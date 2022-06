Boutique store the meat oduševljava vrhunskim asortimanom

Proizvodi the meat linije svakog mogu učiniti vrhunskim chefom

Boutique store the meat jedinstveno je mjesto koje ide korak dalje od obične mesnice, a korak bliže vrhunskom gastronomskom iskustvu. Posebnost su svakako pripremljen dry age asortiman i marinirano meso po recepturi gastronomskog gurua mesnice the meat, Chefa Nenada Komesa uz koje svatko postaje vrhunski chef u svojoj kuhinji. Naime, dovoljno je samo završiti termičkom obradom pripremljene namirnice i sve je spremno za gastronomsku čaroliju. The meat čini posebnom i proizvodi od autohtone crne svinje, a svi pomno birani proizvodi dolaze s hrvatskih pašnjaka.

- Ono čime se ponosimo je da ono što propagiramo i zagovaramo, to zapravo i živimo, a ovdje to i pokazujemo. Vodimo se konceptom od polja do stola, inzistiramo na izvrsnosti i strogo držimo računa o tome da sve bude najsvježije. Upravo zbog naše filozofije prema kojoj želimo ponuditi samo najbolje, ne želimo raditi nikakve kompromise i nadamo se da će ljudi to prepoznati - istaknuo je Denis Matijević, vlasnik slatinske Mesoprerade i mesnice the meat.

Uz domaće proizvedeno meso po najvišim standardima i kontroliranoj sljedivosti, the meat nudi i selekciju odabranih začina, svježih ulja i vrsnih vina.

Osim svježeg mesa, nude i mesne prerađevine poput čvaraka, slanine, kulena i različitih kobasica. Dio asortimana dolazi u vrlo modernom pakiranju koji možete iskoristiti kao poklon za najveće gurmane. Cjelokupni the meat asortiman garantira nezaboravne i jedinstvene okuse koje ćete u svakom trenutku poželjeti imati kod kuće.

The meat kontinuirano podiže standarde na hrvatskom tržištu. Osim po kvaliteti svog asortimana, ističe se i na području educiranog osoblja koje će uvijek rado podijeliti savjete i trikove za pripremu savršenog jela.

Boutique store the meat možete posjetiti u Vlaškoj ulici 64, radnim danom od 9 - 19 h i subotom od 8 - 15 h.