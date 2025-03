Dani komunikacija: Kako ujediniti kreativnost, podatke i AI?

Mirella Crespi pridružuje se lineupu festivala tržišnih komunikacija te pokreće temu sinergije podataka, strategije i kreativnosti

Kreativnost i podaci zajedno čine moćan alat za postizanje maksimalnog uspjeha – dok kreativnost donosi inovativne ideje, podatci ih usmjeravaju prema pravim odlukama i rezultatima. Ali kako ih spojiti u pobjedničku kombinaciju? Saznajte na Danima komunikacija, festivalu komunikacija i kreativnosti koji se održava od 15. do 18. svibnja u Rovinju, u predavanju koje će na glavnoj festivalskoj pozornici održati briljantna kreativna strateginja Mirella Crespi.

Ona je osnivačica i direktorica Creative Milkshakea, jednog od najvećih europskih studija koji spaja performance i kreativnost, stoji iza više od 2000 oglasa mjesečno na šest jezika za globalne brendove poput Amazona, Mete, Unilevera i Ubisofta. No, Mirella Crespi nije samo kreativni um – ona je strateginja koja razumije podatke bolje od ikoga i zna kako ih pretvoriti u kampanje koje ne samo da privlače pažnju već i donose konkretne poslovne rezultate. Svojim inovativnim pristupom razbija mit da su kreativnost i marketinška efikasnost suprotstavljeni pojmovi – upravo suprotno, ona ih besprijekorno spaja, pokazujući brendovima kako ostvariti maksimalan marketinški učinak.

Kako svladati korake u kreiranju visokoperformansnih oglasa na društvenim mrežama – od istraživanja do produkcije, testiranja i optimizacije? Crespi u svom predavanju naziva Data Doesn’t Lie, Your Creativity Does donosi najnovije metodologije i najbolje prakse za razvoj oglasa koji kombiniraju podatke, strategiju i umjetnu inteligenciju kako bi skalirali kampanje i poboljšali rezultate na svim platformama. Svi koji žele podići svoje oglase na novu razinu i pretvoriti kreativnost u mjerljive poslovne uspjehe, ovo predavanje neće htjeti propustiti.

Crespi će se na glavnoj festivalskoj pozornici pridružiti sjajnom međunarodnom postavu predavača, među ostalima i slavnoj humanoidnoj umjetnoj inteligenciji Sophiji; najinovativnijem CMO-u na svijetu prema Business Insideru i osvajaču više od 200 nagrada Cannesa Lionsa Fernandu Machadu powered by A1; Karen Nelson-Field, vodećoj svjetskoj ekspertici za ekonomiju pažnje i najobjavljivanijoj autorici na WARC-u; Blairu Ennsu, najvećem svjetskom autoritetu za prodaju i pricing kreativnih usluga, Michaelu Corcoranu, jednom od najpoznatijih (i najduhovitijih) digitalnih stratega današnjice; Marishi Lakhiani, stručnjakinji za korištenje umjetne inteligencije i automatizacije za rast brendova te maksimizaciju povrata na ulaganje u oglašavanje (ROAS); kao i Johanu Ronnestamu, brending-stručnjaku, serijskom poduzetniku, kreativnom vizionaru i surferu.

Svi koji žele biti dio ovog posebnog iskustva od 15. do 18. svibnja u Rovinju, informacije o sudjelovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.