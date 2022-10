Budi i ti dio promjene: Plastične vrećice sada je moguće besplatno zamijeniti za pamučne dizajnerske torbe

U eko akciji ‘Vrećicu zamijeni‘ građanima je u Z Centru omogućeno plastiku zamijeniti novim i praktičnim, višekratnim artiklom za svakodnevnu upotrebu

Jedini hrvatski trgovački centar nove generacije od kraja rujna pa sve do 09. listopada ili do isteka zaliha svim građanima omogućava da budu dio promjene i jednim potezom pomognu ozdravljenju planeta. Eko akcijom naziva 'Vrećicu zamijeni' Z Centar potiče smanjenje korištenja plastike, velikog globalnog problema čije su posljedice na okoliš i zdravlje svakim danom sve vidljivije.

Ovom hvalevrijednom akcijom svi koji u Z Centar donesu deset plastičnih vrećica, na dar dobivaju eko pamučnu torbu čiji dizajn potpisuje 12-godišnja djevojčica Lara, pripadnica ekološki osviještene Z generacije – upravo one koja, u odnosu na prethodne generacije koje klimatske promjene pripisuju životnom ciklusu planeta, više shvaća važnost održivosti te je svjesnija štetnog utjecaja ljudskih aktivnosti na Zemlju.

Uz mentorstvo i podršku Jelene Lasić, kvalificirane dizajnerice koja je studij dizajna završila u renomiranoj Školi dizajna Parsons u New Yorku te kroz svoju karijeru surađivala i s velikim svjetskim imenima poput Dolce&Gabbane, Donne Karan i kuće Cavalli, novonastala platnena torba Z Centra jedinstveni je primjer suradnje među generacijama. Na inicijativu i uz financiranje jednog poslovnog subjekta tako je pružena prilika svima da na praktičan način doprinesu toliko potrebnom smanjenju mikroplastike u okolišu.

- Ovim projektom željeli smo potaknuti građane da i oni budu dio promjene jer plastični otpad sve više zagađuje mora te bi, prema istraživanjima, do 2050. u morima moglo biti više plastike nego riba. U morima se danas nalazi više od 150 milijuna tona plastike, a samo u Mediteran se svakodnevno baca 730 tona otpada.

Čak 49% otpada u morima je upravo plastika za jednokratnu upotrebu poput plastičnih vrećica, plastičnog pribora za jelo, plastičnih boca i sl. Kako plastika predstavlja ozbiljan udarac zdravlju našeg planeta smatrali smo da i svojim primjerom trebamo pokušati stati tome na kraj - pa makar bila riječ o sitnim koracima unutar svakog kućanstva - objasnila je Mirna Čavrak Talapko, voditeljica marketinga Z Centra.

Prema njezinim riječima, prikupljene plastične vrećice u suradnji s Udrugom Vestigium dobiti će novi život. Točnije, pretvorit će se u podloške za sjedenje namijenjene mlađim posjetiteljima dječjih predstava često organiziranih u Z Centru. Osim toga, u skladu s načelima održivosti u poslovanju, Z Centar i kroz sve buduće aktivnosti planira smanjiti korištenje plastike, a što se posebno tiče izrade dekoracija unutar trgovačkog centra specifičnih za promjene scenografskih postava tijekom različitih prigoda i sezona.

U ovogodišnjoj prvoj akciji građani se priključuju tako da u Z Centar mogu donijeti 10 čistih plastičnih vrećica bilo kojih veličina i zamijeniti ih za višekratnu pamučnu dizajnersku torbu. Razmjena će se vršiti kod djelatnica lociranih u prizemlju objekta 'Sjever' kod dizala, od ponedjeljka do petka u periodu od 17:00 do 21:00 h, a subotom i nedjeljom dvokratno - od 10:00 do 14:00 h i od 16:00 do 21:00 sat.

Kako točno od plastičnih vrećica izraditi atraktivne podloške za sjedenje saznajte u edukativnom videu koji je kreirala Udruga Vestigium. Sve o prednostima višekratnih pamučnih vrećica i eko akciji 'Vrećicu zamijeni' saznajte na web stranici Z Centra.

