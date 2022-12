Brojni hrvatski modni dizajneri i proizvođači ovog vikenda sudjeluju u donacijskoj rasprodaji

Ovoga vikenda održat će se velika rasprodaja dizajnerskih proizvoda! Već četvrtu godinu zaredom dobrotvorni projekt Dizajneri sa srcem, u organizaciji udruge Ljubav na djelu, nastoji uljepšati ovo blagdansko vrijeme svojim štićenicima. Modna rasprodaja održat će se 10. i 11. prosinca u trgovačkom centru King Cross u Zagrebu. Udruga Ljubav na djelu pomaže i daje potporu djeci oboljeloj od malignih i kroničnih bolesti koja se liječe u sklopu Klinike za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj ulici te njihovim roditeljima. Također, Udruga pruža i neophodnu psihosocijalnu pomoć za vrijeme i nakon liječenja obiteljima i oboljeloj djeci.

Organizatori su iznimno ponosni što su ove godine uspjeli okupiti najveći broj dizajnera do sada koji su prepoznali neizmjeran trud Udruge i odlučili podržati ovu hvalevrijednu akciju s plemenitim ciljem. Čak 135 dizajnera doniralo je svoje proizvode, a sav prikupljeni prihod od prodaje ide udruzi Ljubav na djelu za troškove stanova i režija stanova u gradu Zagrebu u kojima stanuju obitelji djece koja su na liječenju. Posjetitelji će zasigurno moći pronaći nešto za sebe ili svoje najbliže, a među mnogobrojnim dizajnerima i proizvođačima koji su podržali projekt su: Marija Kulušić, Igor Galaš, Andrea Zvono, Cataleya by Martina Ješe, Lokomotiva by Lana Puljić, Donassy, Ana Kujundžić Design, Ledenko cipele, Katarina Mamić Design, Immortella kozmetika te mnogi drugi. Kao specijalni izlagač na donacijskoj modnoj rasprodaji predstavljen je Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, srednja škola za djecu s poteškoćama u razvoju smještena u Zagorskoj ulici. Organizatori su se potrudili svojim posjetiteljima pružiti šaroliki izbor proizvoda po pristupačnim cijenama pa će se tako na rasprodaji moći pronaći odjeća i obuća za odrasle i djecu, torbice, modni dodatci, nakit, ručno rađena kozmetika i sapuni te razni dekorativni predmeti poput ukrasa za dom, šalica i svijeća.

Blagdansko razdoblje sve nas podsjeća na zajedništvo, sreću i ljubav – pokažimo ih na djelu! Spoznajte ljepotu i radost darivanja i podržite dobrotvornu akciju Dizajneri sa srcem. Tako ćete učiniti malo djelo ljubavi koje ovim mališanima i njihovim obiteljima znači puno.