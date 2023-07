Danira Orešić (Light komunikacije): Autentičnost i prihvaćanje promjena preduvjeti su za dugoročan uspjeh

Potrebno je osigurati kompletnu uslugu: od strateškoga komuniciranja, organizacije evenata, plasiranja tema u medije, vođenja društvenih mreža do oglašavanja, ali i fotografiranja i produkcije videomaterijala

Kreativnost, autentičnost, poznavanje struke, preciznost, emocija i točna vizija ključni su za uspjeh, prema mišljenju izvršne direktorice i osnivačice Light komunikacija Danire Orešić. Njezina agencija pruža usluge iz područja marketinga, odnosa s javnošću, strateškog savjetovanja i organizacije događaja, za što su, rekla je Orešić, svakako potrebne otvorenost i spremnost na stalne promjene.

Kojim ste sve promjenama svjedočili u posljednjih dvadesetak godina u odnosima s javnošću?

– S obzirom na razdoblje u kojem se bavim odnosima s javnošću kao i kolege sa sličnim godinama iskustva u ovoj ili srodnim strukama, svjedočimo mnogim promjenama. I ne samo da svjedočimo, mi smo dio tih promjena. Vjerujem da su dinamičnost ove struke i mnoge promjene pridonijele tomu da mi je užitak i danas raditi ovaj posao. Prije svega sam kreativka, a upravo promjene potiču našu kreativnost; novi klijenti, nove teme koje obrađujemo, novi mediji te nove generacije koje dolaze, koje su nam također inspiracija. Sve to ovaj posao čini dinamičnim i interesantnim.

Da bismo trajali u struci, moramo s lakoćom i otvorena uma biti spremni na nove koncepte. Spoj iskustva i vizije koju imaju mladi kolege te suradnja više generacija zasigurno klijentima donosi kvalitetu, a timu profesionalnu i osobnu dobrobit. Rigidnost i pogled u prošlost svakako nije ono što je potpis Light komunikacija ili moje stajalište. Imati svoje temeljne vrijednosti, biti autentičan, imati standard – tomu težim.

Na što vas promjene potiču?

– Promjene kojima svaki dan svjedočimo motiviraju na stalno učenje i istraživanje. Naravno da se sve neusporedivo brže događa danas nego u desetljećima prije nas, ali zato mi ovaj posao nikako ne može dosaditi. Nove tehnologije, globalizacija, novi komunikacijski kanali, iznimna važnost vizualnog i upotrebe novih medija pozitivan su izazov i dodatno nas motiviraju. Naravno da su iskustvo i dobra procjena rizika kao i mnogi realizirani projekti dobar temelj za uspješno poslovanje. Mi kao tim djelujemo na području integriranih komunikacija, ne razdvajamo marketing od PR-a, kombiniramo ih kako bismo postigli najbolji rezultat.

S obzirom na to da radimo dugoročno s klijentima, spoznala sam da im je potrebno osigurati kompletnu uslugu, od strateškog komuniciranja, organizacije evenata, plasiranja tema u medije, vođenja društvenih mreža do oglašavanja, ali i fotografiranja i produkcije videomaterijala, koji je postao nužan za suvremenu komunikaciju. Stvaram dugoročne i kvalitetne suradnje s klijentima, zajedno uvodimo i promjene u brendiranju, stilu komunikacije i kanalima te vizualnom identitetu.

Zašto ste se usmjerili najviše na gastronomiju, enologiju, turizam i zdravstvo?

– Tijekom karijere bavila sam se odnosima s javnošću za mnoga područja. Ako bih trebalo izdvojiti dominantna područja, onda su to brendovi selektivne kozmetike, mnoge internacionalne farmaceutske kompanije, udruge, ali i privatne specijalne bolnice i klinike. To su područja koja se dopunjuju, te me teme zanimaju. Nužno je za kvalitetan rad dobro poznavati područje za koje radite. Zdravstveni turizam, promidžba usmjerena na vidljivost odredišta logična su nadopuna u popisu naših projektata i tu moram izdvojiti da radimo na vidljivosti destinacije i postižemo vrlo mjerljive rezultate.

Počela sam se baviti odnosima s javnošću u enologiji prije gotovo dvanaest godina i upravo u tom segmentu vidim velik napredak u osvještavanju klijenata o važnosti naše struke. Provodimo također projekt vidljivosti za jedan od pet regionalnih centara kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu, a on traži poznavanje svih gorenavedenih područja.

Što su trenutačni izazovi?

– Jedan od izazova jest pisanje projekata s konzultantom za fondove iz Europske unije i drago mi je što uspijevamo osigurati sredstva za promidžbu i brendiranje na području trećih zemalja. S iskustvom koje imam i disciplinom koju sam utrenirala pronašla sam se u izazovu da osiguram i tvrtki i klijentima novac za te projekte, kao i njihovu preciznu provedbu. Na taj način rastemo zajedno i suradnja postaje još kvalitetnija.

