HZZO-ovoj osnovnoj listi lijekova. Tako im nastojimo omogućiti bolje ishode i dragocjeno vrijeme. U skladu sa svim propisima i zahvaljujući kontinuiranom otvorenom dijalogu sa zdravstvenim institucijama osigurali smo pristup liječenju oboljelima od mnogih onkoloških, kardiovaskularnih, plućnih, nefroloških, reumatoloških i rijetkih bolesti. Golema je naša odgovornost da svim pacijentima u Hrvatskoj omogućimo pristup novim zdravstvenim tehnologijama koje ulaze u kliničku praksu. Za nas u AstraZeneci ta je odgovornost naša misija.

Kako u tvrtki AstraZeneca stječete povjerenje pacijenata i partnera?

– Svatko od nas, kao i naša djeca i najmiliji, može u nekom trenutku postati pacijent. Zdravstvo je sektor koji izravno utječe na dobrobit i dugovječnost stanovništva, stoga smatram da je privilegij raditi u korist pacijenata. Naše poslovne odluke i postupci moraju pacijente staviti na prvo mjesto, zaštititi njihove interese, a, budimo iskreni, i sami bismo željeli da se prema nama postupa etično, zar ne? Zato se naš etički kodeks zapravo sastoji od tvrtkinih vrijednosti i temelji se na moralnim načelima, a ne na pravilima. Transparentnost je ključna za farmaceutsku tvrtku. Od svojih partnera i dobavljača također očekujemo da se drže visokih etičkih standarda primjenom utvrđenih metoda za analizu vlastitih kodeksa odgovornoga poslovnog ponašanja, politika i ugleda. Povjerenje se teško stječe, a lako gubi. Godišnje objavljujemo financijske podatke za svaku zdravstvenu organizaciju i udrugu pacijenata koju smo poduprli u provedbi edukativnih ili društveno važnih inicijativa. Objavljujemo i informacije o svim medicinskim djelatnicima s kojima smo u ugovornom odnosu i koji su dali privolu, u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Suradnja između farmaceutskih tvrtki i zdravstvenih djelatnika na kraju donosi dobrobit bolesnicima, odnosno pomaže u razvoju novih lijekova i omogućuje širenje informacija i najbolje kliničke prakse. Prepoznajemo očekivanja pacijenata povezana s transparentnošću te suradnje kako bismo bili sigurni da su liječnici nepristrani u preporuci odgovarajućega i najboljega mogućeg liječenja.

Ena Vitlov, Business Unit Manager BioPharmaceuticals, Hrvatska

Na koji način tim u AstraZeneci podupire uvođenje inovacija u farmaceutiku u Hrvatskoj?

– U mnogim slučajevima riječ je o inovativnim terapijama koje mogu spasiti život. U svakoj industriji inovativne tvrtke potiču impresivna poboljšanja u određenom području. Ako je čovjek zahtjevan prema tehnološkim uređajima, programskim proizvodima i uslugama kojima se svakodnevno koristi, trebao bi biti deset puta zahtjevniji prema lijekovima kojima liječi sebe i svoje bližnje. Ovdje smo kako bismo pomogli svojim pacijentima i dali dodatnu vrijednost njima i njihovim voljenima. Upravo zato inovativna terapija koju multifunkcionalni timovi tvrtke AstraZeneca pružaju pacijentima u Hrvatskoj podupire zdravstveni sustav u Hrvatskoj. Ponosni smo na to što zahvaljujući predanosti naših kolega deseci tisuća obitelji u Hrvatskoj mogu računati na barem jednu od naših inovativnih terapija.

Vodite jednu od najvećih jedinica tvrtke u Hrvatskoj. Kako uspijevate održati visoku razinu znanja i vještina u timu?

– Svatko od nas svjestan je da je dobra interakcija sa zdravstvenim djelatnicima tvrtkin prioritet. Zbog toga ona postavlja visoke standarde za obuku svih zaposlenika. Svi smo mi njezino zaštitno lice i učenje je za nas stalan proces. Za kolege smo osigurali niz načina za dobru pripremu. Imamo nekoliko online platformi za samoučenje i desetke specijaliziranih tečajeva za poboljšanje vještina. Također, menadžeri pomažu u smjernicama i razmjeni iskustava. Kao dio globalne tvrtke i regionalnog klastera vrlo nam je dragocjena i interakcija s kolegama iz drugih zemalja s kojima stalno razmjenjujemo dobre prakse te znanja i vještine.

Vi ste među novim zaposlenicima u AstraZeneci. Što vas je impresioniralo u tvrtki?

– Ljudi. Kao i tvrtkina misija da pridonese pozitivnom utjecaju na društvo, okoliš i pristup boljoj zdravstvenoj skrbi. S obzirom na transformaciju i brz rast u klasteru, impresionirana sam lakoćom s kojom nove kolege poput mene svakodnevno dobivaju potporu cijeloga tima, bez obzira na to jesu li u tvrtki godinama ili su također nedavno počeli raditi, bez obzira na položaj, nacionalnost i slično. Kao globalna tvrtka, prilika za razvoj je mnogo i tvrtka ima brojne adute kako bi privukla najveće talente i stručnjake.

Vladko Borić, Business Unit Director Rare Diseases Balkans

Možete li objasniti važnost inovacija u području rijetkih bolesti?

– Rijetke bolesti pogađaju manje od pet na deset tisuća ljudi. To je vrlo mali postotak, ali ako pogledamo stvarni broj ljudi koji boluju od rijetkih bolesti diljem svijeta, dolazimo do velikog broja od oko 400 milijuna ljudi. Osim toga, danas je poznato više od sedam tisuća rijetkih bolesti, a za više od 90 posto nema odobrenog liječenja. Na temelju tih podataka jasno je da postoji golema nezadovoljena medicinska potreba u tom terapeutskom području. To se može popraviti samo fokusiranjem na istraživanje i razvoj. Važnost inovacija dodatno naglašavaju rezultati dviju studija. Prva pokazuje da je za razvoj lijeka za rijetke bolesti potrebno gotovo četiri godine više nego za razvoj lijekova za češće bolesti. Drugo istraživanje pokazalo je da je odobreno samo šest posto lijekova za rijetke bolesti u razvoju, što je daleko ispod ukupne stope uspjeha za lijekove, koja se procjenjuje na 12 posto. U posljednjem desetljeću inovativni tretmani uspjeli su napraviti pomak od potporne skrbi do liječenja osnovne bolesti, što je promijenilo živote ljudi koji žive s rijetkim bolestima.

Kakva je AstraZenecina strategija povezana s rijetkim bolestima i koji su vaši prioriteti u tom području u Hrvatskoj i regiji?

– AstraZeneca je akvizicijom tvrtke Alexion ušla u područje liječenja rijetkih bolesti. Alexion je, kao pionir u znanosti u tom terapijskom području, u posljednjih trideset godina razvio revolucionarne lijekove za rijetke bolesti. Unatoč tehnološkom i medicinskom napretku posljednjih godina pogrešna dijagnoza ili nedostatak znanja i dalje su velik izazov za osobe s rijetkom bolešću ili nedijagnosticiranim stanjem, a to je vrlo teška situacija za obitelji i najbliže osobe oboljelih pacijenata. Dijagnoza, čak i ako nema dostupne terapije, može im barem pomoći da razumiju što mogu očekivati i da sagledaju kako se nositi s onim što dolazi. Jedan od prioriteta tima za rijetke bolesti u tvrtki jest smanjiti vrijeme do postavljanja dijagnoze. Druga tema u fokusu bolji je i pravodoban pristup terapijama pacijentima. Svjesni smo složenosti situacije s kojom se zdravstveni sustavi suočavaju, zato surađujemo sa svim relevantnim dionicima kako bismo pronašli način da pomognemo većem broju pacijenata u pristupu inovativnim terapijama – i programima ranog pristupa i formalnim nacionalnim postupkom nadoknade troškova uvrštenjem lijekova na listu lijekova Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje. Prije više od dva desetljeća radio sam kao znanstvenik u institutu za istraživanje i razvoj. Bilo je to uzbudljivo vrijeme u kojem sam naučio koliko je posao istraživanja lijekova težak, dugotrajan i nepredvidiv. Danas sam zbog tog iskustva još zahvalniji i odgovorniji za rad s inovativnim lijekovima koji pacijentima nude nova, revolucionarna rješenja. Rad u terapijskom području rijetkih bolesti daje mi dodatnu motivaciju jer one pogađaju samo malu populaciju pacijenata, a time se osjećam bliže pacijentima, njihovim obiteljima i njegovateljima.

Koje su najvažnije vještine vođenja i kakvi su lideri u AstraZeneci?

– Donedavno se govorilo o najuspješnijem stilu vođenja, no drago mi je što se sve više govori o izgradnji visokoučinkovitih i angažiranih timova, a to se postiže samo uz autentično vodstvo i dobru korporativnu kulturu. Uzimajući u obzir da lideri utječu na korporacijsku kulturu, a ona utječe na angažiranost, motivaciju i zadovoljstvo zaposlenika, ne začuđuje što je dobra i zdrava korporacijska kultura rezultat učinkovitog vodstva i upravljanja. Naime, zaposlenici će se voditi ponašanjem lidera koje vide u organizaciji, a posebno onima koja su cijenili. Lideri moraju s istinskim osjećajima pokazati brigu za svoje ljude, pružiti potporu i konstruktivne povratne informacije. Njihova je uloga pomoći timu u postizanju rezultata uzimajući u obzir i njihov kontinuirani osobni i profesionalni razvoj. Kad sam se pridružio tvrtki AstraZeneca, bio sam jako sretan što postajem dio takvoga menadžerskog tima – ovdašnji su menadžeri pravi primjer brige za ljude i vješto osiguravaju ravnotežu u našim raznolikim timovima. Upravo to pomaže nam u postizanju odličnih poslovnih rezultata i pozitivnoga radnog ozračja.

Miloš Ičević, Business Unit Director Oncology Balkans

Koliki je napredak i koje su najnovije inovacije u onkologiji te kako AstraZeneca pridonosi redefiniranju liječenja raka?

– Danas svjedočimo golemom napretku u liječenju raka zahvaljujući digitalnoj revoluciji, znanstvenom napretku i brzom razvoju inovacija. Međutim, pristup novim, suvremenim terapijama nije jednako raširen. Svjetski ekonomski forum (WEF) u svom je godišnjem izvješću objavio kako je najveća razlika u preživljavanju između dviju zemalja 33 godine, a paneuropsko istraživanje švedskog instituta Karolinska pokazalo je da petogodišnja stopa preživljavanja od raka varira od 40 do 64 posto u različitim europskim zemljama. Našu ulogu vidim u smanjivanju razlika i povećanju pristupa inovativnim lijekovima. To se može dogoditi višestranim pristupom koji kombinira transformaciju zdravstvenog sustava, suradnju i stručnost u različitim disciplinama. Kao vodeća globalna farmaceutska tvrtka u području onkologije mi u AstraZeneci razvijamo niz lijekova protiv raka, uključujući imunoterapije, ciljane i kombinirane terapije te konjugate lijekova s antitijelima. Također, u partnerstvu smo s drugim tvrtkama i organizacijama kako bismo ubrzali razvoj novih postupaka za liječenje raka ili poduprli uvođenje umjetne inteligencije u područja intervencije kao što je, na primjer, probir raka pluća. Kako bismo poduprli pacijente i zdravstvene sustave, organiziramo niz inicijativa, uključujući edukativne programe, napore zagovaranja i suradnju s pružateljima zdravstvenih usluga. S ponosom smo među najvećim donatorima napredne dijagnostike na svojim tržištima koji nude preciznu dijagnostiku kao temelj za precizno liječenje.

Vodite multinacionalni tim. Koja je prednost rada na više tržišta?

– Rad u multinacionalnom timu prije svega je privilegij jer pruža priliku za stjecanje različitih perspektiva i razvoj globalnog načina razmišljanja, a to su ključne vještine u današnjemu međusobno povezanom svijetu. Kao dio inovativne tvrtke koja djeluje u dinamičnome onkološkom području, ključni su pokretači uspjeha prilike za suradnju i inovacije: razvijanje novih ideja i pristupa koji mogu donijeti poboljšane rezultate, eksponencijalne transformacije, eksperimentiranje te kao krajnji zaključak identificiranje potencijalnih partnera za zajedničke pothvate i druge poslovne prilike ili samo okupljanje timova radi razmjene znanja i iskustva. U današnjem svijetu ključni su pristupi umreženosti. Izgradnjom i njegovanjem profesionalne mreže možete pristupiti resursima i stručnosti, unaprijediti svoju karijeru, surađivati i inovirati, povećati svoju vidljivost i utjecaj te osobno i profesionalno rasti. U vezi s tom temom htio bih preporučiti dvojicu autora, koje sam također imao privilegij upoznati i intervjuirati tijekom regionalnih susreta, Damiena Corbeta i njegovu knjigu ‘The Social CEO: How Social Media Can Make You a Stronger Leader‘ te Johna Hagela III, koji je pokrenuo teoriju skalabilnog učenja, izgradnju mreža i ekosustava koji ubrzavaju učenje – ne samo unutar tima ili tvrtke već povezivanjem s drugima izvan tvrtke. Evo i jedne osobne crtice iz života s obzirom na to da sam radio na raznim tržištima, a sada, na svojoj trenutačnoj poziciji, dodajem nove zemlje na popis. To također dolazi s velikom nagradom! Prije samo nekoliko tjedana proslavio sam četrdeseti rođendan i shvatio da sam imao mnogo domova u životu. Na proslavi su mi se iz svakog od njih pridružili prijatelji i kolege, što je itekako dragocjeno.

Što mislite o nedavnoj temi raznolikosti u timu?

– Raznolikost je bogatstvo. Raznolikost ideja, iskustva, različitih generacija u tvrtki pomaže kako u inovacijama i poboljšanjima tako i u tzv. cjeloživotnom učenju. Drago mi je što je naš regionalni klaster tvrtke AstraZeneca jedan od dobrih primjera raznolikosti, gdje uspjehe postižemo ne usprkos svojim različitostima, nego zahvaljujući njima. Radimo u timovima različitih nacionalnosti s iznimnim omjerom u broju kolega s više od deset godina iskustva rada u tvrtki i onih s manje od dvije godine. Također, potičemo veći udio žena na vodećim pozicijama, zbog čega su više od 65 posto svih menadžera u klasteru žene.

Sadržaj nastao u suradnji s AstraZenecom.