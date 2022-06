Deloitte otvorio prijave za natječaj 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki

Deloitte je 23. godinu zaredom objavio otvaranje postupka prijave za uvrštenje na rang-listu pedeset najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe. Ovaj regionalni natječaj uključuje najbrže rastuće tehnološke tvrtke iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Bugarske, Češke Republike, Estonije, Hrvatske, Kosova, Latvije, Litve, Mađarske, Moldavije, Poljske, Rumunjske, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Slovenije i Srbije, navodi se u priopćenju.

- Drago mi je što ćemo i ove godine predstaviti i nagraditi naše najbolje tvrtke koje pokazuju izuzetan poduzetnički duh, smisao za inovacije i prodaju te veliku želju za uspjehom. Siguran sam da će na Deloitteovoj listi 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe, hrvatske tvrtke i dalje biti dobro zastupljene te pokazati kako i dalje imamo značajan utjecaj na kontinuirani razvoj tehnologije u našoj regiji - rekao je Natko Sertić, glavni partner u Deloitteovu Odjelu poreznog i pravnog savjetovanja CE South regije i voditelj Fast 50 programa u Hrvatskoj.

- Ulazak na Fast 50 listu, a naročito plasman na istoj, potvrda nam je da smo se odlučili za dobru politiku razvoja tvrtke. Veseli nas da smo prepoznati kao vrlo uspješna tvrtka i da se naš trud isplatio. U periodu od dvije godine, s jedne zaposlene osobe, narasli smo na njih deset te i dalje rastemo i zapošljavamo – istaknuli su Petar Gabud, Robert Drago Šinko i Marko Gabud, vlasnici Three of them, naše najbolje plasirane tvrtke u 2021. godini.

Inače, Deloitteov Fast 50 program u Srednjoj Europi rangira 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki, bilo da se radi o javnom ili privatnom vlasništvu. Rangiranje se provodi na temelju prosječnog rasta koji je pojedina tvrtka ostvarila u periodu od 4 godine. U obzir ulaze sve tvrtke koje posluju u sljedećim (ili srodnim) industrijama: komunikacije, tehnologije zaštite okoliša, fintech, hardware, zdravstvo, farmaceutska industrija, mediji i industrija zabave te software. Za potrebe formiranja ljestvice za 2022. godinu, Deloitte će analizirati prihode koje su prijavljene tvrtke ostvarile od 2018. do 2021. godine.

Natjecanje obuhvaća dvije kategorije:

1. 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe

Tvrtke koje se žele natjecati u kategoriji 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki moraju ispuniti sljedeće kriterije: godišnji prihodi u iznosu od najmanje 50.000 eura u 2018., 2019. i 2020. te 100.000 eura u 2021.

poslovno sjedište u državi Srednje Europe (Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Bugarskoj, Češkoj Republici, Estoniji, Hrvatskoj, Kosovu, Latviji, Litvi, Mađarskoj, Moldaviji, Poljskoj, Rumunjskoj, Sjevernoj Makedoniji, Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji)

razvoj ili izrada vlastitih tehnologija odnosno znatan iznos kapitala utrošen na istraživanje i razvoj vlasnička struktura koja ne podrazumijeva ovisna društva u većinskom vlasništvu strateških subjekata.



2. Tvrtke u usponu - Zvijezde najvećeg rasta

Kategorija Zvijezde najvećeg rasta obuhvaća i rangira mlade tvrtke s brzim rastom koje još ne ispunjavaju kriterije za prijavu na glavno natjecanje i posluju manje od četiri godine. Najbolji se rangiraju na osnovu prosječnog rasta prihoda ostvarenih tijekom posljednje tri godine. Tvrtke koje se natječu u ovoj kategoriji moraju ispunjavati sljedeće kriterije: godišnji prihod od najmanje 10.000 eura u 2019. godini i minimum 30.000 eura u 2021. godini poslovno sjedište u državi Srednje Europe (Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Bugarskoj, Češkoj Republici, Estoniji, Hrvatskoj, Kosovu, Latviji, Litvi, Mađarskoj, Moldaviji, Poljskoj, Rumunjskoj, Sjevernoj Makedoniji, Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji) razvoj ili izrada vlastitih tehnologija odnosno znatan iznos kapitala utrošen na istraživanje i razvoj vlasnička struktura koja ne podrazumijeva ovisna društva u većinskom vlasništvu strateških subjekata.

Natjecanje ima jednu posebnu kategoriju:

3. Zvijezde pozitivnog utjecaja