Bio je Microsoftov evanđelist, a danas spašava svijet od dosade – i dolazi na Dane komunikacija!

Dani komunikacija, poznati festival tržišnoga komuniciranja i kreativnosti koji okuplja nekoliko tisuća sudionika, u svom će se nadolazećem izdanju održati od 20. do 23. travnja 2023. godine, a da ništa u komunikacijama nije crno-bijelo, te da je daleko od predvidivog, a pogotovo dosadnog, još će nam jednom dokazati miljenik pozornice – James Whittaker.

Evanđelist, futurist, znanstvenik, a odnedavno uspješni pivar pokazat će nam čitav niz mogućnosti, potencijala i nijansi koje nudi budućnost, kao i kako najluđe ideje pretvoriti u nevjerojatno dobre poslovne poteze kojima ćemo promijeniti svijet. Ovoga vizionara opisuju kao pravo osvježenje u jednoličnom svijetu običnih osobnosti, a njegov genijalni um bio je dijelom najvećih svjetskih tvrtki kao što su Microsoft, Google, pa čak i FBI.

Poznat kao brutalno iskren govornik, napisao je i knjigu o supermoćima struke, pružajući iskrene i otvorene uvide o tome kako karijerno putovanje učiniti izvanrednim i iz njega izvući maksimum. Njegovi nastupi nisu česti, a rijetki sretnici koji ga uspiju slušati uživo iskuse neponovljive nalete energije kojom sve podigne na noge te angažira i posljednjega pojedinca u publici.

Osjećaj nakon njegovih predavanja sličan je onom nakon odličnog rock koncerta, a za njih se, neočekivano, priprema tjednima pomno razmišljajući, osmišljavajući i pišući kako bi ih doveo do savršenstva. No to uopće nije čudno uzevši u obzir činjenicu da je, nakon što je na početku svoje priče doktorirao na informatici, niz godina istraživao, patentirao i proučio sva pravila tog svijeta – kako bi godinama kasnije znao uspješno detektirati tehnološku budućnost i inoviranjem kontinuirano izlaziti iz svih okvira.

– Ako mi ne promijenimo svijet, netko će drugi to učiniti umjesto nas – Whittakerov je stvaralački moto, a na festivalskoj će pozornici Dana komunikacija u predavanju naziva Fuck The Future, Love The Future: The Next 30 Years For Better or for Worse sa sudionicima podijeliti svoje supermoći za genijalnu budućnost jer ga, kako kaže, sadašnjost nevjerojatno živcira.

Dani komunikacija svojim netipičnim pristupom žele nastaviti osvajati srca svih željnih kritičkog razmišljanja, novih pristupa i inovativnih tehnologija. Poznati po postavljanju nekonvencionalnih pitanja i potrazi za nesvakidašnjim odgovorima, svake godine pružaju neponovljiva iskustva i okupljaju najdražu zajednicu tržišnih komunikacija.

Nakon Edwarda Snowdena, bivšega djelatnika CIA-e te konzultanta NSA-a koji je radio na stvaranju ‘najefikasnijeg sustava društvene kontrole u povijesti čovječanstva‘ i koji će se sudionicima festivala pridružiti videolinkom, te Jamesa Whittakera, uslijedit će najave brojnih drugih zanimljivih sudionika.

Svi kreativci, marketingaši, digitalci, mediji i drugi komunikatori koji se i ove godine žele naći u društvu domaćih i svjetskih tržišnih lidera informacije o sudjelovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.