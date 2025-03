Checkgrow: Novi pristup digitalnom marketingu uz umjetnu inteligenciju

Checkgrow preko API-ja spaja sve vaše podatke s umjetnom inteligencijom koja radi 24 sata dnevno

Svaka tvrtka želi rasti, a to je stvorilo potpuno novo područje koje zovemo Growth Marketing. Samo na Google i Meta oglasima se vrti više od 360 milijardi eura. Zato je učinkovitost toliko bitna. Za razliku od klasičnog marketinga, Growth Marketing ne prodaje zasebne usluge - on spaja plaćeno oglašavanje, optimizaciju za tražilice, CRM sustave, strategije za pronalazak kupaca i praćenje konverzija u jedan prirodan put koji kupac prolazi. Nakon uspješnog upravljanja milijunima eura u plaćenim oglasima, Checkgrow je stvorio strukturirani popis aktivnosti (CHECK listu) koji vodi do rasta broja korisnika (GROWTH) za svoje klijente pod sloganom - ‘Ovdje rastu velike stvari‘.

Temelj rasta uz pomoć AI-a

- Uspjeh u marketingu je kao gradnja kuće - trebaju vam čvrsti temelji. Ti temelji su podaci: Tko su vaši kupci? Zašto kupuju? Koje probleme im rješavate? Koliko su spremni platiti? Nekad smo te podatke skupljali ručno mjesecima - danas to AI može napraviti za nekoliko dana - kaže Bruno.

Zamislite asistenta koji odmah može pregledati tisuće komentara vaših kupaca na društvenim mrežama, proučiti prodaju u zadnjih pet godina i točno vam reći što naglasiti u sljedećoj kampanji. Checkgrow preko API-ja spaja sve vaše podatke s umjetnom inteligencijom koja radi 24 sata dnevno.

AI Agenti: Radnici budućnosti

Checkgrow koristi AI agente koji rade kao pravi zaposlenici - jedan agent prati trendove na tržištu i konkurenciju, drugi priča s potencijalnim kupcima preko chata, a treći pazi jesu li kupci zadovoljni. Na primjer, kad netko dođe u online trgovinu, AI agent odmah vidi je li to stari kupac, što je prije kupio i je li imao kakvih problema - pa može s njim razgovarati na pravi način.

- To vam je kao da imate desetero vrhunskih marketingaša koji rade bez prestanka - objašnjava Bruno.

- Jedan AI Agent prati što kupci pričaju o vama na društvenim mrežama, drugi odmah odgovara na pitanja u chatu, treći šalje posebne ponude prema tome što ste prije kupovali, a četvrti javlja prodajnom timu kad netko pokazuje da bi mogao nešto kupiti. I sve to radi samo od sebe, dan i noć - dodaje Bruno.

Efekt suradnje Checkgrowa i Qubinetsa

Partnerstvo između Qubinetsa i Brune već pokazuje odlične rezultate. Amir Babović otkriva brojke:

- U samo pet mjeseci, Bruno je privukao 20 tisuća novih aktivnih korisnika na našu platformu - to je kao da ste tri puta napunili Varaždinsku Arenu. Ovakav rast pokazuje da globalne tvrtke trebaju i žele AI rješenja. Dok velike korporacije ulažu milijune u razvoj vlastitih AI sustava, mi hrvatskim tvrtkama omogućujemo pristup istim mogućnostima za puno manje novca. To postižemo pametnim korištenjem AI agenata, besplatnih alata i automatizacijom razvoja takvih rješenja - kaže Babović.

2025: Prekretnica za Checkgrow

Godina 2025. posebna je jer Checkgrow otvara svoj prvi ured u WESPA Spacesu u Zagrebu. Ali WESPA nije običan poslovni prostor - to je mjesto gdje startupovci rade rame uz rame s direktorima velikih firmi. Upravo tu se rodio i Checkgrow - za vrijeme ručka, kad su Bruno i Amir svoje prve ideje skicirali na salveti.

WESPA se pretvara u AI laboratorij gdje tvrtke mogu uživo vidjeti kako Checkgrow radi i odmah isprobati rješenja. Na primjer, proizvođač namještaja može doći na jutarnju prezentaciju, do podneva spojiti svoje podatke na platformu, i već popodne dobiti prve uvide o kupcima koje je izradila umjetna inteligencija.

U svom uredu na Heinzelovoj 60, Checkgrow planira do travnja 2025. odabrati deset partnerskih tvrtki kojima će pomoći značajno povećati prodaju. Cilj? Uzeti tvrtke koje danas zarađuju milijun eura i u godinu dana ih dovesti do 2-5 milijuna eura prometa. Posebno ih zanimaju startupovi koji traže investicije - Checkgrowov AI sustav može investitorima dati točne podatke o rastu prihoda, zadovoljstvu kupaca i potencijalu na tržištu.

- AI će nam pokazati stvari koje možda ne želimo vidjeti - recimo to da 80 posto marketinškog budžeta bacamo na krive kanale - kaže Bruno.

- Ali baš nam takvi uvidi trebaju da donosimo bolje odluke. Ne prodajemo neki općeniti AI alat koji radi isto za sve. Naš sustav se prilagođava svakoj firmi posebno - ono što pomaže proizvođaču namještaja nije isto što treba IT firmi ili lancu restorana. To je kao da imate marketinšku agenciju koja radi samo za vas, dan i noć - dodaje Bruno.

Želite vidjeti kako AI može pomoći vašem biznisu?

Pošaljite mail na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili posjetite checkgrow.com. U roku 48 sati dobit ćete besplatnu analizu vaše trenutne situacije i konkretne savjete kako poboljšati rezultate. Naš tim će vam pokazati kako možete:

smanjiti troškove oglašavanja za 30-40 posto

automatizirati 70 posto dosadnih marketinških zadataka

povećati prodaju za 50 posto u prvih šest mjeseci

Hrvatska je već dala svijetu Rimac Automobile, Infobip i Photomath. Sad s Checkgrowom dodaje još jedan izvozni uspjeh - AI sustav koji pomaže tvrtkama da rastu brže i pametnije. Već sad tvrtke iz pet europskih zemalja, od startupova do korporacija s preko tisuću zaposlenika, koriste Checkgrowova rješenja.