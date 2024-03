Bitahon unaprijedio softver Mogen, koji sad osim zaštite omogućava i poboljšanje poslovnih procesa

Domaća zaštitarska tvrtka na tržištu se već istaknula svojim sustavima koji su spoj izraelske tehnologije i hrvatske pameti

I‘ll be back – kultna je rečenica iz filma ‘Terminator‘ koju izgovara Arnold Schwarzenegger, humanoidni robot poslan na Zemlju da spasi Sarah Connor. U svakom sljedećem od šest nastavaka ‘Terminatora‘ robotov je sustav poboljšan. Umjetna inteligencija je 80-ih, kad je izašao prvi dio franšize, djelovala svjetlosnim godinama udaljena. Sad svjedočimo da se nekadašnja daleka budućnost događa upravo danas.

Brža reakcija, pametnije odluke

Tako je novi nastavak ili nazovimo ga novi iskorak uslijedio i za zaštitarsku tvrtku Bitahon. Na tržištu se kao nova tvrtka već istaknuo svojim sustavima koji su spoj izraelske tehnologije i hrvatske pameti.

– U Bitahonu se koristimo vlastitim softverskim rješenjima koja unapređuju našu uslugu te kreiramo više vrsta sigurnosnih izvještaja prema potrebama korisnika, kako bi menadžment tvrtke i naši klijenti mogli donositi data driven odluke – objašnjava Damir Golenko, Bitahonov direktor.

Jedno od revolucionarnih rješenja upravo je softver Mogen, osmišljen u Bitahonu. Primjerice, dosad je obradom informacija Mogen olakšavao zaštitarski posao jer je primjenom opširne analitike zasnovane na umjetnoj inteligenciji mogao razlikovati različite objekte i ponašanja, upozoravati na njih te ih staviti u prostor i vrijeme. Ako bi se obradom podataka ustanovilo da je riječ o stvarnoj prijetnji, automatizirano bi se podigao dron koji ide prema mjestu gdje se oglasio alarm i snima situaciju u realnom vremenu. U slučaju prave opasnosti i ako sumnjiva osoba nije napustila zaštićeno područje, slao se interventni tim i zvalo policiju.

Mogen je tako omogućio da se ubrza vrijeme reakcije, ali i da se odluke donose na temelju konkretnih podataka i na teren odlazi kad se utvrdi da je prijetnja stvarna. Smanjilo se slanje zaštitara na mjesto događaja svaki put kad bi se upalio senzor, a samim time i troškovi poslovanja. Prema Microsoftovom istraživanju, 98% svih videosnimki nadzornih kamera nikada nije pregledano, a i većinom se pregledavaju tek kad se nešto dogodi. S obzirom na to da su videosnimke jedna od glavnih komponenti zaštitarske industrije, to su u Bitahonu iskoristili da bi softver Mogen dodatno unaprijedili. On sad sam može analizirati 98% svih snimki i prema točno određenim parametrima odlučiti što je bitno i na koje bi situacije trebalo reagirati. A klijentima je uvijek na raspolaganju i moderan Centralni dojavni sustav te mobilna aplikacija putem koje dobivaju obavijesti i razna izvješća.

Pobošljano i zaštićeno poslovanje

Jedinstvena je to metoda koja Bitahonu omogućuje da svoje usluge proširi iz zaštitarskog sektora i pomogne u poboljšanju poslovnih procesa u raznim djelatnostima.

– Nakon nekoliko mjeseci iskustva uskladili smo sve sustave koji sprečavaju lažne intervencije i skupili mnogo iskustva u različitim vremenskim uvjetima. Dio naših klijenata je u građevini i ondje smo bili dosta izloženi vremenskim uvjetima i raznim drugim elementima. Uz pomoć toga unaprijedili smo s jedne strane filtriranje i logistiku kod aktivacije jednostavnih signala, a s druge strane analizirali smo stream, gdje smo korigirali lažna pojavljivanja. Istrenirali smo softver i sad je znatno brži i širi u detekciji, a i veća je rezolucija. Sad primjerice možemo detektirati kad čovjek ulazi s torbom na leđima, što prije nismo mogli. I to je zanimljiva opcija za aerodrome – objašnjava Nikola Perić iz Bitahona.

I ne samo za aerodrome. Unaprijeđeni Mogen pri analizi snimki primjenjuje razumijevanje videa, procjenu položaja i emocija ili prepoznavanje lica i razumijevanje konteksta videopodataka. Tako su u Bitahonu, na zahtjev klijenta, primjenjujući analizu procjene položaja tijela riješili problem brojenja kuglica sladoleda u jednoj slastičarnici.

– Shvatili smo da smo mi ti koji imaju pristup infrastrukturi i kad klijentu pokažeš opciju da i tijekom radnog vremena, a ne samo tijekom noćne zaštite utječeš na njegovo poslovanje i možeš uloviti događaje kojim mu se stvara šteta, time mu pomažeš u unapređenju poslovnih procesa i optimiraš rad zaposlenika i samo poslovanje. Ukratko, softver Mogen detektira neželjeno ponašanje i događaj, mi na to uputimo i damo informaciju klijentu, koji na osnovi nje donosi najbolju odluku –ističe Perić.

Time je Bitahon svojim softverom Mogen tvrtkama omogućio da unaprijede, ali i zaštite svoje poslovanje.