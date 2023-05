Britanska fintech kompanija Teya omogućila vrhunske benefite svojim zaposlenicima u Hrvatskoj

Teya u Hrvatskoj gradi snažan i veliki tim za lokalno tržište ali i globalne operacije kompanije. S ciljem dodatnog pozicioniranja Teye kao poželjnog poslodavca (employer branding), zadržavanja i privlačenja top talenata, Teya je postala korisnik Moontopa, hrvatskog tech start up-a, platforme za benefite za zaposlenike

Britanska kompanija Teya, ranije poznata kao Saltpay, zapošljava preko 2.000 zaposlenika u 20 ureda u 16 zemalja, te posjeduje preko 300.000 kupaca. Pruža cijeli niz usluga malim tvrtkama, kombinirajući prihvaćanje plaćanja i alate za upravljanje poslovanjem u jednom ekosustavu; od elektroničkih prodajnih mjesta do usluga trgovačkih računa, digitalne platforme vjernosti do drugih SaaS rješenja.

Teyu su osnovali Eduardo Pontes, Andre Street i Ali Mazanderani - svi prethodno uključeni u brazilsku kompaniju za plaćanja, Stone Co - 2019. godine. Teya je tiho radila i razvila opsežnu korisničku bazu malih i srednjih poduzeća diljem Europe, povećala broj zaposlenih i jasno zainteresirala investitore. Tijekom posljednje četiri godine Teya je prikupila 1,2 milijarde dolara, a posljednji put je zatvorila krug serije C u studenom 2021., ali to nije nešto na čemu se tvrtka zadržava.

Teya na latinskom znači radost i to je ključni dio vizije tvrtke. Prosječni trgovci imaju desetak sustava s kojima se moraju nositi i to nije ono oko čega su strastveni. Ne ulaze u posao da bi se bavili svojim softverom ili plaćanjima, nego jer su uzbuđeni oko onog što rade. A sve te druge stvari crpe radost. Nudeći širinu usluga, Teya će trgovcima olakšati poslovanje i donijeti im više radosti i više vremena da se usredotoče na ono što im je važno, a to je ono što njihovi kupci zaista trebaju.

S energijom osnivača i zaposlenika koji imaju iskustva s malim poduzećima, bilo da sami rade tamo, imaju li ih u obitelji ili rade na servisiranju malih poduzeća, jasna je ‘centričnost‘ tvrtke na kupca. Riječ ‘briga‘ je temeljna vrijednost Teya brenda i ključni dio načina na koji je marka izgrađena i to je vidljivo u svakom elementu pristupa trgovcima. Način na koji grade cijelu stvar, objedinjujući sve usluge, Teya može ponuditi taj osjećaj i učiniti da se osjećaju kao da dobivaju uslugu za korporacije, ali zapravo je servirati malim i srednjim tvrtkama.

I dok mala i srednja poduzeća mogu, prema samoj svojoj definiciji, imati manje proračune, manje timove i općenito biti manja, ona čine ogroman udio na tržištu. U Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi mala i srednja poduzeća čine 99,9% poslovne populacije. Samo u Ujedinjenom Kraljevstvu ima 5,5 milijuna malih i srednjih poduzeća, a u Europi se taj broj penje na 24 milijuna.

– U Hrvatskoj smo 2017 godine osnovali tvrtku i od tada potiho razvijali tim za lokalno poslovanje ali i globalne operacije. Trenutno našim trgovcima nudimo uslugu kartičnog plaćanja, ali ubrzo ćemo dodatno proširiti našu ponudu na dodatne usluge u skladu s našom globalnom strategijom. Sada želimo snažno razviti tim i poslovanje u Hrvatskoj, pozicionirati se kao poželjan poslodavac, zadržati i privlačiti top talente na tržištu. Moontop smo prepoznali kao jedan od sjajnih alata koji će nam pomoći na tom putu – izjavio je Branimir Zorko, Country Leader.

Moontop predstavlja ‘marketplace‘ za razvoj, prodaju i pružanje digitalnih benefita. Zapravo driver za brzu, digitalnu i jednostavnu organizaciju benefita.

Zaposlenicima je na raspolaganju iOS i Android aplikacija gdje imaju jednostavan pregled svih dodijeljenih benefita, zaprimaju obavijest o dodijeljenim benefitima, putem aplikacije koriste digitalne benefite na terenu, te imaju uvid u povijest svih kupnji.

Teya personalizira vlastiti benefit program na način da samostalno definira:

popis zaposlenika koji sudjeluju u programu,

benefite koje želi koristiti, te

mjesečni budget po svakom benefitu i zaposleniku

A ono što je sjajno, zaposlenici mogu dodati omiljena prodajna mjesta na wish list koja žele na aplikaciji i gdje žele koristiti benefite. primjerice omiljene sportske subjekte, salone ljepote (make up, wellness i frizerske salone), restorane, mesnice, ribarnice, trgovine mliječnim proizvodima, voćarne, i slično.

Ako i vi želite imati sjajan benefit programa, informirajte se dodatno na: www.moontop.app

Ako ste zainteresirani za usluge, ili želite saznati više u kompaniji Teya, posjetite web stranicu https://teya.com/hr/home

A ako želiš postati dio Teya tima, javi se na: Teya careers – we’re hiring