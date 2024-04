Brigada uvrštena među 100 najboljih svjetskih arhitektonskih tvrtki

Archello, jedan od najutjecajnijih svjetskih medija i platformi za povezivanje dizajnera i arhitekata te promociju najboljih u području dizajna i arhitekture, uvrstio je Brigadu među 100 najboljih arhitektonskih tvrtki u svijetu. Koliko je to značajno ne samo za Brigadin tim, već za cijelu hrvatsku industriju, govori podatak da je Brigada jedini studio za arhitekturu i dizajn, ne samo iz Hrvatske već iz šire regije, koji se našao na ovoj prestižnoj listi, a ujedno je i jedini studio na cijeloj listi koji se bavi primarno interijerima. Važno je pritom napomenuti kako se za ovo priznanje nije moguće prijaviti, već se na listi mogu naći samo oni koji prođu stroge i vrlo temeljite kriterije Archella.

- Kada nam je stigao email Archella u nevjerici smo čitali misleći da se možda radi o zakašnjeloj prvoaprilskoj šali. Biti na 55 mjestu od 100 najboljih na svijetu zaista je velika stvar za nas i za našu malu državu. Presretni smo i ponosni što već duži niz godina dostojno predstavljamo ovu industriju i dižemo globalnu svijest o kvaliteti oblikovanja prostora na našim prostorima. Zadovoljstvo je tim veće kad to prepoznaju i nagrade najutjecajniji u svijetu, kao što je to Archello. Naš je fokus na ljude i to je nit vodilja u svemu što radimo, a naš proizvod je prostor koji odgovara na potrebe upravo onih koji u njemu borave ili ga koriste - ističe Damjan Geber, direktor Brigade.

Ispred Brigade, na ovoj su prestižnoj listi najveći iz svjetske arhitekture, od OMA, BIG, Zaha Hadid, MAD, MVRDV, Snohetta, Renzo Piano ili Foster, dok su iza njih ostala mnoga poznata imena kao što su UN Studio, Fuksas, Jean Nouvel, Mecanoo, Heatherwick studio ili Kengo Kuma.

- Nama je zaista čast naći se na ovoj listi i ne mislimo da smo išta bolji od ikoga tko se na njoj našao, dapače, mnogi su nam bili uzori od prvog dana bavljenja arhitekturom i interijerima te će nam i dalje biti (ne)dostižni u nastojanjima da budemo još bolji u svemu što radimo - dodaje Geber.

Proces odabira 100 najboljih prema Archellu je rigorozan i kompleksan, jer uzima u obzir različite kriterije, od ocjenjivanja recentnih projekata, do kvalitete dizajna, inovacija u materijalima i održivosti. U obrazloženju uvrštenja Brigade na visoko 55 mjesto među 100 najboljih, Archello ističe Brigadinu ključnu ulogu u oblikovanju okruženja te pristup arhitekturi kao disciplini usmjerenoj na rješenja uslijed svih izazova, poput klimatskih promjena, socijalnih razlika te urbanizacije.

- Prihvaćanjem inovacija i održivosti Brigada značajno unaprjeđuje živote ljudi te postavlja nove standarde arhitektonske izvrsnosti - ističu u Archellu.

Svojim dizajnerskim rješenjima i promišljanjem prostora, Brigada već gotovo 15 godina hrvatski dizajn interijera drži uz bok najpoznatijim svjetskim imenima. Kreativni tim arhitekata, dizajnera i psihologa razvija različite tipologije prostornih koncepata, od trgovina i uredskih prostora do izložbi i interaktivnih instalacija koje brišu granicu između fizičkog i digitalnog svijeta. Među više od 200 projekata trgovina, ureda i izložbenih prostora koje su osmislili za velike regionalne i međunarodne klijente, brojni su nagrađeni najprestižnijim svjetskim nagradama za dizajn i arhitekturu.