Cijene kriptovaluta: Kada je najbolje vrijeme za kupnju kriptovaluta?

Da biste profitirali od ulaganja, kupujte kada su cijene niske i prodajte kada su cijene visoke.

Ta standardna mudrost zvuči jednostavno - no, profitabilno ulagati nije baš tako jednostavno. To je osobito istinito u svijetu ulaganja u kriptovalute. Volatilnost tržišta dovodi do skoka vrijednosti kriptovaluta i dramatičnog pada bez upozorenja i očitog razloga. Kriptovaluta koju ste prošli tjedan kupili za 100 eura danas može vrijediti 1000 ili 10 eura.

To je ono što trgovanje na burzi kriptovaluta čini tako izazovnim za trgovce koji kupuju i prodaju svakodnevno i ostale koji očekuju da će pogoditi pravi trenutak na tržištu, odnosno obaviti kupnje i prodaje u skladu s predviđanjima o promjenama vrijednosti kriptovalute. Cijene kriptovaluta rastu i padaju u skladu s tržišnim uvjetima, glasinama o nadolazećim vladinim propisima, tweetovima slavnih osoba, a ponekad i bez vidljivog razloga. Veliki je izazov uskladiti kupnju s visokim i niskim cijenama.

Šira perspektiva

Zato je Kriptomat među malim brojem burzi kriptovaluta koje potiču ulagače na dugotrajno razmišljanje o kupnji kriptovaluta i pružaju alate za podršku dugoročnom upravljanju portfeljem.

Grafikoni cijena se sastoje od oštrih uspona i padova kada gledate kratkoročno. No, kada promijenite fokus na godinu, dvije godine, pet godina ili duže, zloglasna volatilnost kripto svijeta izgleda puno nježnije. Lako je uočiti dugoročne trendove, a za većinu kriptovaluta, dugoročni trend je uzlazni.

Uzmite u obzir rekordnu cijenu Bitcoina. Tijekom proteklih 10 godina, vrijednost Bitcoina porasla je uz nevjerojatnu godišnju stopu rasta od 132,2 posto. Zlato je postiglo 1,2 posto CAGR-a u istom razdoblju. Standard & Poor 500 zaradio je respektabilnih 16,6 posto CAGR-a za ulagače, dok su oni koji su kupili Dow Jones Industrial prosječne indeksne fondove zaradili CAGR od 11,41 posto na svojim ulaganjima.

U bilo kojem razdoblju od jednog tjedna ili mjeseca, volatilnost Bitcoina mogla bi dovesti ulagače do velikih gubitaka jednako lako kao i do velikih dobitaka. Međutim, ta volatilnost je pozitivna u odnosu na dugoročni trend rasta cijena. Da ste kupili 1000 eura Bitcoina prije 10 godina, danas biste bili bogati.

Dugoročni pogled omogućuje vam da slijedite savjete gurua financijske industrije, poput izvršnog direktora Berkshire Hathawaya Warrena Buffetta, koji kaže da bi se ulaganja trebala temeljiti na vremenu na tržištu umjesto na vremenskom određivanju tržišta. Buffett tvrdi da je izgradio svoje bogatstvo bez predviđanja cijena pojedinačnih dionica.

Jedan od načina da slijedite Buffettov savjet je da iskoristite značajku Kriptomat Ponavljajuće kupnje, koja investitorima omogućuje postupnu izgradnju portfelja obavljanjem malih kupnji prema redovitom tjednom ili mjesečnom rasporedu. Portfelji postupno prerastaju u štednju koja dobro dođe kada dođe vrijeme za odlazak u mirovinu, kupnju nekretnine ili plaćanje skupog sveučilišnog obrazovanja. To znači da možete odmah početi ulagati, čak i ako niste uštedjeli dovoljno novca za veliku kupnju. S vremenom, mala ulaganja izgrade velika kripto sredstva.

Izračun povrata

Sveukupni trend kripto tržišta povijesno je bio uzlazni, ako se uzme u obzir više godina. Da, pojedinačni novčići i žetoni gube na vrijednosti. Postoje razdoblja od nekoliko tjedana i mjeseci kada cijene mogu biti ispod onoga što ste platili. Međutim, dugoročno gledano, povijesna evidencija ilustrirana kripto grafikonima i grafikonima cijena pokazuje da je kupnja digitalnih sredstava i njihovo dugoročno držanje pobjednička strategija za Bitcoin i mnoge druge kriptovalute.

Iscrtavanje trendova

Koliko bi vrijedilo ulaganje od 100 eura u Bitcoin, Shiba Inu, Ethereum ili bilo koju drugu kriptovalutu – da ste ih kupili prije tjedan dana? Kolika bi bila vrijednost kriptovalute da ste je kupili prije mjesec dana? Prije godinu dana?

Možete generirati niz grafikona cijena i izraditi proračunsku tablicu kako biste saznali izračun. Ili možete posjetiti praktični kalkulator "što-ako" Kriptomat platforme, koji izvodi izračune na temelju brojki koje se danonoćno ažuriraju.

Kriptomat pruža lako razumljive rezultate za više od 350 kriptovaluta. Odmah možete vidjeti koliko bi danas vrijedilo ulaganje od 100 eura uloženo jučer, prije tjedan dana, prije dva tjedna, prije mjesec dana ili godinu dana. Ovi podaci ističu dugoročne trendove i mogu pomoći u prepoznavanju kriptovaluta koje su možda pretjerano hvaljene ili podcijenjene.

Trendovi naglašavaju i vrijednost provođenja određenog vremena na tržištu umjesto pokušaja tempiranja tržišta kako bi se trgovalo prema predviđanjima o usponima i padovima. Pokazuju da čak i kada su cijene kriptovaluta u padu, to može biti samo kratkoročna korekcija dugoročno ukupnog uzlaznog trenda.

Kada je najbolje vrijeme za ulaganje? Kao što Warren Buffett kaže: - Najbolje vrijeme za ulaganje je prije nekoliko godina. Drugo najbolje vrijeme je sada. -