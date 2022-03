Daria Nemčonok (LeverUP Consultancy): Postali smo najbolji implementator marketinške automatizacije u regijama u kojima poslujemo

Učeći na tuđim pogreškama radije nego na vlastitim, s ponosom mogu reći da smo uspjeli izgraditi sjajan, unikatan tim, koji pokriva najtraženije vještine koje su potrebne u Salesforce ekosustavu

Od ideje do ureda u Estoniji i Hrvatskoj, otprilike tako bi se ukratko mogao opisati razvoj ambiciozne tvrtke LeverUP, registriranog Saleforce partnera, koja je u samo godinu dana službenog postojanja uspjela okupiti tim iskusnih stručnjaka za CRM i marketinšku automatizaciju i ponuditi svoje usluge u različitim dijelovima Europe. O daljnjim planovima i širenju tvrtke razgovarali smo s Darijom Nemčonok, predsjednicom Uprave LeverUP Consultancyja.

Osnovali ste tvrtku u jeku koronakrize, u ožujku 2021. godine. Kako ste se odlučili na takav potez?

– Velikim dijelom iz potpuno osobnih razloga. Shvatila sam da sam na neki način 'zarobljena' u Hrvatskoj, imala sam vremena 'pogledati lijevo-desno' i zaključila da kod nas postoji kvalificirani kadar i prostor za primjenu znanja koje sam stekla na velikim međunarodnim projektima. Koronakriza je ubrzala procese digitalizacije, čak i za one koji ranije možda i nisu razmišljali o tome. Osim toga, postalo je jasno koliko većina kompanija zapravo loše poznaje digitalne profile svojih klijenata i koliko nisu spremne za ono što zovemo digital first customers. Također, kriza je pokrenula trend povećanih otkaza. Velik dio kvalificiranoga kadra i kod nas je odlučio promijeniti posao zbog nezadovoljstva time kako su njihovi poslodavci pristupili krizi. U svemu tome uvidjela sam priliku za izgradnju vrhunskog tima u Hrvatskoj. Na taj način smo, učeći na tuđim pogreškama radije nego na vlastitim, s ponosom mogu reći, uspjeli izgraditi sjajan, unikatan tim, koji pokriva najtraženije vještine koje su potrebne u Salesforce ekosustavu.

Zašto ste se odlučili širiti baš u regiji Adriatic i baltičkim zemljama?

– Regija Adriatic, uz regiju Baltic, prema Salesforceovoj klasifikaciji tržišta su s potencijalom brzog porasta. Prilike se brzo mijenjaju, otvara se jako mnogo mogućnosti. I mi smo kao tvrtka isto tako dinamični, fleksibilni i spremni na izazove. Osim toga, Adriatic i Baltic su dvije strateške pozicije s kojih uspješno dosežemo do klijenata u susjednim zemljama poput Austrije ili pak nordijskih zemalja. No tu je još jedan osobni razlog. Naime, dobro poznajem Estoniju, poslovno sam vezana uz tu zemlju već više od tri godine.

Specijalizirali ste se za marketing cloud i rješenje Salesforce Pardot. Možete li reći nešto više o tim rješenjima?

– Kada je riječ o spomenutom ekosustavu, iznimno smo jaki u smislu seta proizvoda objedinjenoga pod nazivom Salesforce for Marketing. No povrh toga uvijek ističemo naš cjeloviti pristup i drugim Salesforceovim proizvodima i implementacijama. Salesforce Marketing Cloud, dakle platforma u kojoj smo posebno stručni, najsofisticiraniji je dio čitavog ekosustava i smatram da smo najbolji implementator marketinške automatizacije u regijama u kojima poslujemo. Salesforce for Marketing je platforma koja uključuje rješenja Interaction Studio i Pardot, koja služe za personaliziranu komunikaciju s korisnicima (kupcima) i to na razini desetaka tisuća ili stotina tisuća korisnika. Riječ je o najnaprednijim proizvodima marketinške automatizacije dostupnima na tržištu koji omogućavaju personalizirani pristup klijentima, bilo da je riječ o personalizaciji sadržaja web-stranica, automatiziranoj e-mail komunikaciji, SMS komunikaciji i tako dalje.

Kojim su tvrtkama ta rješenja namijenjena?

– Ta rješenja uglavnom ciljaju tri glavna segmenta: marketing, prodaju i korisničku podršku, no odnose se i na ostale dijelove poslovanja kao sto su ljudski potencijali, financije i upravljanje u najširem smislu. Na prvi pogled čini se da je Salesforce prevelik zalogaj za male tvrtke i da je namijenjen samo velikim korporacijama, no kada malo bolje pogledamo, vidjet ćemo da na Zapadu i tvrtke iz SMB sektora, primjerice startupovi, upotrebljavaju upravo Salesforce, tako da su spomenuta rješenja namijenjena tvrtkama svih veličina.

Koji su daljnji planovi LeverUP-a?

– Ponajprije želimo zapošljavati mlade informatičke stručnjake koji traže karijeru u ekosustavu Salesforcea i CRM-a. Činjenica je da je sve teže pronaći dobre stručnjake na svjetskom tržištu, ali naša transparentnost i korporativna kultura sasvim sigurno olakšavaju odluku o pridruživanju tvrtki LeverUP. Sve je to potrebno za naše daljnje širenje, ne samo u regijama Baltic i Adriatic, već i u nordijskim te srednjoeuropskim zemljama, što dodajemo našem već etabliranom poslovanju s klijentima u zapadnoj Europi i sjevernoj Americi.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom LeverUP Consultancy.