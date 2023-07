AstraZeneca najavljuje ulaganje od 400 milijuna dolara u pošumljavanje i bioraznolikost kao potporu klimatskim akcijama i ljudskom zdravlju

Proširenjem programa AZ Forest povećava se obveza sadnje 200 milijuna stabala na šest kontinenata do 2030.

AstraZeneca je najavila ulaganje od 400 milijuna dolara u svoj globalni AZ Forest program, povećavajući svoju predanost sadnji 200 milijuna stabala do 2030. godine i osiguranju njihovog dugoročnog opstanka. To uključuje nove ili proširene projekte u Brazilu, Indiji, Vijetnamu, Gani i Ruandi koji će pridonijeti klimatskim akcijama tvrtke, obnovi prirode, promicanju bioraznolikosti i izgradnji ekološke otpornosti i otpornosti zajednice, obuhvaćajući preko 100.000 hektara diljem svijeta.

Ulaganje se nadovezuje na početnu obvezu AZ Forest tvrtke AstraZeneca, najavljenu 2020., da se posadi i održi više od 50 milijuna stabala do kraja 2025. kao priznanje snažne veze između zdravih ljudi i zdravog planeta.1 Sadnja napreduje velikom brzinom u Australiji, Indoneziji, Gani, Ujedinjenom Kraljevstvu, SAD-u i Francuskoj s preko 300 vrsta drveća, omogućujući obnovu bioraznolikosti i prirodnih staništa.2 Samo su prošle godine u Hrvatskoj zaposlenici tvrtke AstraZeneca posadili tisuću stabala u sklopu projekta pošumljavanja i bioraznolikosti započet prije šest godina. Nastavljajući predanost tvrtke ka zaštiti okoliša, hrvatski tim redovito proširuje svoje napore u pogledu održivosti koji uz aktivnosti sadnje drveća također uključuju aktivnosti poput usvajanja košnica čime se doprinosi održivosti pčela i mnoge druge.

AZ Forest dio je vodeće strategije održivosti tvrtke AstraZeneca, Ambition Zero Carbon, koja je usmjerena na pružanje ekstenzivne dekarbonizacije u skladu s ciljem Pariškog sporazuma o ograničavanju planetarnog zagrijavanja na 1.5°C.3 Tvrtka je na putu da smanji emisije stakleničkih plinova iz svojih operacija i voznog parka za 98% do 2026. i prepolovi svoj cjelokupni otisak u lancu vrijednosti do 2030., te prema apsolutnom smanjenju emisija od 90% i postane znanstveno utemeljen net-zero do najkasnije 2045. godine.2 Kroz AZ Forest, tvrtka ima za cilj ukloniti svoje zaostale emisije iz atmosfere od 2030. nadalje.

- Dvostruke krize klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti oštećuju planet i štete ljudskom zdravlju. Kroz AZ Forest surađujemo s lokalnim zajednicama i stručnjacima iz područja ekologije kako bismo omogućili pošumljavanje velikih razmjera, kao i podržali bioraznolikost i životne uvjete. Koristimo znanstveno utemeljen pristup, a AZ Forest će ukloniti oko 30 milijuna tona ugljičnog dioksida iz atmosfere kroz otprilike 30 godina - izjavio je Pascal Soriot, glavni izvršni direktor tvrtke AstraZeneca.

AZ Forest projekti zajednički su osmišljeni sa stručnjacima za sadnju, lokalnim zajednicama i vladama kako bi se osigurala prirodna obnova šuma i agrošumarstvo, s dodatnim benefitima kao što su stvaranje novih vještina i radnih mjesta, zaštita i oporavak ugroženih vrsta te poboljšano javno zdravstvo.4 Projekte će revidirati i ocjenjivati vodeći svjetski partneri za isporuku i neovisni stručnjaci trećih strana, uključujući Europski šumarski institut (EFI).

Kao dio svoje predanosti pošumljavanju, AstraZeneca se udružila s Europskim šumarskim institutom (EFI) i Circular Bioeconomy Alliance (CBA) kako bi objavili, prvi takve vrste, znanstveno utemeljen okvir za održivu, otpornu i lokalno primjerenu regeneraciju krajolika. CBA načela za regenerativne krajolike omogućit će kružne bioekonomske lance vrijednosti i obnovu biološke raznolikosti.

AZ Forest doprinosi inicijativi 1t.org Svjetskog ekonomskog foruma, javno-privatnom partnerstvu za očuvanje, obnovu i uzgoj jednog bilijuna stabala do 2030.

Za detaljnije informacije o programu AZ Forest, posjetite sljedeću stranicu.