CroAI u Splitu organizira meetup ‘Embrace the Power or Ban the Threat‘

Umjetna inteligencija danas ono je što je internet bio prije 30 godina, i sasvim sigurno će uskoro biti sastavni dio svih industrija i područja života. Istovremeno, futurolozi predviđaju da će se u sljedećih 10 godina dogoditi više promjena nego u prethodnih 100 godina.

No, na koji način AI zaista mijenja našu svakodnevicu? Što nas očekuje u sljedećih nekoliko desetaka godina? Kako će to AI utjecati na naše poslove i privatni život?

Ključno je razotkriti misterije koje okružuju ovu tehnologiju, a to se postiže edukacijom.

Zato će implikacije AI tehnologija biti predmet rasprave na nadolazećem CroAI Meetupu. Perspektivu znanstvenika i kreatora politika podijelit će Ivica Puljak, gradonačelnik grada Splita, perspektivu umjetnika Nikola Bojić, asistent profesor na ALU-u i istraživački suradnik na MIT-u, a glas tehnološke poslovne zajednice bit će Mislav Malenica, CEO MIndsmithsa, i Federico Cristoforoni, suosnivač i izvršni direktor tvrtke Net Zero Insights.

Pridružite nam se 31. svibnja u 19 sati, u Splitu (Smartspace, Tončićeva 3) na meetupu kojeg CroAI organizira u suradnji sa Split Tech Cityjem, pod naslovom AI: Embrace the Power or Ban the Threat.

Cilj je demistificirati AI tehnologiju i njene implikacije, pružajući priliku javnosti da bolje razumije koristi i izazove koje donosi. Kroz edukaciju, otvorenu raspravu i razmjenu ideja, možemo bolje osvijestiti potencijal AI tehnologija i kako ih iskoristiti na način koji će biti koristan za društvo.