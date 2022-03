Damir Ciglar: Strukovne nagrade refleksija su budućeg agencijskog financijskog uspjeha

Ljudski je ljutiti se kad ne dobijete zasluženu nagradu (jer vas je osujetio nesposobni žiri), kao i bojkotirati naredno natjecanje i tako povećati konkurenciji šanse da osvoji nagrade i bude uspješnija od vas! Ili ne? – pita se član Organizacijskoga odbora Dana komunikacija ususret skorim proglašenjima pobjednika i dodjelama nagrada.

Bliži se novo izdanje nacionalnoga festivala tržišnih komunikacija, koji će se održati sljedećega tjedna u Rovinju, te smo tim povodom odlučili Damira Ciglara (Imago Ogilvy), člana Organizacijskoga odbora Dana komunikacija, pitati za preporuke i insajderske uvide. Poznat je po svom bogatom iskustvu, ali i izravnosti u odgovaranju na pitanja – i stoga smo, osim pitanja o programu i predavanjima koja planira posjetiti, iskoristili priliku i upitali ga što misli o industriji u novim okolnostima i zašto smatra da je važno natjecati se. U nastavku saznajte i što je poručio mladim talentima, ali i oglašivačima.

Nakon trogodišnje pauze, što novo donose Dani komunikacija ove godine?

Meni je glavna fora prijenos predavanja na plaži jer ne znam hoću li se uspjeti ugurati u dvoranu, pogotovo da sjedim u prvom redu, da slučajno ne propustim nešto jako važno, pa onda to Bruketa (koji također želi slušati predavače iz prvog reda) iskoristi prije mene. A poslije predavanja mogu predavače upoznati uživo na Meet the Speakers stageu – i I am happy!

Uskoro ćemo se družiti sa svjetskim facama iz industrije – na čijim ćete se predavanjima naći u prvim redovima, koje su Vaše preporuke? Imate li već spremno neko pitanje koje biste htjeli postaviti nekom od predavača?

Hvala što o meni imate tako dobro mišljenje, da sam faca iz industrije. J Predavanje Ugly sells Tima Leakea bilo mi je jedno od dražih na zadnjem Cannesu, tako da se veselim čuti novu verziju kako ružni dizajn, koji je demokratiziran do mjere da svatko može dizajnirati bilo što, postaje ne samo prihvatljiv već i norma novim generacijama koje same sve dizajniraju, pa se ne opterećuju pravilima i ljepotom.

A Davida iz Švedske mislim pitati odakle mu prezime Orlic.

O promišljanjima domaćih stručnjaka imat ćemo priliku čuti i na nizu panel-rasprava, diskusija i razgovora, a Vi ćete se pridružiti i razgovoru o pravima djece u kontekstu digitalnoga marketinga. O kojim biste još pitanjima voljeli, kada su svi na okupu i u malo neformalnijem tonu, voljeli prodiskutirati s kolegama na festivalu?

Kao i mnogo puta dosad, volio bih postaviti pitanje agencijama dokad ćemo prihvaćati teror oglašivača i besplatno rasipati svoj talent i znanje na iscrpljujuće pitcheve kojih je rezultat uglavnom statistički, a agencijska promišljanja nakon toga iskorištena za sljedeći brief istog oglašivača u vidu copy-paste strateških smjernica koje tada koristi kao svoje, ako već i ne kompletno adaptirane strategije iz pitch prezentacije, bez ikakvog priznanja agenciji (o financijskoj kompenzaciji da i ne govorimo). Ili, postaviti isto pitanje oglašivačima, samo iz druge perspektive: dokad mislite izrabljivati talent i znanja jadnih ljudi iz agencija za svoje profite i iskorištavati ih kao roblje, pa makar i bijelo? Ako vjerujete u kozmičku pravdu (a trebali biste), neće vam se to vratiti dobrim.

Koliko se industrija tržišnih komunikacija promijenila tijekom proteklih nekoliko godina? Kako su je obilježile svjetske okolnosti i na koji se način to odrazilo na domaću struku?

COVID kriza pojačala je iskrenost komunikacije, kao i brand aktivizam. Osobno me najviše privlači upravo brand aktivizam (zato sam i pokrenuo novu agenciju, HEARTH), djelovanje brandova i oglašivača u cilju rješavanja društvenih problema, nepravdi ili pokretanja pozitivnih inicijativa usmjerenih na društvo i čovječanstvo u cjelini. Konačno mogu i sam sudjelovati i djelovati aktivistički, afirmativno i konstruktivno, a da pritom nisam politički angažiran, da ne velim, kompromitiran.

Kod nas je to dodatno potaknuto i drugim katastrofama, od potresa do politike, a svijest o potrebama za pozitivnim promjenama nije samo predmet rasprave salonskih revolucionara, već svakodnevica većine.

Među pobjednicima i finalistima ovogodišnjega natjecanja Young Lions Croatia našle su se i mlade snage Imaga. Zašto su takva natjecanja važna, kakav im savjet date (osobno, ali i u agenciji) prije nego što se na njih zapute?

Svijet sigurno ne ostaje na starim prdonjama poput mene; volim mlade i sposobne ljude koji se ne ustručavaju željeti osvojiti i mijenjati svijet. Tako da im je moj jedini savjet: ako mislite osvojiti i promijeniti svijet, morate osvojiti sve, pa tako i taj Young Lions. Možda je na Olimpijadi važno sudjelovati, ali u na Young Lionsima jedino je važno – pobijediti. :)

Osim uručenja nagrada mladim lavovima, na festivalu će se dodijeliti i druge nagrade struke. Je li trijumfalni trenutak uz konfete na pozornici tek jedan prolazni trenutak ili statue i priznanja imaju težinu i nakon povratka iz Rovinja?

Nagrade su uglavnom odraz kvalitete agencijskih kreacija, pa se posredno odražavaju i na novim poslovima i klijentima. Može se zaključiti da su nagrade refleksija budućeg agencijskog financijskog uspjeha – ako osvajate nagrade, oglašivači vas zovu i pokazuju interes. A i najbrži su način dosezanja dobre agencijske reputacije. Stoga je ljudski ljutiti se kad ne dobijete zasluženu nagradu (jer vas je osujetio nesposobni žiri), kao i bojkotirati naredno natjecanje i tako povećati konkurenciji šanse da osvoji nagrade i bude uspješnija od vas! Ili ne?