C&A postaje moderniji: Nova kolekcija jesen/zima 2022. usmjerena na elegantne stilove, ali i grunge te grublji modni smjer

Uz novu kolekciju za jesen/zimu 2022. C&A postaje još moderniji! Ova modna kuća ima snažnu svrhu koja pokreće: želi inspirirati sve da izgledaju, osjećaju se i čine dobro.

Modni brend Clockhouse za mlade sadrži kolekcije koje se fokusiraju na nove konfekcijske i mladenačke trendove inspirirane azijskim tržištem, kao i grunge buntovničke vibracije zanimljive GenZ konzumentima. Sve one odražavaju grubu i stvarnu prirodu svijeta oko nas.

Sofisticirani krojevi, casual chic uredska odjeća i lako stilizirana dnevna odjevna kombinacija predstavljaju ključne komade sezone. Kolekcije “Everyday Chic”, “New Way of Working”, “Indoor Chic” i “Night Dressing” nude široku paletu elegantnih primjeraka za najotmjeniju sezonu krajem godine, uključujući tkanine poput kašmira, ali i usklađeni raspon boja od sofisticiranih neutralnih tonova do sjajnih u safir plavoj, smaragdno zelenoj i fuksija ružičastoj.

Kao dodatak, dizajnerski tim C&A kreirao je kolekciju trapera jesen/zima ’22 koja je inspirirana vezama u prirodi. Stvorena je traper linija “The Unisex” za povezivanje bez granica spola ili rase. Ondje gdje postoji prihvaćanje i uključenost, poštovanje i ljubav. Odjeća je kreirana uz poštivanje prirode korištenjem niske količine vode i kemikalija, recikliranih materijala korištenih u C&A FIT (Tvornici inovacija i tekstila) kao i materijala sa certifikatom C2C. Omiljena tkanina sezone je 100% reciklirani traper, sadržana i u najprodavanijim krojevima C&A - “The Straight” i “The Slim”.