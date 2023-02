Dajana Mrčela izabrana za člana Upravnog odbora UN Global Compact-a Mreže Hrvatske

Na izbornoj skupštini članova UN Global Compact-a Mreže Hrvatske, održanoj 13.veljače 2023., predsjednica Uprave Saponije, Dajana Mrčela, većinskim glasovima izabrana je za člana Upravnog odbora na mandat od 3 godine. Opću skupštinu UN Global Compacta Mreže u Hrvatskoj čini 68 članica, među kojima je i Saponia, vodeći proizvođač deterdženata u Hrvatskoj.

Saponia je članica Global Compacta od 2014. godine, i od tada aktivno sudjeluje na svim događanjima u organizaciji lokalne mreže. Od 2019. godine, od kad je na čelu kompanije, Dajana Mrčela kao poslovni lider svojim primjerom, kroz rad i zalaganje, doprinosi ciljevima održivog razvoja te svoju strast prema ekologiji prenosi na zaposlenike Saponije, za što je 2022. Godine,od strane stručnog internacionalnog žirija proglašena za Global Compact Network Croatia SDG Pioneer.

Mrčela često naglašava da je ponosna što Saponia kao kemijska industrija pomiče granice u zaštiti okoliša i drži korak s najmodernijim tokovima održivog razvoja. Saponia je aktivni akcelerator u programima: SDG Ambition, Target Gender Equality i Climate Action Accelerator.

- Nije nam bilo teško usvojiti Načela Global Compacta jer su to i naša načela, provodimo ih kroz svoje ciljeve održivog razvoja i kroz svoje politike. Kao SDG Pioneer za Global Network Croatia to je moja dužnost i moje čvrsto životno opredjeljenje. Veliko mi je zadovoljstvo nastaviti ovaj svoj put prema očuvanju prirode i okoliša i u ulozi članice upravnog odbora UNGC-a. Svi mi želimo isto – bolju, ekološki osviještenu, čistu budućnost za nas i našu djecu. Naš cilj je ostaviti ovaj planet nešto boljim, čišćim nego što smo ga zatekli. Mislim da je to dužnost svakog odgovornog građanina ove zemlje, a naročito nas koji smo se za to opredijelili svojim svakodnevnim radom, osvještavanjem javnosti, konačno i angažmanom u ovoj mreži - rekla je Dajana Mrčela, predsjednica uprave Saponije.

UN Global Compact je posebna inicijativa glavnog tajnika Ujedinjenih Naroda koja surađuje s tvrtkama diljem svijeta kako bi uskladile svoje djelovanje i strategije s deset univerzalnih načela u području ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije. Pokrenut 2000. godine, UN Global Compact usmjerava i podržava poslovnu zajednicu u promicanju ciljeva i vrijednosti UN-a kroz odgovorne korporativne prakse. S preko 15.000 tvrtki članica u 165 zemalja i 69 lokalnih mreža, to je najveća inicijativa za korporativnu održivost u svijetu.