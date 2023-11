AstraZeneca Hrvatska sudjelovala u projektu CO2MPENSATING BY PLANTING

Sudjelovanjem u ovom jedinstvenom projektu tvrtka AstraZeneca posadila je 2000 sadnica stabala u području Perjasice u općini Barilović čime je pridonijela neutralizaciji ugljičnog otiska

AstraZeneca Hrvatska pridružila se novoj sezoni inovativnog projekta CO2MPENSATING BY PLANTING u sklopu kojeg se pošumljavalo područje Perjasice u općini Barilović gdje je došlo do obolijevanja postojeće crnogorice (ariš, smreka, bor). Sudjelovanjem u ovom jedinstvenom projektu tvrtka AstraZeneca posadila je 2000 sadnica hrasta lužnjaka u području Perjasice u općini Barilović čime je pridonijela neutralizaciji ugljičnog otiska.

AstraZeneca Hrvatska kroz CO2MPENSATING BY PLANTING, prvi hrvatski i regionalni program za nadoknadu emisija CO2 sadnjom stabala, nastavlja svoju aktivnu politiku zaštite okoliša s ciljem oplemenjivanja okoliša, poboljšanja kvalitete zraka i zaštite zdravlja ljudi. Dio programa tvrtke su i godišnje akcije pošumljavanja diljem zemlje kojima je cilj skrenuti pozornost na onečišćenje zraka kao jednog od čimbenika rizika za razvoj bolesti dišnih puteva, kardiovaskularnnih bolesti i raka pluća, kao i na potrebu zaštite zelenih sustava gradova.

Do danas je tim iz tvrtke AstraZeneca Hrvatska zasadio preko 3000 sadnica stabala, koja doprinose pročišćavanju i filtriranju zraka, bioraznolikosti i boljem životnom okruženju. Ove godine, tijekom akcije pošumljavanja u području Perjasice u općini Barilović kod Karlovca, djelatnici tvrtke AstraZeneca Hrvatska uz pomoć volontera Saveza izviđača Hrvatske i šumara Hrvatskih šuma iz šumarije Duga Resa, zasadili su 2.000 sadnica hrasta lužnjaka, vrste koja ima puno veću sposobnost apsorpcije CO2.

– Projekt CO2MPENSATING BY PLANTING u skladu je s našim globalnim programom AZ Forest koji za cilj ima posaditi 200 milijuna stabala do 2030. godine i osigurati njihov dugoročni opstanak te tako smanjiti utjecaj na okoliš. Do sada će sklopu Balkanskog klastera, osim Hrvatske, ove jeseni u akciji pošumljavanja ponovno sudjelovati i timovi AstraZenece u Srbiji, Bugarskoj, Sloveniji i Crnoj Gori. Do sada je ukupan broj posađenih sadnica stabala na području klastera premašio 5.000, a u 2023. godini će se povećati za dodatnih 5000 novih stabala – izjavili su predstavnici kompanije AstraZeneca d.o.o.

– Hvala organizatorima – Savezu izviđača Hrvatske, Hrvatskim šumama i tvrtki HEARTH thinking&doing na realizaciji akcije pošumljavanja na području Perjasice kao i volonterima koji su nam pomogli zasaditi 2000 sadnica hrasta lužnjaka – zaključili su predstavnici kompanije AstraZeneca d.o.o.

– Veliko hvala AstraZeneci i njihovim zaposlenicima koji su vrijedno sudjelovali u akciji pošumljavanja čime su i osobno pomogli u obnovi šuma, ali i u smanjenju dijela vlastitog ugljičnog otiska jer stabla koja smo zajedno sa šumarima Hrvatskih šuma posadili u Perjasici, a radi se o sadnicama hrasta lužnjaka, stajat će ponosno tamo narednih 140 godina. Pri tome će vezati na sebe CO2, proizvoditi kisik i pružiti dom mnogim vrstama biljaka i životinja. Sadnjom svakog novog stabla pomažemo prirodi, ali i drugim ljudima stoga nam je izuzetno drago kada se u akcije pošumljavanja uključuju volonteri koji će nakon sadnje stabala sigurno proširiti svijest o važnosti šuma i našeg okoliša – izjavio je Dan Špicer iz Saveza izviđača Hrvatske i glavni koordinator projekta CO2MPENSATING BY PLANTING.

Promicanje bioraznolikosti i pošumljavanje dio su globalnog programa AZ Forest povezanog s vodećom strategijom održivosti tvrtke AstraZeneca – Ambition Zero Carbon koja je usmjerena na postizanje nultog ugljičnog otiska u skladu s ciljem Pariškog sporazuma o ograničavanju globalnog zagrijavanje na 1,5°C. Kroz globalni program AZ Forest, tvrtka je na putu da smanji emisije stakleničkih plinova iz svojih proizvodnih procesa na globalnoj razini za 98 posto do 2026. godine i ima za cilj eliminirati zaostale emisije iz atmosfere od 2030. nadalje. Koristeći znanstveno utemeljen pristup, AZ Forest uklonit će oko 30 milijuna tona ugljičnog dioksida iz atmosfere tijekom otprilike 30 godina.

Sudjelovanje tvrtke AstraZeneca u projektu CO2MPENSATING BY PLANTING dokaz je predanosti tvrtke o brizi za okoliš i ključni je korak u obnovi i zaštiti planeta za generacije koje dolaze.