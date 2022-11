BAT kroz Be Supplier Adria program podržava inovativne domaće tvrtke

Globalna multinacionalna kompanija traži nove dobavljače

Razgovarali smo s Igorom Džajićem, Senior Sourcing Manager Adria iz BAT-a o novom programu Be Supplier Adria kroz koji kompanija želi pronaći nove dobavljače i na taj način podržati lokalne inovative tvrtke koje će i njih dodatno potaknuti na transformaciju poslovanja.

Možete nam reći više o Be Supplier Adria programu?

Be Supplier Adria program je projekt kojim BAT želi pokrenuti drukčiji, novi oblik suradnje s dobavljačima s ciljem implementacije inovativnih rješenja i tehnologija u dosadašnje uhodane procese u lancu nabave. Želimo privući sve one koji imaju nove ideje i rješenja koja mogu pridonijeti razvoju inovacija u poslovanju općenito. Prihvaćanje inovacija jedna je od strateških poluga cijelog gospodarskog razvoja te kroz ovaj program želimo podržati inovativne kompanije.

Koje benefite mogu očekivati vaši dobavljači, stari i novi - zašto biste im preporučili da se prijave?

Kroz prijavu u ovaj projekt dobavljači će imati priliku predstaviti svoju tvrtku, podijeliti svoje najbolje prakse i pridružiti se našem timu dobavljača. Ovo je uobičajena praksa u svijetu gdje se novi dobavljači uključuju preko specifičnog projekta te kroz suradnju s nama razvijaju u uspješne regionalne kompanije, na obostranu korist.

Koja su vaša očekivanja od prijava - s kakvim kompanijama biste voljeli surađivati?

Prvenstveno očekujemo da nam se jave kompanije sa svježim idejama i primjenjivim rješenjima za specifična područja marketinških aktivnosti, npr. 121 aktivacije, strategije zadržavanja kupaca, strategije obučavanja prodajnog osoblja i slično. Želimo privući inovativna rješenja koja i nas izazivaju na promjenu i transformaciju poslovanja, u skladu s našom strategijom izgradnje boljeg sutra. Želimo da nas dobavljači iznenade, šokiraju te na kraju i osvoje svojim rješenjima kako bi skupa uspjeli zadovoljiti rastuće zahtjeve naših klijenata.

Koliko dobavljača ćete odabrati i na koje razdoblje će se potpisati suradnja?

Broj dobavljača nije ograničen. Natječaji će biti otvoreni dok god vidimo da kroz njih dobivamo nešto novo i vrijedno pažnje te primjenjivo u praksi. Otvoreni smo i za rješenja za koje je potreban dodatni razvoj te naša podrška i suradnja kako bi se rješenja do kraja razvila ili nadogradila. Nadamo se da će dobavljači iskoristiti ovu priliku a mi obećajemo da ćemo biti vrlo strpljivi i poslušati sve prezentacije tijekom Be Supplier Pitch Daya. Prvi korak za sve dobavljače počinje prijavom na našu stranicu Be Supplier gdje će ispuniti kratki upitnik te kratko pojasniti svoje rješenje čime ulaze u proces odabira dobavljača.