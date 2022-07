Blanka Tomašić (Mediahint): Naša je vizija biti ‘hint‘ koji želimo vidjeti u svijetu

Uličnim prostorom želimo približiti struku ljudima kojima je komunikacijska podrška nužna, a ne znaju napraviti prvi korak. Konceptom ‘walk-in‘ Mediahint postaje prva takva agencija u regiji i šire

Uvođenjem walk-in koncepta PR agencija Mediahint želi se približiti onima kojima je komunikacijska podrška nužna, a ne znaju kako to realizirati. Kako walk-in funkcionira pojašnjava Blanka Tomašić, CEO Mediahinta.

Agencija Mediahint bilježila je kontinuirani rast od otvaranja prije pet godina. Kakvi su planovi za budućnost?

– Kao butik-agencija za odnose s javnošću Mediahint je u mogućnosti ponuditi širok spektar tailor made kreativnih rješenja u segmentu marketinga i PR-a. Planovi bi stoga bili primjena novoga koncepta agencije i rad na novim vještinama u vidu tehnologije. Uličnim prostorom želimo približiti struku i u potpunosti dati agenciji predznak gradskog butika. Selidbom podružnice Mediahinta na novu lokaciju u sklopu Novinarskog doma, na adresi Ljudevita Farkaša Vukotinovića 4 u Zagrebu, započinjemo provedbu novoga koncepta agencije. Walk-in konceptom postajemo prva takva agencija u regiji i šire i planovi su širiti taj koncept na druge gradove. Vjerujemo da takvim pristupom možemo pomoći kreirati kvalitetniju komunikaciju tvrtkama i neprofitnim organizacijama. Walk-in koncept omogućava svima besplatno komunikacijsko savjetovanje svakoga prvog četvrtka u mjesecu, s naglaskom na neprofitne organizacije.

Što vas je potaknulo na promjene i u čemu ste pronašli inspiraciju?

– Primjenom walk-in koncepta htjeli smo se približiti ljudima kojima je komunikacijska podrška nužna, a ne znaju kako napraviti prvi korak da bi došli do brzog rješenja. Agilnost je jedna od temeljnih vrijednosti agencije Mediahint i prema tome smo se prilagođavali i pronalazili smjer. To je dio naše društvene odgovornosti kao agencije, ali i nas samih koji činimo ovaj tim. Naša je vizija biti hint koji želimo vidjeti u svijetu. Vjerujemo da walk-in konceptom možemo pomoći kreirati kvalitetniju komunikaciju tvrtkama i neprofitnim organizacijama i približiti PR kao struku neprofitnim organizacijama. Svijest o promjenama u društvu, uvjetovanim raznim krizama koje nas prate u posljednje tri godine, potaknula nas je na odluku pokretanja walk-in koncepta.

Koliko je danas važna fleksibilnost i što to uopće znači kad govorimo o radu PR agencija?

– Sposobnost fleksibilnosti i brzog reagiranja na nove zahtjeve tržišta pokazala se presudnom za opstanak mnogih tvrtki u našoj i brojnim drugim industrijama. PR agencije osuđene su na ubrzanu primjenu tehnologije kako bi osmislile nove kreativne prijedloge za klijente i potaknule publiku da bude još angažiranija, što će za budućnost brendova biti nužno. Trebalo je osmisliti prihvatljivu komunikaciju i motivirati klijente za nastavak kampanja na postojećim, pa i pokretanje novih komunikacijskih platformi. Kao mala, fleksibilna agencija u mogućnosti smo brže se prilagoditi i fokusirati na klijentove potrebe i to je prednost koju naši klijenti prepoznaju.

Kako definirate smart pristup odnosima s javnošću?

– Stvaranje sadržaja kako bismo gradili poslovni rezultat naš je postulat. Medijska inteligencija koristi se uzorcima podataka iz različitih izvora koji bi mogli utjecati na ponašanja potrošača kako bi ih sumirala u relevantnu evaluaciju. To organizacijama omogućuje optimizaciju i upravljanje performansama sadržaja, razumijevanje trendova i poticanje komunikacije kroz, ne samo komunikacijsku, već i poslovnu strategiju. Zato je danas PR više nego ikad bliži upravljačkoj funkciji jer odgovara na poslovne ciljeve organizacija. To razumijevanje važno je svakome tko drži do temeljnih vrijednosti vlastite organizacije, ali i imidža.

Što klijenti danas traže i očekuju u suradnji s PR agencijama?

– Zbog velikog broja usluga koje kao butik-agencija nudimo i provodimo, suradnja s klijentima intenzivira se edukacijom klijenata. Mediahint sudjeluje na prilično ozbiljnim projektima koji uključuju promidžbu i vidljivost, a financiraju se iz europskih fondova i to zahtijeva potpuno poznavanje klijenata i materije, ali i regulativa Europske unije koje uključuju elemente vidljivosti. Klijenti očekuju savjetovanje vezano uza sadašnjost odnosa s javnošću, a na nama je da nametnemo budućnost i smjer, odnosno tempo kojim će brendovi koračati kako bismo kreirali jedinstvena korisnička iskustva i potaknuli angažman u spoju virtualnog s fizičkim. Vjerojatno većina organizacija još nije ni svjesna da to očekuje od PR agencija.

Sadržaj nastao u suradnji s agencijom Mediahint.