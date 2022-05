Autentična muška kampanja naglašava tjelesnu pozitivnost i odmiče se od stereotipa

Što znamo o pokretu body positivity?

Nametnuti standardi ljepote sigurno su vas barem u nekom trenutku potaknuli na razmišljanje o svojem izgledu. Mediji su prepravljeni samopouzdanim i savršenim modelima, a zbog toga, osim žena, i muškarci su nerijetko nezadovoljni svojim izgledom. Glatko obrijana i savršeno oblikovana tijela možemo vidjeti gotovo svaki dan. Koliko ste se puta identificirali s muškarcima koje ste vidjeli u reklamama? Muškarci gotovo pa ne razgovaraju o nesavršenostima na tijelu, a teško izražavaju osjećaje, stoga se moramo upitati kakva je stvarnost za većinu kad je riječ o ovoj temi.

Istraživanja pokazuju kako se većina muškaraca ne osjeća dobro u svojoj koži, pri čemu se to odnosi na cjelokupni izgled tijela, uključujući i kosu te ostale dlake na tijelu. Sve češće neprihvaćanje svoje figure rezultiralo je globalanim i hvalevrijednim društvenim pokretom body positivityja, koji se fokusira na prihvaćanje vlastitog fizičkog izgleda, bez obzira na oblik tijela, nijansu kože ili tjelesne predispozicije. Muški zagovornici ovog trenda, a sve ih je više, protiv su bilo kakvog etiketiranja i diskriminacije na račun vanjštine. Posljednjih godina trend je sve istaknutiji, a s njegovom filozofijom poistovjetili su se muškarci koji žele prigrliti svoje sitne 'nedostatke'.

Body positivity je energija koja je svima potrebna. Pozitivan odnos prema tijelu podrazumijeva stil života koji nam dopušta da se volimo i njegujemo te uživamo cijeli život. Pokret je unio osvježenje u muškom svijetu za kojim smo svi čeznuli. Ukratko, što se manje bavimo nametnutom nam potrebom za savršenošću, više uživamo ustvarnim vrijednostima. Zvuči teško? Možda i jest. No ako to shvatite kao proces, mogli biste u njemu početi i uživati. Baš kao i u vlastitim "nesavršenostima", što god to u ovom trenutku značilo. Budite svoji, budite stvarni – kreirajte svoj autentični izgled!