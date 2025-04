Dalibor Lončarić: Neuroth nudi najmodernije slušno rješenje u Europi

Tvrtka Neuroth slušna pomagala u Hrvatskoj je u 14 godina djelovanja postala vodeća na području slušne akustike

Procjenjuje se da u Hrvatskoj oko 10 posto stanovništva ima oštećenje sluha. I to nisu samo starije osobe jer se problem sa sluhom može pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi. Tvrtka Neuroth slušna pomagala u Hrvatskoj je u 14 godina djelovanja postala vodeća na području slušne akustike. Prije nekoliko dana u Zagrebu je Neuroth predstavio vlastitu marku slušnih pomagala – Viennatone. Direktor ove austrijske tvrtke u Hrvatskoj, Dalibor Lončarić, ističe da je Neuroth dugo čekao na vlastite slušne aparate i sada su oni već dostupni i hrvatskim korisnicima.

Po čemu se Viennatone razlikuje od ostalih slušnih aparata na tržištu?

Viennatone je slušno rješenje koje je trenutno tehnološki najmodernije na europskom tržištu. Ono što ga čini posebnim je mogućnost nadogradnje jer ga korisnik može prilagođavati svojim individualnim potrebama. Tri modela slušnih aparata uz tri nadogradnje, podržane snagom umjetne inteligencije, mogu se postupno dodavati jedna drugoj kako bi odgovorile na promjenjive slušne potrebe i moderne stilove života. Osim dodatnih funkcionalnosti i prilagodbe životnom stilu pojedinca Viennatone omogućuje i dodatnu udobnost nošenja.

Jesu li i koliko Hrvati osviješteni o potrebi nošenja slušnog aparata u slučaju oštećenja sluha?

Neuroth od svoga dolaska u Hrvatsku prije 14 godina aktivno radi na edukaciji i osvješćivanju ovog problema. U prosjeku prođe i do 8 godina prije nego što osoba koja ima oštećenje sluha potraži pomoć. A pri tome je važno još jednom naglasiti da je oštećenje sluha nepovratno. U trenutku kad nam se obratite mi možemo raditi samo na spašavanju zatečenog stanja. Osim potrebe što ranijeg dijagnosticiranja problema sa sluhom, Neuroth se već godinama zalaže za nošenje dva slušna pomagala, na oba uha kako bi kvaliteta sluha bila potpunija i primjerena prirodnoj čujnosti na koju smo navikli. U Neurothu shvaćamo da odluka o slušnom aparatu nije laka, stoga se s Viennatonom želimo još više približiti ljudima.

Je li Viennatone zapravo još jedan digitalni gadget?

Dobrim dijelom ste u pravu. Mi se putem Viennatonea obraćamo različitim generacijama, ali primarno osobama u dobi od 50 do 65 godina. To je Generacija X koja je i pokrenula digitalnu revoluciju i koja se izvrsno snalazi s pametnim uređajima. To su ljudi čiji život je dinamičan i oni žele ostati aktivni i sudjelovati i privatno i profesionalno u svim aktivnostima kao i prije nego što su im se pojavili problemi sa sluhom.

Što znači opcija nadogradnje Viennatone aparata?

Viennatone omogućuje korisnicima da započnu s najosnovnijom tehnologijom, koja se zatim može nadograđivati ​​prema njihovim potrebama, tako da raste s korisnikom, a istovremeno je toliko mala da je praktički nevidljiva u uhu. Model Viennatone Pace 8 je ujedno i najmanji punjivi kanalni slušni aparat tvrtke Neuroth. Svjesni smo da izgled slušnog aparata može značajno utjecati na njegov odabir. Ovaj model je gotovo nevidljiv u uhu i uz bateriju koja se može puniti značajno doprinosi pristupačnosti i jednostavnosti korištenja. Tu su i modeli Viennatone Buzz 8 i Viennatone Art 8, prilagođeni osobnim životnim potrebama korisnika. Odabrani model zatim je moguće jednostavno individualno nadograditi s opcijama Premium, Pro i Max te na taj način iskoristiti prednosti dodatnih funkcija slušnih aparata i time povećati njihovu učinkovitost.

Koji su prvi koraci za sve koji žele provjeriti svoj sluh?

Za sve osobe koje imaju oštećenje sluha ili sumnjaju na oštećenje sluha mogu se javiti u jedan od naših 14 slušnih centara i potpuno besplatno provjeriti sluh. Naši slušni akustičari pomažu pri odabiru optimalnog slušnog aparata i prate svaki korak u prilagodbi jer je ponekad potrebno i nekoliko mjeseci da se osoba privikne na slušni aparat. Za sve Viennatone korisnike Neuroth je u Hrvatskoj pripremio posebnu ponudu. Svaka Viennatone nadogradnja se može isprobati 15 dana bez obaveze i besplatno prije nego što se korisnici na nju odluče.

Iz Neurotha pozivaju postojeće i buduće korisnike da uz Viennatone otkriju rješenje za sluh koje im odgovara – pametno, fleksibilno i individualno. Dodatne informacije i termini za besplatno testiranje su mogući uz prethodnu najavu na broj 0800 303 302.