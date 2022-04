CMG – digitalna agencija koja vraća ljude u središte poslovanja

Mi smo agencija koja prepoznaje da ne možemo zamijeniti ljudsku stranu u stvaranju digitalnih rješenja i da su odnosi ključni za uspjeh. Vjerujemo u fokusiranje na B2H – Business to Human, neovisno da li radimo za korporativnog klijenta, krajnjeg potrošača ili lokalnu zajednicu.

Convergent Media Group (CMG) digitalna je agencija koja već godinama uspješno proizvodi sadržaje za najveće globalne brendove. Sjedište agencije nalazi se u Puli, a ured u Zagrebu, te kolege u New Yorku i Londonu služe kako bi se što lakše i brže pružila podrška klijentima. Trenutno u CMG-u radi 183 zaposlenika, od kojih je 109 žena i 74 muškaraca. Na rukovodećim pozicijama nalazi se 25 zaposlenika, od kojih je čak 20 žena. Usporedbe radi, globalne statistike pokazuju da trenutno u digitalnom sektoru žene čine samo 30 posto zaposlenika i 18 posto rukovodećeg kadra.

Portfolio CMG-a uključuje P&G, GSK, ConvaTec, Novartis, Syngenta, Cloetta, Edgewell, Rimac Automobili te brojne druge tvrtke. Za njih i ostale klijente već 21 godinu grade i upravljaju s približno 1000 web stranica diljem svijeta na više od 100 tržišta te kreiraju sadržaj za razne digitalne kanale.

- Naše usluge pokrivaju širok raspon potreba naših klijenata – od prilagodbe jednostavnijih sadržaja do složenih digitalnih transformacija platformi, modela i same digitalne organizacijske strukture. Dizajniramo i programiramo web stranice, razvijamo i rukujemo aplikacijama, stvaramo i implementiramo SEO strategije i ne zaustavljamo se samo na tehničkim uslugama. Naš kreativni tim proizvodi najbolju verziju postojećeg sadržaja ili inovira i stvara novi koji odgovara potrebama brenda. Naše kreativne usluge pokrivaju pisanje tekstova, grafički dizajn, uređivanje videa, 3D, transkreaciju i prevođenje, UX/UI dizajn i oblikovanje sadržaja. Ipak, ono što nas izdvaja od ostalih agencija je specifična metodologija rada i ponude koja klijentu na globalnoj razini štedi do 40 posto vremena, a time posljedično i budžeta - rekla je Ana Tolić, izvršna direktorica CMG-a.

Raznovrsnost poslovanja prepoznali su i klijenti koji u CMG-u dobivaju usluge koje su prije morali tražiti na nekolicini adresa. Najviše projekata CMG je napravio s GSK i P&G-om, dva globalno poznata brenda. S njima su prošli kroz sve etape dugoročnih procesa digitalne transformacije i oblikovanje digitalnih modela za brendove kao što su Voltaren, Sensodyne, Herbal Essences ili Always – na globalnoj i lokalnoj razini.

Sukladno uspjesima CMG-a došao je i financijski uspjeh - već 9 godina za redom CMG bilježi kontinuirani poslovni rast. Sukladno tome, došlo je i do porasta broja zaposlenika pa je CMG narastao s inicijalnih 15-ak na skoro 200 zaposlenika na raznim lokacijama što je dovelo do novih izazova u pogledu korporativne kulture.

- U CMG-u našu kulturu vidimo kao ogledalo svih naših timova. Prošle godine, upravo zbog želje da naš odraz u ogledalu bude što bolji, oformili smo tim korporativnih komunikacija koji je optimizirao naše komunikacije kanale, ali i naporno radio da se dvosmjernom i transparentnom komunikacijom naši međuljudski odnosi i sam prijenos informacija poboljša i ubrza. Za takav potez bila je potrebna hrabrost jer se nije lako suočiti s feedbackom zaposlenika i možda čuti stvari koje niste očekivali. CMG je tu pokazao da čvrsto stoji na zemlji i u stanju je suočiti se sa svim izazovima u razvoju korporativne kulture - kazala je Anja Filipović, voditeljica korporativnih komunikacija.

Osim ustroja korporativnih komunikacija, prošlu godinu u CMG-u obilježilo je i provođenje programa mentalnog zdravlja nazvanog MindGiving. Zaposlenici su mogli sudjelovati u stres menadžment radionicama, jutarnjim satovima joge ili osobnim razgovorima sa stručnjacima za mentalno i fizičko zdravlje. Rad od kuće bio je standard agencije i prije pandemije COVID-19, a svi oni koji dolaze u ured sa sobom mogu povesti i svojeg kućnog ljubimca što dokazano smanjuje stres i unosi posebnu vrstu veselja u radnu atmosferu. Postulate rada na internom zadovoljstvu zaposlenika preslikavaju i na klijente:

- Ponosno možemo reći da nam je zadovoljstvo klijenata na visokoj razini, što često pratimo i raznim eksternim anketama. U moru automatizacija i platformi ulažemo u ljudsku komponentu poslovnih odnosa, koja nam je podjednako bitna kao i sam rezultat našeg rada. Često za sebe kažemo da smo agencija u kojoj platforme rade za ljude, a ne obrnuto. Mi smo agencija koja prepoznaje da ne možemo zamijeniti ljudsku stranu u stvaranju digitalnih rješenja i da su odnosi ključni za uspjeh. Vjerujemo u fokusiranje na B2H – Business to Human, neovisno da li radimo za korporativnog klijenta, krajnjeg potrošača ili lokalnu zajednicu - dodala je Tolić.

Što čeka CMG u budućnosti? Prvi korak koji slijedi je rebranding u periodu nakon Uskrsa. Agencija se u 21 godini postojanja razvijala i sazrijevala – kako setom usluga tako i internim vrijednostima. Novi vizualni identitet agencije pratit će ono gdje je CMG danas i gdje žele da CMG bude u budućnosti. Nakon rebrandinga CMG se planira intenzivnije uključiti u lokalnu i regionalnu zajednicu. Želja im je svoje znanje stečeno u radu s različitim klijentima dalje širiti mladima i poticati ih na savladavanje novih tehnologija koje su danas nezamjenjivi dio svakodnevnog života. Do sada je 25 studenata započelo karijeru u CMG-u, a velik broj njih danas je i na vodećim pozicijama te taj trend žele nastaviti i dalje.

- CMG je poznat po tome što postavlja ton industrije kada je u pitanju održivost. Povijesno gledano, agencija je standardizirala digitalno recikliranje puno prije nego što je to postalo obvezno, a sada ponovno prednjači i usredotočuje se na standardizaciju svog pristupa digitalnoj održivosti. Pozitivni utjecaj na globalno tržište sada želimo prenijeti i na Hrvatsku – znanje koje imamo nije tu da ga sebično čuvamo već da ga dijelimo s ljudima, pogotovo mladima kojima bi ono moglo pomoći u karijerama pred njima - zaključila je Tolić.