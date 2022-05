Data-centar DataBox: ‘One-stop-shop‘ za sve korisničke IT potrebe

Jedini privatni podatkovni centar u stopostotnome hrvatskom vlasništu kroji IT rješenja prema poslovnim procesima i zahtjevima korisnika – sve po modelu ‘ključ u ruke‘

DataBox ulazi u osmu godinu svog postojanja i neprekinutog rada te je ostao jedini privatni podatkovni centar u stopostotnome hrvatskom vlasništvu. Zahvaljujući specifičnim znanjima svojih IT stručnjaka danas korisnicima pruža usluge zakupa virtualne i dedicirane infrastrukture, rješenja​ za disaster recovery te rješenja nadzora ICT sustava. Specijalnost toga podatkovnog centra rješenja su sigurnosne pohrane podataka, odnosno backupa, kojima korisnicima omogućuje visoku sigurnost uz skaliranje resursa.

Važnost infrastrukture

Prošla poslovna godina u DataBoxu bit će upamćena po nastavku dvoznamenkastog rasta korisnika, prihoda i kapaciteta infrastrukture. DataBoxov direktor Filip Olujić otkriva kako u ovoj godini vide velik interes inozemnih korisnika, što im govori da su njihova rješenja prepoznata i na tržištima izvan hrvatskih granica.

– Dosadašnju suradnju ostvarili smo na tržištima Austrije, Njemačke i Švedske, a u idućim mjesecima korisnici DataBoxovih usluga i rješenja definitivno će se pozicionirati na nova inozemna tržišta o kojima ćemo uskoro imati prilike i govoriti – najavljuje Olujić.

Poduzetnici manjih i srednje velikih tvrtki, primijetio je, sve su svjesniji važnosti kvalitetne digitalne transformacije kako bi ubrzali interne poslovne procese. Rast cijena računalne opreme i električne energije odigrala je ključnu ulogu u njihovim odlukama za migraciju u virtualnu infrastrukturu podatkovnog centra. Vidljivo je i da su potrebe i očekivanja poslovnih korisnika od vrhunskog podatkovnog centra u stalnoj sprezi s globalnim trendovima i novostima u IT segmentu. Polleo Sport, vodeći specijalizirani lanac trgovina sportske i zdrave prehrane, prema direktoru DataBoxa, odličan je primjer korisnika koji prepoznaje važnost pouzdane infrastrukture koja im i u najtežim situacijama može osigurati nastavak poslovanja bez zastoja u radu.

– Mi smo one-stop-shop za sve korisničke IT potrebe. Krojimo IT rješenja prema njihovim poslovnim procesima i zahtjevima, a sve po modelu 'ključ u ruke'. Kod nas nema prebacivanja i izbjegavanja odgovornosti među više IT dobavljača zato što osiguravamo aktivnu korisničku podršku. Od pristupa internetu preko administracije mail-servisa do servera za njihova aplikacijska rješenja, korisnicima osiguravamo jedno mjesto za kontakt – objašnjava Olujić.

Ključne usluge

Zbog nedavnih kriznih situacija, ističe, usmjerili su se na nekoliko ključnih usluga: kolokaciju podatkovnog centra, pristup internetu, disaster recovery, backup as a service i virtualizaciju korisničke opreme. Potražnja za tim uslugama zapravo je i logična jer one osiguravaju kontinuitet poslovanja tvrtkama u ovim nesigurnim vremenima.

– Odabirom rješenja i usluga u DataBoxovu podatkovnom centru korisnici izbjegavaju kapitalna ulaganja u IT opremu i opremanje pripadnog prostora, dobivaju cjelovito i kvalitetno rješenje te inovativne alate i servise. Novac namijenjen za jednokratnu nabavu IT opreme sada mogu iskoristiti za razvoj vlastitog poslovanja, novih proizvoda i usluga, sve radi povećanja konkurentnosti na tržištu – kaže Olujić.

Ističe i kako DataBox stvara specifična znanja i radna mjesta kakvih je donedavno na hrvatskom tržištu rada bilo vrlo malo. Podatkovni centri traže inženjere specifičnih tehničkih znanja i sposobnosti, od elektrotehničkih i termodinamičkih do mrežno-sistemskih stručnjaka. Konstantan rast broja tvrtkinih korisnika i prihoda nalaže i ulaganje u ljudske potencijale i proširenje njihovih znanja, što će, smatra Olujić, pozitivno utjecati na razvoj IT sektora i općenito hrvatskoga gospodarstva.