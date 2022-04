COTRUGLI MBA Triathlon – Zadnja prilika za prijavu

Požuri i osvoji pravo na upis po slavljeničkoj cijeni!

Povodom upisa 20. generacije polaznika, COTRUGLI Business School upućuje last call za uključivanje u COTRUGLI MBA Triathlon, koji će sudionicima dati mogućnost upisa na International i Executive MBA programe po slavljeničkim atraktivnim uvjetima.

Zagrijavanje se bliži kraju!

Kvalifikacije za MBA Triathlon bliže se kraju i pred nama je još svega nekoliko dana i nekoliko slobodnih mjesta za sudjelovanje u ovom događaju koji će kandidatima omogućiti da osjete što znači sudjelovati u MBA areni! Ne zaboravite, samo će oni koji svladaju sve etape ovog izazova ostvariti pravo na 30% popusta.

Uključi se u COTRUGLI MBA Triathlon!

Ostavi “srce" na terenu!

Kao i u klasičnom triatlonu, kroz tri faze izazova pojedinci će morati pokazati svoje snage. Ovaj put, u COTRUGLI areni, ono što će kandidate dovesti do cilja bit će znanje, snalažljivost, brzina i sposobnost snalaženja u novim poslovnim situacijama. Nadalje, MBA triatlonci će morati dokazati kako mogu izvrsno funkcionirati kao pojedinci, ali i kao članovi tima, a potpora uz „stazu“ će im biti predavači, mentori i bivši polaznici.

Misliš li da si dovoljno spreman za svladavanje poslovnih izazova? Misliš kako oštrina tvoga uma, fizička i mentalna spremnost nemaju alternativu?

Uključ̌i se u MBA Triathlon i pokaži svoje snage!

Na vrhu ima mjesta samo za 20 Triathlonaca!

Od uključivanja u ovaj izazov dijeli vas nekoliko klikova, a od željenog rezultata samo vaša odlučnost i motivacija! Odmjeri snage s kolegama iz industrije i dokaži kako baš ti zaslužuješ biti dio momčadi koja inspirira i pokreće! Tvoj trud bit će nagrađen najatraktivnijom upisnom ponudom koja će ti omogućiti da svoj profesionalni razvoj nastaviš u vodećoj poslovnoj školi, a na tebi je da ovu mogućnost realiziraš kao jedan od 20 najbržih upisnika.

Uključ̌i se i postani dio zajednice koja inspirira i pokreće!

Svi MBA programi na poslovnoj školi COTRUGLI međunarodno su priznati, akreditirani od strane AMBA (Association of MBAs), a Škola uživa reputaciju vodeće poslovne škole u jugoistoč̌noj Europi. AMBA pruža neovisni dokaz kvalitete i izvrsnosti za MBA programe i to za 2% najboljih poslovnih škola u više od 70 zemalja. Suradnja s vodećim svjetskim stručnjacima u području poslovnog obrazovanja te više od 20.000 zadovoljnih klijenata uvelike je pridonijela afirmaciji Škole kao najnaprednije poslovne škole u SEE regiji. Polaznici MBA programa na COTRUGLI poslovnoj školi su menadžeri, IT stručnjaci, inženjeri, konzultanti, bankari, a sve ih spaja želja za usvajanjem novih vještina, znanja i alata, druženjem i cjeloživotnim prijateljstvom.

Iskoristite ovu priliku te unaprijedite vaša poduzetnička i upravljačka znanja i vještine i postanite dio MBA zajednice!